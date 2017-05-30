«Горжусь, что мое имя в «Зените» связывали с ним»

Лучано Спаллетти и Франческо Тотти Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов после матча с «Дженоа» в заключительном туре серии А (3:2).

«Вернулся в «Рому», потому что клуб переживал непростое время. Я пытался помочь. Да, нам не удалось выиграть чемпионат Италии, но тот, кто считает этот результат поражением, должен понять, что мы работали над достижением этой цели не один год», – заявил итальянец.

Также Спаллетти отказался говорить о наставнике «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо, который является главным фаворитом на пост наставника «Ромы». По информации СМИ, сам Спаллетти уже согласовал контракт с миланским «Интером».

«Завтра вы все узнаете. – говорит специалист. – Эусебио Ди Франческо? Этот вопрос – настоящая ловушка. Повторюсь, все станет известно завтра», – сказал наставник «Ромы».

Матч против «Дженоа» стал последним в карьере для многолетнего капитана «Ромы» Франческо Тотти.

«Это было прекрасно, – сказал Спаллетти о церемонии прощания с 40-летним игроком. – Конечно, мы шли на риск, поскольку от матча с «Дженоа» многое зависело в турнирной таблице. Я – тренер, который должен думать об интересах всей команды.

На этот матч я купил 40 билетов для болельщиков других команд, потому что они хотели в последний раз посмотреть игру Франческо. Будучи тренером «Зенита», я часто слышал от детей: «Спаллетти, Тотти, «Рома». Они знали, что я работал с таким великим игроком. Они связывали мое имя именно с ним, чем я очень горжусь.

Что будет дальше? Франческо должен стать вице-президентом клуба. Это лично моя точка зрения. Конечно, мне жаль, что мы не смогли выиграть чемпионат в его последний сезон», – заключил итальянец.