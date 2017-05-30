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Оланреваджу Дуродола: Не знаю насчет Кудряшова, но я точно стал сильнее

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Оланреваджу Дуродола
Оланреваджу ДуродолаФото: «Мир бокса»

Нигериец Оланреваджу Дуродола в преддверии боя-реванша с Дмитрием Кудряшовым, который состоится 3 июня в Ростове-на-Дону, подчеркнул, что первый поединок научил его многому.

– Я хорошо подготовился к этому бою и нахожусь сейчас в очень хорошей форме. Дмитрий Кудряшов – сильный боксер. Знаю, что это будет хороший и интересный поединок.

– В боксе есть поговорка, «если я победил тебя однажды, сделаю это снова». Вы руководствуетесь этим утверждением?
– Нет, я не совсем согласен. В первою бою я допустил несколько ошибок, поэтому немного изменил свою тактику. Не думаю, что эти два боя будут очень похожи. Я верю в бога и свои силы. 3 июня вас ждет хороший бой.

– Вы ожидаете увидеть такого же Кудряшова или более сильного?
– Не знаю насчет Кудряшова, но я точно стал сильнее. Когда дерешься с сильными соперниками, нужно постоянно совершенствоваться. Я тоже многому научился с первого боя, мне будет что показать сопернику.

– Был ли для вас полезен бой с Бриедисом?
– Я многому научился. Бриедис – хороший боксер, но не такой опасный как Дмитрий. Кудряшов обладает невероятной нокаутирующей мощью. Я знал, что после победы над Кудряшовым, бой с Бриедисом будем другим.

Бриедис умный и сильный боксер. В нашем бою он меня удивил и я проиграл.

– Если вы победите третьего числа, вы планируете провести реванш с Бриедисом?
– Конечно, я хочу провести реванш. В первую бою я многому научился. Если реванш состоится, это будет совсем другая история.

Возможен ли третий бой с Кудряшовым?
 Третий бой? Не думаю. Сейчас мы деремся, потому что это обязательный бой. Все что мы делаем, мы делаем с божьей помощью. Я верю, что бог поможет мне победить.


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