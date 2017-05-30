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«Зенит» построит новый стадион. На этот раз сам и быстро

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит» построит новый стадион. На этот раз сам и быстро
Фото: Архитектурное бюро «А.Лен»

«Зенит» возведет в спальном петербургском районе Купчино спортивный комплекс со стадионом на 25 тысяч зрителей.

Какой еще стадион?!

Петербургское издание «Канонер» неделю назад рассказало, что «Зенит» хочет построить стадион во Фрунзенском районе – недалеко от метро Купчино. Официальной информации минимум: слова Павла Растворцева, заместителя председателя комитета по физкультуре и спорту, который, по идее, не имеет отношения к градостроительству. В заметке также были иллюстрации проектировщиков – компании «А.Лен».

На официальном сайте «А.Лен» действительно есть этот проект, он датирован 2016 годом и называется «Комплекс спортивных сооружений для футбольной детско-юношеской Академии ФК «Зенит». Эта же компания проектировала «Хоккейный город» – базу хоккейного клуба СКА, которую открыли в конце 2016-го.

Подразумевается, что это будет учебно-тренировочный центр для детей и юношей от 6 до 20 лет. Инфраструктура – это не только тренировочные комплексы, но и стадион, на котором можно играть матчи в том числе основного состава «с любыми командами России». Также сообщается, что рядом будет баскетбольный зал.

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Зачем еще один стадион?

В 2013-м «Зенит», кажется, переставал верить в готовность арены на Крестовском острове и заказал проект временного стадиона на 20 тысяч. Выяснилось это в начале 2014-го, когда швейцарская компания Nussle, которая строит в том числе модульные конструкции, в своем годовом отчете рассказала о проекте и даже показала его автора Юлию Вейссбах.

– Клуб премьер-лиги поставил задачу подготовить технико-экономическое обоснование модульного стадиона, который станет современным местом для проведения матчей. Проект предполагает строительство стадиона меньше, чем за 12 месяцев. Модульный стадион в перспективе должен стать домашней ареной для второй команды. Но искусственный газон будет отвечать требованием УЕФА, что сделает его дополнительным стадионом и для международных матчей первой команды. Предполагаемое завершение: конец 2014 года, – говорилось в буклете компании.

Буклет строительной компании Nussle
Буклет строительной компании Nussle

Тогда комментарии компании получить не удалось – они ссылались на просьбу «Зенита» не разглашать детали, зато генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов все объяснил.

– Строительство модульного стадиона мы рассматриваем исключительно как временную меру, необходимую для создания удобства и комфортных условий нашим болельщикам и для реализации бизнес-задач, стоящих перед клубом. Также нынешний сезон показал, что в России отсутствуют резервные стадионы, и наличие арены на 25 тысяч зрителей станет хорошей страховкой не только для «Зенита», но и для всего российского футбола, – рассказывал Митрофанов «Р-Спорту».

В сентябре 2014-го заместитель главы администрации Фрунзенского района Ольга Сянова говорила, что не знает, когда начнется строительство, но от планов никто не отказывается.

Однако о стадионе забыли на три года.

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Стадион правда хотели построить, или «Зенит» просто всех пугал?

Стадион действительно хотели (и все еще хотят) построить. На официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга есть документ «Отраслевая схема развития и размещения объектов физической культуры и спорта на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с перспективой до 2025 года». Его приняли в 2009-м, и изначально на том участке, где сейчас планируется стадион, должны были построить Многофункциональный спортивный комплекс для технических видов спорта.

В 2014-м этот пункт заменили на «Футбольный стадион». Кроме того, издание «Фонтанка» опубликовало документ, датированный 2013 годом, где проект описан уже конкретнее. Из него мы узнаем важные детали: строительство будет вести «Зенит», решение одобрил губернатор Петербурга, вместимость составит 25 тысяч, арена будет сертифицирована РФС и УЕФА и, да, ее построят с помощью модулей.

Фото: Архитектурное бюро «А.Лен»

И что теперь?

В комитете по строительству Петербурга рассказали, что в их бюджете на 2017-2018-й средств на строительство стадиона не предусмотрено.

В администрации Фрунзенского района отметили, что проект действительно существует. В середине июня состоятся публичные слушания, по итогам которых его отправят на рассмотрение Правительства города.

По предварительным данным, строительство начнется в 2019-м, а инвестором действительно выступит «Зенит». Сейчас в приоритете у клуба с новыми гендиректором, спортивным директором и главным тренером, другие задачи. Однако к моменту старта активной фазы строительства все топ-менеджеры «Зенита» наверняка будут в должностях продолжительное время.

На этот новый стадион город не потратит ни копейки, Петербург дает клубу только землю. Пока неизвестно, будет ли стадион построен из модульных конструкций – если нет, построить его за год, возможно, и не получится. Однако и растягивать строительство на 10 лет «Зенит» точно не станет.

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