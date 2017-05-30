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«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и Хэлси

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Шлеменко и Брэндон Хэлси перед первым поединком. Фото - Sherdog
Александр Шлеменко и Брэндон Хэлси перед первым поединком. Фото - Sherdog

1 июня (в первый день лета!) в Санкт-Петербурге состоится турнир M-1 Challenge, в главном поединке сойдутся бывшие чемпионы Bellator в среднем весе. Россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.

Букмекеры считают, что фаворитом в этом противостоянии является Шлеменко. «Советский спорт» сравнил характеристики спортсменов.

M-1 CHALLENGE 79
СК «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия

Дата: 1 июня
Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (18-е, бои 55 побед — 9 поражений); Хэлси (56-е, бои 9-2)

Александр Шлеменко (Россия) - Брэндон Хэлси (США) 

В чем интрига?

В сентябре 2014 года Шлеменко неожиданно потерял титул чемпиона Bellator, проиграв Хэлси удушающим приемом всего за 35 секунд. Для ММА-сообщества это стало большой сенсацией.

Тот самый бой, где Шлеменко «уснул» в объятиях Хэлси.

Александр стремился как можно быстрее взять реванш у американца, но Брэндон отказывался. То его не устраивала весовая категория, то денег давали мало. И вот, спустя почти три года бойцы вновь встретятся в поединке. Однако, на этот раз бой будет проходить на территории Шлеменко — в России. И на этот раз схватка состоится не в «клетке» Bellator, а в рейдже М-1.

После того поражения Александр провел шесть поединков и во всех одержал убедительные победы (включая победу над Мелвином Манхуфом, которую потом аннулировали). Хэлси подходит к реваншу не в таком хорошем психологическом и физическом состоянии, как россиянин. Представитель США последние два поединка проиграл, причем досрочно — Рафаэлю Карвалью и Джону Солтеру.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Прогноз «Советского спорта»: Победа Александра Шлеменко.

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель

Александр Шлеменко (Россия)

Брэндон Хэлси (США)

Габариты

7

8

Сила

8

8

Выносливость

7

8

Техника

7

8

Скорость

7

7

Взрывная мощь

8

7

Нокаутирующая сила

8

6

Работа в стойке

8

7

Борьба в стойке

8

8

Борьба в партере

7

8

Опыт

10

8

Итого

85

83

Цифры показывают, что Александр Шлеменко является фаворитом на бумаге. Родные зрители должны придать уверенности россиянину в поединке против Хэлси. 

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА) 

Боец

Александр Шлеменко

Брэндон Хэлси

Гражданство

Россия

США

Рекорд в ММА

55 побед, 9 поражений

9 побед, 2 поражения







Достижения в спорте

Чемпион мира по современном панкратиону.

Чемпион Азии по панкратиону.

Чемпион России по панкратиону.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе.

Победитель Гран-при М-1 в среднем весе.

Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе.

Стиль

Рукопашный бой

Борьба

Возраст

33 года

30 лет

Рост

180 см

183 см

Вес между боями

90 кг

93 кг

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АЛЕКСАНДРА ШЛЕМЕНКО И БРЭНДОНА ХЭЛСИ 

Александр Шлеменко (5-0)

Брэндон Хэлси (3-2)

Ясубей Эномото (победа единогласным решением судей)

Бретт Купер (победа сабмишеном в первом раунде)

Вячеслав Василевский (победа раздельным решением судей)

Александр Шлеменко (победа сабмишеном в первом раунде)

Вячеслав Василевский (победа сабмишеном в третьем раунде)

Кендалл Гроув (победа техническим нокаутом в четвертом раунде)

Кендалл Гроув (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Рафаэль Карвальо (поражение нокаутом во втором раунде)

Пол Брэдли (победа единогласным решением судей)

Джон Солтер (поражение сабмишеном в первом раунде)

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