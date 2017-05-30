Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняет

Источник:  Football ItaliaКомментарии
Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняет
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

«Ювентус» силен в обороне, а мы неплохо действуем в атаке, – говорит наставник «бланкос». – Однако, это никак не относится к финалу. Нас ждут 90 непредсказуемых минут. В этом году две лучшие команды Европы встретятся в Кардиффе. Думаю, нас ждет отличный матч.

Это будет последняя игра сезона, что очень важно. «Реал» будет готовится в привычной манере, ничего нового в тренировочном процессе не будет.

Конечно, мы очень рады выходу в финал Лиги чемпионов. Все знают, насколько сложно это сделать, но мы это заслужили.

Моя команда в отличном состоянии. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться. Мы должны сосредоточиться на работе и понять, что нужно сделать.

Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне

Схема «Ювентуса»? Нет, меня это не волнует. Если Дани Алвес будет играть больше в обороне или атаке, это ничего не изменит, поскольку туринский клуб отлично действует в любом направлении. Постараемся нейтрализовать сильные стороны соперника, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

Также наставник «Реала» не оставил без внимания возвращение полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла, который в матче с «Барселоной» получил травму.

«Мы очень счастливы, – говорит Зидан. – Рад видеть Бэйла на поле, у него нет никаких проблем. Он будет готовится к игре в общей группе.

Тренерскому штабу предстоит сделать тяжелый выбор. Сейчас я не могу сказать вам, кто точно выйдет на поле, поскольку сам еще этого не знаю», – сказал Зидан.

«Будучи тренером, ты испытываешь больше давления. В каждом клубе хватает людей, которые постоянно говорят вам, насколько важен тот или иной матч. 

Вижу ли я себя наставником «Ювентуса»? Сейчас я тренирую «Реал» и сконцентрирован только на этом. Да, я выступал за «Ювентус», будучи игроком. У меня хорошие воспоминания о времени, проведенном в Турине. 

Дибала самый опасный игрок «Ювентуса»? Да, но у них есть еще Игуаин, Дани Алвес. Я бы мог назвать вам еще четырех игроков, но очевидно, что «Ювентус» очень силен. Каждый заслуживает высоких оценок. 

Боюсь ли я «Ювентуса»? Когда-то я сказал, что не хочу играть против этой команды. Сейчас у меня просто нет выбора. В любом случае, мы всегда верили в свои силы, усердно работали на тренировках и сражались на поле», – сказал француз.

Также Зидан вспомнил финал Лиги чемпионов против «Реала» , который состоялся в 1998 году. Тогда француз защищал цвета туринского клуба, который уступил со счетом 0:1.

«Конечно, проиграть в решающем матче – большое разочарование, но это часть футбола. Я спокойно принимаю то, что мне дал этот вид спорта. Мне хотелось выиграть Лигу чемпионов, и я сделал это с «Реалом», – заключил специалист.

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА обсудит возможность переноса матчей Лиги чемпионов стадии 1/4 и 1/2 финала на выходные дни с 2021 годаСоюз европейских футбольных ассоциаций будет рассматривать возможность проведения четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные.Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евроФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Италии.Сами Хедира: Ограничивать «Реал» одним Роналду - большая ошибкаПолузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в которого туринцы встретятся с мадридским «Реалом».Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеИкер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеГолкипер «Порту» Икер Касильяс дал небольшое интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом»3 июня в Кардиффе на стадионе «Милениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».Массимилиано Аллегри: «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионовГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что фаворит финального матча Лиги чемпионов – «Реал», а не его команда.Алессандро Дель Пьеро: Буффон будет в числе главным героев финала Лиги чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов.Миралем Пьянич: Я существенно прибавил с тех пор, как перешел в «Ювентус»Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о достигнутом прогрессе после перехода в туринский клуб.Мать Роналду опровергла информацию, что Криштиану во второй раз станет отцомВ СМИ появилась информация, что девушка форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду Джорджина Родригес, возможно, ждет ребенка от футболиста. Мать Роналду Долорес Сантуш утверждает, что это неправда.Миралем Пьянич: Исход финала Лиги чемпионов решат мелкие детали, у «Реала» есть свои слабостиПолузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом».Определились 22 участника Лиги чемпионов, пробившиеся в групповой турнир напрямуюСтали известны 22 участника группового турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018.«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить €130 миллионов за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport.fr.Александр Самедов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».Генеральный директор «Ювентуса»: Уважаем «Реал», но не боимсяГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов.Андреа Бардзальи: Верим в победу над «Реалом»Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».«Челси» готов платить Бонуччи восемь миллионов евро в год«Челси» не оставляет попыток приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Чемпионы Англии предложили 30-летнему итальянцу контракт с зарплатой в восемь миллионов евро.«Ювентус» в ранге чемпиона вырвал победу у «Болоньи»Футболисты «Болоньи» в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии проиграли «Ювентусу» из Турина.«Галатасарай» интересуется Баккой и АсамоаТурецкий «Галатасарай» проявляет интерес к форварду «Милана» Карлосу Бакке и защитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа.Мората отказался от перехода в «МЮ» ради «Милана»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» будет оштрафован ФИФА на 60 000 евро за нарушение при трансфере Погба«Ювентус» получит штраф от ФИФА за нарушение при переходе Поля Погба. Напомним, что французский хавбек стал игроком «Манчестер Юнайтед».
MMA
Подросток умер на тренировке по кикбоксингу в Липецкой области
Футбол
Франческо Тотти: Продолжу карьеру футболиста
Футбол
Трансфер защитника «Бенфики» обойдется «МЮ» в 60 млн евро
Футбол
«Милан» объявил о переходе защитника «Вильярреала» (фото)
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Гарет Бэйл
Гарет Бэйлвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости