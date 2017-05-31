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Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнее

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии
Игроки "Ювентуса"
Игроки "Ювентуса"Фото: Gettyimages.ru

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«В Кардиффе встретятся две абсолютно равные команды. – говорит бывший капитан «сливочных». – Я – фанат «Реала» и буду поддерживать свой родной клуб. 

«Ювентус» всегда славился своей игрой в обороне, но теперь эта команда показывает высокий уровень и в атаке. У них есть Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, а также Марио Манджукич. Каждый из этих парней очень опасен.

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«Реал» тоже силен, особенно, если говорить о Криштиану Роналду, – продолжает игрок «Порту», – но очевидно, что команда Зидана не безупречна в обороне. «Ювентус» в этом плане сильнее. Думаю, шансы на победу 50 на 50.

Имеет ли значение тот факт, что «Ювентус» проиграл 6 финалов? Да, некоторые вещи давят на игроков. К тому же, «Реал» оказался сильнее в последних пяти матчах за трофей, чего не удавалось еще другим командам», – заявил испанец.

Также Касильяс отметил в составе действующего чемпиона серии А Гонсало Игуаина, с которым защищал цвета «Реала» с 2007 по 2013 гг.

«Очень рад за Игуаина. Он действительно заслуживает лестных слов. В Испании его часто сравнивали с другими игроками, что не имело никакого смысла. В Италии Гонсало доказал свою ценность.

Знаю, что люди критикуют его за лишний вес, но в «Наполи», да и в «Ювентусе» он успел проделать большую работу. Посмотрите на его статистику, и вы многое поймете.

«Ювентус» вышел в финал, и в этом тоже есть заслуга Игуаина. Все-таки, он наводит ужас на игроков обороны. Игуаин сыграл важную роль в противостоянии с «Монако», – заключил Касильяс.

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