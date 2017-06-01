Реванши Ковалева и Кудряшова, вызовы Шафикова и Бивола. Главные бои июня

«Советский спорт» рассказывает о главных поединках первого месяца лета.

Адонис Стивенсон (Канада) – Анджей Фонфара (Польша)

Дата: 3 июня

Место: Монреаль, Канада

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Послужной список Стивенсона: 28-1, 23 KO

Послужной список Фонфары: 29-4, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 9-е соответственно

Интрига: Второй бой боксеров. Первый завершился победой Стивенсона, несмотря на то, что Фонфара сумел отправить его в нокдаун. С тех пор прошло три года и оба боксера находятся на спаде, но от этого интрига не становится меньше. Менее известные боксеры в предыдущие годы канадца серьезно потрепали, а поляк имеет все шансы одержать победу.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: победа Стивенсона нокаутом в поздних раундах

Дмитрий Кудряшов (Россия) – Оланреваджу Дуродола (Нигерия)

Место: Ростов-на-Дону, Россия

Дата: 4 июня

Статус: Отборочный бой за право сразиться с чемпионом по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)

Послужной список: 20-1, 20 KO

Послужной список: 25-3, 23 KO

Место в рейтинге Boxrec: 19-е и 16-е соответственно

Интрига: Повторная встреча боксеров. Победа Дуродолы в первом поединке все-таки оценивается, как досадная случайность или следствие расслабленности Кудряшова. Россиянин после того боя победил крепкого Сантадера Сильгадо. Дуродола проиграл Майрису Бриедису, который весной выиграл чемпионский пояс. Новое поражение в планы Кудряшова и Дуродолы не вписывается. Оба боксера обладают нокаутирующим ударом, поэтому совершенно точно бой не продлится всю дистанцию.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: Победа Кудряшова нокаутом

Андре Уорд (США) – Сергей Ковалев (Россия)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 17 июня

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF, а также «суперчемпиона» мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Послужной список Уорда: 31-0, 15 KO

Послужной список Ковалева: 30-1-1, 26 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 2-е соответственно

Интрига: Долгожданный реванш после скандального решения судей в первом поединке, в котором победу одержал Андре Уорд. Сергей Ковалев много говорил о собственных ошибках, а теперь желает нокаутировать американца, чтобы не давать судьям нового шанса. Скорее всего, нокаутировать Уорда у него не получится, но если у Ковалева не закончится бензин во второй половине боя, судьи должны вернуть ему должок. Хотя, даже по первому бою он не нуждался в подачках.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10

Прогноз: победа Ковалева судейским решением

Гильермо Ригондо (Куба) – Мойсес Флорес (Мексика)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 17 июня

Статус: Бой за титул «суперчемпиона» по версии WBA во 2-м наилегчайшем весе (до 55,3 кг)

Послужной список Ригондо: 17-0, 11 KO

Послужной список Флореса: 25-0, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 4-е соответственно

Интрига: Многострадальный поединок, который переносился три раза из-за отсутствия интереса в США к кубинцу Гильермо Ригондо. Ему будет противостоять крепкий и небитый мексиканец Мойсес Флорес. Нокаута ждать в поединке не стоит, а вот при прочих равных симпатии судей будут на стороне претендента. Тем более, что 36-летний кубинец уже не проводит бои регулярно, и его «велосипед» мог заржаветь.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: победа Флореса судейским решением

Дмитрий Бивол (Россия) – Седрик Агнью (США)

Дмитрий Бивол

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 17 июня

Статус: Бой за титул «временного» чемпиона мира по версиям WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Послужной список: 10-0-0, 8 KO

Послужной список: 22-2-0, 15 KO

Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 49-е соответственно

Интрига: Дмитрий Бивол дебютировал в США зрелищной победой над Сэмом Кларксоном. Теперь россиянину предстоит закрепить успех. Седрик Агнью проигрывал тому же Кларксону раздельным решением судей, а ранее был нокаутирован Сергеем Ковалевым. Больших проблем россиянину он должен доставить. Бивол должен подняться в рейтингах и приблизиться к бою с Натаном Клеверли за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: победа Бивола нокаутом

Роберт Истер (США) – Денис Шафиков (Россия)

Место: Толедо, США

Дата: 30 июня

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг)

Послужной список Истера: 19-0, 14 KO

Послужной список Шафикова: 38-2-1, 21 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 9-е соответственно

Интрига: Оба боксера в прошлом году встречались с ганцем Ричардом Комми и синхронно добились очень непростых побед раздельным решением судей. Если измерять по ганскому боксеру, шансы Роберта Истера и Дениса Шафикова равны, но американец зимой показал блестящую форму, разгромив мексиканца Луиса Круса. Особенно впечатлил он в поздних раундах. Если Истер наберет такую же форму, третья попытка Шафикова стать чемпионом мира закончится третьей неудачей.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: победа Истера судейским решением