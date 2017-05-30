Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

«Ювентус» силен в обороне, а мы неплохо действуем в атаке, – говорит наставник «бланкос». – Однако, это никак не относится к финалу. Нас ждут 90 непредсказуемых минут. В этом году две лучшие команды Европы встретятся в Кардиффе. Думаю, нас ждет отличный матч.

Это будет последняя игра сезона, что очень важно. «Реал» будет готовится в привычной манере, ничего нового в тренировочном процессе не будет.

Конечно, мы очень рады выходу в финал Лиги чемпионов. Все знают, насколько сложно это сделать, но мы это заслужили.

Моя команда в отличном состоянии. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться. Мы должны сосредоточиться на работе и понять, что нужно сделать.

Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне

Схема «Ювентуса»? Нет, меня это не волнует. Если Дани Алвес будет играть больше в обороне или атаке, это ничего не изменит, поскольку туринский клуб отлично действует в любом направлении. Постараемся нейтрализовать сильные стороны соперника, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

Также наставник «Реала» не оставил без внимания возвращение полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла, который в матче с «Барселоной» получил травму.

«Мы очень счастливы, – говорит Зидан. – Рад видеть Бэйла на поле, у него нет никаких проблем. Он будет готовится к игре в общей группе.

Тренерскому штабу предстоит сделать тяжелый выбор. Сейчас я не могу сказать вам, кто точно выйдет на поле, поскольку сам еще этого не знаю», – сказал Зидан.

«Будучи тренером, ты испытываешь больше давления. В каждом клубе хватает людей, которые постоянно говорят вам, насколько важен тот или иной матч.

Вижу ли я себя наставником «Ювентуса»? Сейчас я тренирую «Реал» и сконцентрирован только на этом. Да, я выступал за «Ювентус», будучи игроком. У меня хорошие воспоминания о времени, проведенном в Турине.



Дибала самый опасный игрок «Ювентуса»? Да, но у них есть еще Игуаин, Дани Алвес. Я бы мог назвать вам еще четырех игроков, но очевидно, что «Ювентус» очень силен. Каждый заслуживает высоких оценок.



Боюсь ли я «Ювентуса»? Когда-то я сказал, что не хочу играть против этой команды. Сейчас у меня просто нет выбора. В любом случае, мы всегда верили в свои силы, усердно работали на тренировках и сражались на поле», – сказал француз.



Также Зидан вспомнил финал Лиги чемпионов против «Реала» , который состоялся в 1998 году. Тогда француз защищал цвета туринского клуба, который уступил со счетом 0:1.



«Конечно, проиграть в решающем матче – большое разочарование, но это часть футбола. Я спокойно принимаю то, что мне дал этот вид спорта. Мне хотелось выиграть Лигу чемпионов, и я сделал это с «Реалом», – заключил специалист.