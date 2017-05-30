Гомофобы и расисты? Российскому футболу грозит грандиозный скандал

Как вы относитесь к тому, что самый богатый клуб государства, чтобы выиграть первенство страны и наконец-то достигнуть чего-то серьезного в Лиге чемпионов, нанимает одного из лучших тренеров планеты, который бесплатно приведет в команду чудо-опорника?

Сложно к этому относиться отрицательно, если только вы – не поклонник другого клуба, которому придется с этими богачами конкурировать. Всем уже понятно, что речь сейчас идет о готовящемся подписании контракта между «Зенитом» и Роберто Манчини, который, если верить агенту Дмитрию Селюку, поставил перед руководством сине-бело-голубого клуба несколько условий. Одно из них – подписание контракта с опорным полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре – одним из лучших на своей позиции в мире.

Вот только остается непонятным, почему никто пока не подумал, что приезд Яя Туре в Россию может обернуться для нашей страны грандиозным скандалом накануне главного футбольного праздника – чемпионата мира 2018 года. Почему? Все просто…

Нет расизму!

Неужели вы не помните конец октября 2013 года, когда в гости к московскому ЦСКА в рамках Лиги чемпионов приехал английский «Манчестер Сити». Тогда Туре был едва ли не лучшим игроком одной из самых богатых команд планеты. Все ждали этой игры, но долгожданный футбольный спектакль на стадионе в Химках обернулся грандиозным скандалом.

После матча Яя Туре заявил, что слышал доносившиеся с трибун оскорбления на расовой почве – ему якобы ухали болельщики ЦСКА с фанатского сектора. Упоминаний об этом в протоколе матча не было, но по настоянию «горожан» соответствующий пункт был включен в отчет о матче. В УЕФА быстро прошло разбирательство эпизода и ЦСКА был наказан закрытием трибун для зрителей до конца группового этапа. Сам Яя потом еще долго возмущался тем, как его встретили в России.

И теперь этот человек собирается приехать в нашу страну... Как вы думаете, какой прием ждет футболиста, по прихоти которого так пострадал имидж российского футбола, российских болельщиков и столичного ЦСКА? Думаете болельщики красно-синих в матче с «Зенитом» устроят ивуарийцу овацию? Очень сомнительно. Скорее всего с трибун на этот раз действительно будут слышны «обезьяньи», как их называют футболисты, звуки. Если уж Роберто Карлос страдал от проявлений расизма, то Яя Туре парой бананов вряд ли отделается.

Сине-бело-голубые

Но это не все. Существует опасность, что нападкам Яя Туре будет подвергаться не только на матче с ЦСКА, но и на каждом домашнем поединке своей будущей команды – питерского «Зенита». Ведь не мы придумали, что «в цветах «Зенита» нет черного». Забейте в поисковую строку эти слова и поймете о чем речь – о крайне нетолерантном принципе комплектования команды, которого по мнению отдельной маргинальной группы болельщиков должен придерживаться «Зенит» - никаких темнокожих игроков в составе.

Многие считают, что клуб уже давно отошел от этого принципа. Но у болельщиков каждый раз находятся отговорки: Халк, Рондон, Бруну Алвеш, Витсель – все они не темнокожие, а в лучшем случае метисы. Да и африканцев в «Зените» отродясь не было – Яя Туре может стать первым.

Чего стоит хотя бы история с Марио Балотелли, когда итальянец по слухам уже согласовал условия контракта с «Зенитом», но в последний момент клуб отказался от трансфера из-за воинственно настроенных болельщиков. С таким настроем Туре может оказаться чужим среди своих.

Как вы думаете, что произойдет при первом же «обезьяньем звуке» или банане, запущенном в сторону Туре с трибун? Думаете Яя станет молчать? Конечно нет! Он раздует грандиозный скандал, который с радостью подхватят мировые СМИ, которые так и ждут, как бы побольнее укусить Россию перед ЧМ-2018.

Это все – очевидные вещи. Понять, что Яя Туре в России – это бомба замедленного действия с очень коротким сроком, может даже школьник. Неужели этого не понимают в «Зените»? Это, конечно, при условии, что слова Дмитрия Селюка об условии Манчини – правда. Что это? Чем это может быть, глупостью, или провокацией?

Молло не покажется

Как будто надвигающейся грозы было мало, на голову «Зенита» свалились откровения новичка сине-бело-голубого клуба Йоана Молло, выложившего в сеть видеозапись, где он возлегает в одной кровати с неизвестным обнаженным мужчиной, который потом нежно чмокает его в лоб. После гневных ругательств со стороны фанатов «Зенита» видео было удалено из аккаунта футболиста, но уже успело разойтись по сети.

Как вы думаете, что будет, если Йоан Молло, которого и до этого подозревали в нетрадиционной ориентации, вдруг совершит «каминг аут» и обвинит российских болельщиков в гомофобии? Что скажут на это иностранные СМИ, УЕФА и ФИФА?

Нет, чемпионат у нас уже не отнимут. Для этого нужно нечто большее, чем пара бананов на поле и гонения на одного якобы гомосексуалиста. Но грандиозного скандала нам не избежать. А темнокожие футболисты вполне могут вспомнить свое обещание бойкотировать ЧМ-2018 в случае проявлений расизма на отечественных стадионах. Оно нам нужно?

