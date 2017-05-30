«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и Хэлси
1 июня (в первый день лета!) в Санкт-Петербурге состоится турнир M-1 Challenge, в главном поединке сойдутся бывшие чемпионы Bellator в среднем весе. Россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.
Букмекеры считают, что фаворитом в этом противостоянии является Шлеменко. «Советский спорт» сравнил характеристики спортсменов.
M-1
CHALLENGE 79
СК «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия
Дата:
1 июня
Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (18-е, бои 55 побед — 9 поражений); Хэлси (56-е, бои 9-2)
Александр Шлеменко (Россия) - Брэндон Хэлси (США)
В чем интрига?
В сентябре 2014 года Шлеменко неожиданно потерял титул чемпиона Bellator, проиграв Хэлси удушающим приемом всего за 35 секунд. Для ММА-сообщества это стало большой сенсацией.
Тот самый бой, где Шлеменко «уснул» в объятиях Хэлси.
Александр стремился как можно быстрее взять реванш у американца, но Брэндон отказывался. То его не устраивала весовая категория, то денег давали мало. И вот, спустя почти три года бойцы вновь встретятся в поединке. Однако, на этот раз бой будет проходить на территории Шлеменко — в России. И на этот раз схватка состоится не в «клетке» Bellator, а в рейдже М-1.
После того поражения Александр провел шесть поединков и во всех одержал убедительные победы (включая победу над Мелвином Манхуфом, которую потом аннулировали). Хэлси подходит к реваншу не в таком хорошем психологическом и физическом состоянии, как россиянин. Представитель США последние два поединка проиграл, причем досрочно — Рафаэлю Карвалью и Джону Солтеру.
Рейтинг
боя по версии «Советского спорта»: 8 из
10.
Прогноз «Советского спорта»: Победа Александра Шлеменко.
СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)
|
Показатель
|
Александр Шлеменко (Россия)
|
Брэндон Хэлси (США)
|
Габариты
|
7
|
8
|
Сила
|
8
|
8
|
Выносливость
|
7
|
8
|
Техника
|
7
|
8
|
Скорость
|
7
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
8
|
6
|
Работа в стойке
|
8
|
7
|
Борьба в стойке
|
8
|
8
|
Борьба в партере
|
7
|
8
|
Опыт
|
10
|
8
|
Итого
|
85
|
83
Цифры показывают, что Александр Шлеменко является фаворитом на бумаге. Родные зрители должны придать уверенности россиянину в поединке против Хэлси.
СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)
|
Боец
|
Александр Шлеменко
|
Брэндон Хэлси
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
55 побед, 9 поражений
|
9 побед, 2 поражения
|
Достижения в спорте
|
Чемпион мира по современном панкратиону.
Чемпион Азии по панкратиону.
Чемпион России по панкратиону.
Экс-чемпион Bellator в среднем весе.
Победитель Гран-при М-1 в среднем весе.
Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою.
|
Экс-чемпион Bellator в среднем весе.
|
Стиль
|
Рукопашный бой
|
Борьба
|
Возраст
|
33 года
|
30 лет
|
Рост
|
180 см
|
183 см
|
Вес между боями
|
90 кг
|
93 кг
ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АЛЕКСАНДРА ШЛЕМЕНКО И БРЭНДОНА ХЭЛСИ
|
Александр Шлеменко (5-0)
|
Брэндон Хэлси (3-2)
|
Ясубей Эномото (победа единогласным решением судей)
|
Бретт Купер (победа сабмишеном в первом раунде)
|
Вячеслав Василевский (победа раздельным решением судей)
|
Александр Шлеменко (победа сабмишеном в первом раунде)
|
Вячеслав Василевский (победа сабмишеном в третьем раунде)
|
Кендалл Гроув (победа техническим нокаутом в четвертом раунде)
|
Кендалл Гроув (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|
Рафаэль Карвальо (поражение нокаутом во втором раунде)
|
Пол Брэдли (победа единогласным решением судей)
|
Джон Солтер (поражение сабмишеном в первом раунде)