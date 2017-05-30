5 способов сделать свою пробежку приятной

Пробежки стали рутиной? Нужно буквально силой заставлять себя бегать? «Советский спорт» собрал пять простых лайфхаков, благодаря которым вы вновь полюбите бег.

Бегайте с мобильным приложением





Нет лучше способа вдохнуть новую жизнь в свои пробежки, чем погрузить себя в мир зомби-апокалипсиса. Именно такой сценарий предлагает, например, мобильное приложение Zombies Run. Здесь бег перестает быть просто бегом. Он становится способом выжить. Вы будете убегать от зомби, искать гаджеты-аптечки, выполнять миссии, использовать интервальные ускорения.

Не хотите зомби? Найдите приложение по душе. Ваш смартфон сможет стать для вас и суровым тренером, который будет подгонять вас криками, и интеллектуальным гидом, способным превратить пробежку по знакомому маршруту в увлекательную экскурсию.

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Найдите себе компанию

Пример других людей способен мотивировать на великие дела. Бегайте с единомышленниками! Найдите беговой клуб по соседству и запишитесь в него. Нет бегового клуба? Не беда. Дайте объявление в соцсетях, что ищете партнера по бегу. Приобщите к пробежкам своих родных: пусть бег будет и пользой, и общением.

Меняйте маршруты





Британская легкоатлетка Пола Рэдклифф, 3-кратная победительница Лондонского марафона, признавалась в интервью: иногда, чтобы вновь полюбить бег, достаточно просто выбрать для тренировок другой маршрут.

Если вы тренируетесь на школьном стадионе у дома – самое время бежать в парк. Если вы бегаете в парке – попробуйте один-два раза пробежаться по городским улицам: выберите красивый маршрут – набережные, места, которые вы любите.

Хотите совсем чего-нибудь экзотического? Садитесь в электричку и езжайте в лес – бегите там, где еще никто не бегал до вас. Это называется «трейлраннинг», бег по пересеченной местности. Этот вид спортивной активности привлек к бегу сотни тысяч людей по всему миру.

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Поменяйте тренировочный режим





Порой, чтобы встряхнуться, нужно просто поменять режим тренировок. Внесите в свой бег элемент неожиданности. Например, через каждые пять минут бега делайте по 30 отжиманий и 50 скручиваний на пресс. Или найдите холм или возвышенность – забегайте и спускайтесь на его вершину на скорость.

Посмотрите на атлетов кроссфита: они встраивают бег в самые различные тренировки. Пробежку можно совмещать с тяжелыми становыми тягами, подъемами гири или гантелей. Освойте спринты – максимально быстрые забеги на короткие дистанции. Практикуйте «челночный бег» или бегайте по интервальным протоколам – 20-30 секунд бега-10-15 секунд пауза. Тренируйтесь в новом для себя стиле – 2-4 недели. После этого возвращение на свою обычную дистанцию будет как праздник.

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Учитесь во время пробежки

Современные технолгии позволяют бежать и… учиться. Закачайте в свой смартфон аудиокниги, курсы иностранного языка, книги по истории – все, что может вас заинтересовать. Поставьте себе целью прослушивать определенное количество глав аудиокниги за время пробежки. Так бег подарит вам не только сильное тело – но еще и сильный ум, и дух.