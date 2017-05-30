Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне

Икер Касильяс Фото: Reuters

Голкипер «Порту» Икер Касильяс дал небольшое интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.



Первым делом бывший капитан мадридского «Реала» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Кардиффе, а также отметил голкипера туринской команды Джанлуиджи Буффона.



«Если бы «Ювентусу» достался другой соперник, я бы болел за Буффона. – говорит испанец. – Он действительно заслужил трофей Лиги чемпионов. Его карьера не должна пройти без победы в этом турнире. Буффон выиграл абсолютно все, кроме Лиги чемпионов, и я думаю, что ему тяжело жить с этой мыслью.

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В этом сезоне он показывает великолепный футбол, – продолжает чемпион мира, – а для таких стариков, как я и Петр Чех, это очень приятно. Это говорит о том, что и в 39 лет можно конкурировать с лучшими.



Буффон начал свои выступления на высоком уровне, когда ему было 17 лет. Будучи 14-летним мальчишкой, я думал, что этот парень старше меня на три года, и уже играет за основную команду. Это удивительно. Он был для меня настоящим примером, я восхищался им. Я старался идти по его стопам и всячески ему завидовал», – сказал воспитанник «Реала».



Также Касильяс высказался о шансах Буффона на завоевание «Золотого мяча», вспомнив легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина.



«Возможно, вратарь такого уровня, как Буффон сможет это сделать. Но даже такому игроку будет очень и очень сложно. Были времена, когда вратари могли бороться за «Золотой мяч». Можно вспомнить Петера Шмейхеля в 1999 году или Оливера Кана в 2002.



Лично я никогда не претендовал на эту награду. Только Льву Яшину удалось выиграть «Золотой мяч» в 1963 году. Мне это напоминает первую высадку на Луне, поскольку прошло уже столько времени, что мы уже даже не помним об этом», – сказал Касильяс.



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