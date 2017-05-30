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«...И тогда Черчесов снял перчатки и пошел с кулаками на тренера»

Юлия Яковлева, Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«...И тогда Черчесов снял перчатки и пошел с кулаками на тренера»
Фото: РИА «Новости»

Первый тренер Станислава Черчесова в Австрии посетил сегодняшнюю тренировку сборной России.

Шла открытая тренировка сборной. И вдруг Станислав Черчесов, взглянув на трибуну, где, как казалось, были только журналисты и сотрудники российской команды, широко улыбнулся: «Привет, мой друг!». А затем поднялся к седовласому мужчине, чтобы обняться. Перекинувшись с ним парой фраз, Черчесов вернулся на поле.

Позже мы узнали, что незнакомца зовут Вольфганг Ляйтеншторфер. Он работал тренером вратарей в «Тироле», когда туда пришел Черчесов. А спустя несколько лет, когда российский вратарь завершил карьеру и стал тренером, Ляйтеншторфер стал его помощником в австрийском клубе.

- Вы могли представить, что Черчесов когда-нибудь станет тренером сборной России?
- Нет, но я наблюдал, как он возглавил «Спартак», смотрел, как тренирует другие команды. А сборная – это пик карьеры, - говоритЛяйтеншторфер.

- Какова самая сильная сторона тренера Черчесова?
- Думаю, тактика. Также, видно, что он ставит и на физическую подготовку, но тактика для него – первостепенна. Поэтому он добивается успеха.

- Многие игроки говорят, что он достаточно жесткий тренер.
- Так и есть, если что-то идет не по его плану, не так, как он хочет, Черчесов может быть очень жестким.

- Вы помните ситуации, когда Черчесов сильно злился?
- Это было давно, он еще был вратарем, мы играли в Инсбруке. Тогда Черчесов чуть не подрался с тренером – отбросил перчатки и пошел на него. Он был зол на игру защитников, и ему не нравилось, как тренер пытался решить проблему. Но не помню, чтобы Черчесов открыто на кого-то злился, когда сам стал тренировать. Он старается быть спокойным.

- Правда ли, что он перенял некоторые аспекты тренировок от Йоахима Лева?
- Думаю, да. Как и от меня.

- Будете ли поддерживать Россию на Кубке конфедераций и МЧ-2018?
- Желаю Черчесову успеха! Обязательно буду смотреть.


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