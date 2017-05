The Manila Masters: праздник для каждого

На выходных в Маниле завершился крупный турнир по Dota 2, по составу участников и организации сравнимый с DAC 2017 или намеченным на начало июня EPICENTER. О том, что способно сделать киберспортивный чемпионат уникальным, живым, ярким — прямо из столицы Филиппин.





Полтора года назад, перед началом сезона 2015/16, Valve запланировали по одному масштабному турниру в каждом регионе. Франкфурт запомнился красивыми играми, но полупустыми трибунами; организаторы ивента в Шанхае, несмотря на неподдельный интерес местной публики, вместо праздника продемонстрировали лишь чудеса непрофессионализма. Приятно удивить смогла только Манила — причем не только техническими изысками и оригинальным составом участников.



The Manila Major, июнь 2016. Киберспортивный мир впервые узнаёт, как на Филиппинах любят доту. Игрой болеет весь город — о чемпионате говорят на улицах, трибуны с утра забиты до отказа, а игроков местной команды Mineski встречают как национальных героев. Пятерка филиппинцев проигрывает три игры кряду и вылетает в первом раунде — но это, кажется, никого не смущает.



Вместе с этим публика смогла показать, что в Mall Of Asia не просто «болеют за своих»: островитяне с уважением относились к признанным фаворитам, не покидали своих мест и скандировали имена любимых игроков — Даниила «Dendi» Ишутина, Чанга «xiao8» Нинг, Амера «Miracle-» Аль-Баркави. Зрители в Интернете оказались в восторге.



...Манила ждала мейджор-турнир и в этом году — имела на то все основания — но Valve решили пойти другим путем, на сей раз выделив Северную Америку и СНГ. «Обделенным» регионам пришлось развлекать зрителя такими коммерческими премиум-лигами, как Dota Pit и Dota Asia Championships. Весной стало известно — Юго-Восточная Азия без турнира тоже не останется.





В отличие от устроителей The Major для Mineski Inc. турнир был первым серьезным вызовом. Лучшие команды мира, звезды аналитики и комментирования, приятные бонусы для публики — к выполнению каждого такого обещания было приковано повышенное внимание. После турнира организаторы вздохнут с облегчением и радостью: все получилось.



Невероятно, но праздник Dota 2 удался для всех: зрители расходились по домам под впечатлением от ярких игр, капризные профессионалы не запостили в Twitter ни одной жалобы, да и сотрудники освещения провели весь турнир с широкой улыбкой на лице.



Джейк «SirActionSlacks» Кейнер, шоумен:



«Это было что-то! Спасибо крутой публике, как в арене, так и на стриме! Первый турнир подобного уровня от организации Mineski прошел без каких-то проблем. Отличная работа!»



В самом комплексе Mall Of Asia страсти не утихали ни на минуту — грамотный сценарий позволил нивелировать как задержки между играми, так и технические паузы. Каждый зритель мог принять участие в сумасшедших конкурсах, взять автограф у любимого игрока и просто погрузиться в безумную атмосферу стадиона.





Более того, качественный продакшн позволил прочувствовать это и в Интернете. Reddit еще долго будет вспоминать пародии на Клемента «Puppey» Иванова, актерскую игру Black^и лучший в мире конкурс косплея. В такие моменты многие действительно начинают завидовать счастливчикам в зале.



«Почему я родился не в Маниле, а в Европе? Я тоже хочу разбивать мониторы и делать селфи с Puppey!»



Жаль только, что русскоязычное коммьюнити осталось от подобного праздника в стороне; кроме нескольких аккредитованных журналистов и пары «залетных» фанатов Dota 2, насладиться атмосферой Манилы в режиме LIVE никто не смог.



Тому есть и отличные от расстояния причины. Организаторы решили не приглашать на свой турнир СНГ-команды, вместо Virtus.Pro отправив инвайт североамериканской Team NP, а русскоязычная трансляция в этот раз велась из студии в Москве и видеоряда между играми не предусматривала — о крутых находках организаторов в СНГ-коммьюнити узнавали на Reddit.





Сам турнир созданному вокруг ажиотажу соответствовал полностью. Крутые команды, яркие матчи; местные зрители лишь сетовали, что первыми вновь вылетают их любимцы. Впрочем, большинство понимает — для первого LAN-турнира Clutch Gamers показали себя достойно.



Гэбриэль, местный фанат Dota 2:



«Ничего, что вылетели. Вы видели соперников? Это опыт; а ребята молодые и перспективные. От них не требовали результата — просто здорово знать, что у нас в стране есть команда мирового уровня. За этих симпатяг хочется болеть!»



Поддерживают филиппинцев и в социальных сетях — через пару дней команда вылетает в Москву на EPICENTER.



«Ребята, это всего лишь одна игра, будут и еще. Впереди еще куча турниров!»



«Мы вами гордимся. Не расстраивайтесь, исправляйте ошибки и возвращайтесь сильнее. Удачи на будущих чемпионатах!»





Седьмое-восьмое место с представителями SEA неожиданно разделили Team Secret. Усиленная иорданцем Язидом «YapzOr» Джарадатом команда до турнира выступала очень ярко и казалась одним из претендентов на трофей, но во второй раз подряд необъяснимым образом вылетела в первом раунде. Удар по морали тем сильнее, что нанес его бывший игрок «секретных» Йохан «pieliedie» Острём вместе со своей новой командой NP. Впрочем, шансы показать себя у команды еще будут, причём совсем скоро; о досадных ошибках нужно забыть и работать дальше.



Швед же и его команда на спортивной мести (большая часть игроков NP в разное время была исключена из Secret) останавливаться не собирались — неожиданно для многих Team NP смогла войти в тройку лучших. Парни не только заработали $25,000, но и перевернули все расклады в американском регионе. Теперь нужно пытаться развить успех и обгонять конкурентов в борьбе за место на The International — канадскому коллективу это, кажется, вполне по силам.

В гранд-финале The Masters встретились NewBee и Evil Geniuses. Неожиданно в решающем матче не оказалось лидеров сезона и главных фаворитов ивента — OG, выбывших довольно рано. А вот китайская пятерка после Major явно успела восстановиться, повергнув и Secret, и OG, и EG. Теперь NewBee считают одним из главных претендентов на приглашение на чемпионат мира от Китая.



Но несмотря на поражение в верхней сетке, к реваншу лучше подготовились именно Evil Geniuses. В решающий день они уверенно переиграли и Team NP, и NewBee — титул чемпиона американская команда заслужила. И пусть в команде еще есть, над чем работать, но в рамках The Masters «злые гении» оказались лучшими.



Лучшими ли в мире — вопрос пока открыт. В Маниле прошел турнир мирового класса, но уже через несколько дней Evil Geniuses ждут в Москве. Ждут все те же команды, а еще Thunderbirds, Na’Vi и жаждущие мести за The Boston Major Virtus.Pro.



А пока у EG есть время немного расслабиться и почувствовать себя чемпионами. Почувствовать себя сильной командой, которая точно заслужила место на The International и там может бороться за самые высокие места. Разве нет?