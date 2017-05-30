Главный реванш и еще четыре боя, из-за которых нужно смотреть М-1 Challenge 79

Очередной турнир М-1 пройдет в первый день лета в Петербурге. «Советский спорт» рассказывает о его самых ярких поединках.

До 84 кг. Александр «Шторм» Шлеменко (55-9) – Брэндон Хэлси (9-2)

Звезда российских смешанных единоборств готовится взять реванш у новичка М-1 американца Брэндона Хэлси. Первая встреча бойцов состоялась 26 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. Шлеменко подходил к поединку в ранге чемпиона в среднем весе. До боя с Хэлси у «Шторма» пытались три раза отобрать пояс, но Бретту Куперу, Дагу Маршаллу и Бреннану Уорду этого сделать не удалось.

После Шлеменко решил провести бой в полусреднем весе, но переход в другую категорию принес лишь неудачи: первое поражение за четыре года и окончание серии из 13 побед. Экс-звезда UFC Тито Ортис начал выступление в Bellator с победы над россиянином: на третьей минуте первого раунда американец задушил Шлеменко.

Поражение подкосило Александра не вовремя. Ему предстояло снова защитить титул, претендентом на который был Хэлси. Его статистика внушала если не страх, то волнение уж точно: 7 побед, 0 поражений. Со «Штормом» борец Калифорнийского государственного университета разобрался так же, как и Ортис: в дебютной пятиминутке удушающим приемом.

Предстоящий поединок для Шлеменко очень важен. Во-первых, это не обычный бой, а «Супербой», как гласит афиша 79-го турнира М-1 Challenge. Во-вторых, проиграть тому, кто тебя уже побеждал, и хочет сделать это еще раз у тебя на родине на глазах родных и близких – такого Шлеменко не может себе позволить.

До 77,1 кг. Арда Адас (7-2) – Сергей Романов (11-1)

Дебют немецкого бойца в М-1 должен был состояться еще в феврале, но из-за проблем с визой этого не произошло. Вместо Адаса с Данилой Приказой сразился украинец Максим Мельник, которого россиянин задушил в первом раунде. В этот раз у чемпиона Германии по кикбоксингу снова соперник из России, но это еще не все. Он тоже чемпион по кикбоксингу, но не страны, а города – Петербурга. Сергей Романов проведет пятый бой в М-1. В четырех прошедших схватках он победил, и уступать новичку в родном городе Романов точно не планирует.

До 70,3 кг. Мичел «Сассарито» Сильва (18-5-1) – Алексей «Атаман» Махно (13-5)

Сильва тоже проведет первый бой в М-1. Раньше «Сассарито» выступал в различных турнирах только у себя на родине, в Бразилии. Первым соперником Мичела на международной арене будет опытный, но в последнее время сдавший позиции Алексей Махно. После серии из шести побед «Атаман» в трех поединках проиграл дважды, а последнее поражение лишило его титула в полусреднем весе. Махно необходимо реабилитироваться перед поклонниками за неудачи и начать новый путь к чемпионскому поясу.

До 84 кг. Олег Оленичев (8-4) – Энок Солвес Торрес (19-9-1)

Этого поединка вы не увидели бы в карде, если бы не травма Валерия Мясникова. Россиянину и испанцу в первом поединке на турнире М-1 Challenge 68 не удалось выявить победителя – бой завершился вничью. Реванш должен был состояться три месяца назад в Москве, но тогда повреждение при подготовке к схватке получил Торрес. В этот раз травмировался Мясников, поэтому ответный бой откладывается на неопределенный срок. Зато свой первый поединок в М-1 проведет Олег Оленичев. 25-летний спортсмен из Екатеринбурга выступал в турнирах МixFace1, «Ратиборец 3» и АСВ: Young Eagles, а также он принимал участие в китайских лигах, где провел три поединка.

До 93 кг. Дмитрий Микуца (6-3-1) – Дмитрий Тебекин (5-2)

На прошлом турнире М-1 в Петербурге Тебекин был одним из главных героев вечера. Боец, ранее бившийся не за пояс, а за футбольный ЦСКА, в рейдже победил своего главного врага – спартаковца Артура Тюльпарова. После поединка армеец сказал: «Хочу соперника посерьезнее». Микуца – вице-чемпион Украины по панкратиону, чемпион страны ММА по версии WCFF. Пожелание Тебекина было услышано, осталось сделать шаг навстречу руководству лиги.