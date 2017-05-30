«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и Хэлси

Александр Шлеменко и Брэндон Хэлси перед первым поединком. Фото - Sherdog

1 июня (в первый день лета!) в Санкт-Петербурге состоится турнир M-1 Challenge, в главном поединке сойдутся бывшие чемпионы Bellator в среднем весе. Россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.

Букмекеры считают, что фаворитом в этом противостоянии является Шлеменко. «Советский спорт» сравнил характеристики спортсменов.

M-1 CHALLENGE 79

СК «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия

Дата: 1 июня

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси (США)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Шлеменко (18-е, бои 55 побед — 9 поражений); Хэлси (56-е, бои 9-2)

Александр Шлеменко (Россия) - Брэндон Хэлси (США)

В чем интрига?

В сентябре 2014 года Шлеменко неожиданно потерял титул чемпиона Bellator, проиграв Хэлси удушающим приемом всего за 35 секунд. Для ММА-сообщества это стало большой сенсацией.

Тот самый бой, где Шлеменко «уснул» в объятиях Хэлси.

Александр стремился как можно быстрее взять реванш у американца, но Брэндон отказывался. То его не устраивала весовая категория, то денег давали мало. И вот, спустя почти три года бойцы вновь встретятся в поединке. Однако, на этот раз бой будет проходить на территории Шлеменко — в России. И на этот раз схватка состоится не в «клетке» Bellator, а в рейдже М-1.

После того поражения Александр провел шесть поединков и во всех одержал убедительные победы (включая победу над Мелвином Манхуфом, которую потом аннулировали). Хэлси подходит к реваншу не в таком хорошем психологическом и физическом состоянии, как россиянин. Представитель США последние два поединка проиграл, причем досрочно — Рафаэлю Карвалью и Джону Солтеру.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз «Советского спорта»: Победа Александра Шлеменко.

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель Александр Шлеменко (Россия) Брэндон Хэлси (США) Габариты 7 8 Сила 8 8 Выносливость 7 8 Техника 7 8 Скорость 7 7 Взрывная мощь 8 7 Нокаутирующая сила 8 6 Работа в стойке 8 7 Борьба в стойке 8 8 Борьба в партере 7 8 Опыт 10 8 Итого 85 83

Цифры показывают, что Александр Шлеменко является фаворитом на бумаге. Родные зрители должны придать уверенности россиянину в поединке против Хэлси.

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)

Боец Александр Шлеменко Брэндон Хэлси Гражданство Россия США Рекорд в ММА 55 побед, 9 поражений 9 побед, 2 поражения











Достижения в спорте Чемпион мира по современном панкратиону. Чемпион Азии по панкратиону. Чемпион России по панкратиону. Экс-чемпион Bellator в среднем весе. Победитель Гран-при М-1 в среднем весе. Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою. Экс-чемпион Bellator в среднем весе. Стиль Рукопашный бой Борьба Возраст 33 года 30 лет Рост 180 см 183 см Вес между боями 90 кг 93 кг

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