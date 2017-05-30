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Импортозамещение. Как бы клубы РФПЛ заканчивали сезон без легионеров (видео)

Дмитрий Фроттер, Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» изучил составы всех клубов РФПЛ в прошедшем сезоне и произвел замены, убрав с поля футболистов без российских паспортов.

Тяжелее всех пришлось бы «Краснодару», у которого легионеры в этом сезоне постоянно выходили на поле. Замены в составе «Краснодара» бы нашлись. Николай Комличенко не сыграл ни одного матча в РФПЛ в этом сезоне, но будучи в аренде в «Словане» забил 7 голов в 21 матче.

Столько же замен нужно было произвести и «Крыльям Советов». Это к разговору об отмене лимит. Чемпионат заполнят такие легионеры, которые клуб в лиге оставить не смогут. Кто рядом с ними будет прогрессировать?

«Зениту» пришлось бы сделать шесть замен, как и «Рубину», «Тереку» и «Амкару».

У чемпиона России «Спартака» - пять изменений в составе. При этом нападение москвичей без Квинси Промеса и Зе Луиша серьезно обеднело. Их места заняли Денис Давыдов и Георгий Мелкадзе.

Готов к испортозамещению «Анжи» - два изменения. «Томи» и вовсе потребовалась бы одна замена в составе.  

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