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«В сборной никто никого не жалеет». Зобнин и Габулов – после открытой тренировки

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В сборной никто никого не жалеет». Зобнин и Габулов – после открытой тренировки
Фото: РФС

Игроки сборной России Владимир Габулов и Роман Зобнин ответили на вопросы журналистов после открытой тренировки команды.

ГАБУЛОВ: НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО ВЫЗОВУТ

- Вы приехали в сборную только в понедельник. Тяжело входит в тренировочный ритм по ходу сбора?
- Нагрузки у команды приличные. Первый день получился непростым. Но не сказал бы, что тяжело. Занимаюсь в удовольствие.

- Что почувствовали, когда получили вызов в сборную?
- Был приятно удивлен. Не ожидал, что вызовут. Но позвонил тренер вратарей Гинтарас Стауче, спросил, как самочувствие, готов ли я приехать. Ответил: «Конечно, готов».

- Вы пропустили первую часть сезона, оставшись без клуба. Тогда не было мыслей, что сборная ушла навсегда?
- Не думал об этом. Настраивался только на то, чтобы вернуться в футбол. Снова играть и получать удовольствие.

- Как вы оцениваете свои шансы на попадание в итоговую заявку на Кубок Конфедераций?
- Ничего не оцениваю – просто работаю и стараюсь помогать партнерам.

- Сборная Германии приедет на турнир полурезервным составом. Другие команды, возможно, тоже не привезут всех сильнейших.
- Нам и нашим болельщиками в любом случае надо серьезно относиться к турниру. Это кубок – и его надо постараться выиграть. Пускай это звучит громко, но надо стремиться к этому, несмотря на то, какие футболисты приедут на турнир. Нам нужно играть в свою силу, стараться побеждать в каждом матче.

- Вы приехали – и на первой же тренировки команда играла в футбол. Хотя в прошлые разы было много беготни, работы в зале.
- Меня, видимо, ждали. Приятно, конечно, что без меня не начинали, - смеется Габулов.

- Все играли в щитках, много криков доносилось с поля. Жесткая игра получилась?
- Это часть моей работы – подсказывать полевым игрокам. Сегодня хорошо нагрузились, получилась такая настоящая футбольная тренировка – с единоборствами, ударами, сейвами.

- Какое главное отличие нынешней сборной о той, в которой вы были последний раз?
- Давайте без сравнений. Думаю, отличие только в составе. Сборная – это всегда лучшая команда страны, в ней собраны лучшие футболисты.

- В команде действуют какие-то ограничения, система штрафов?
- Надеюсь, пока еще нет штрафов, - улыбается Габулов.

- Черчесов во время тренировки в шутку спросил у Гилерме: «Ты бразилец или индус?». Может вас как-то забавно называл?
- Не припомню. Может, в будущем тоже кем-нибудь назовет.

ЗОБНИН: НИКТО НИКОГО НЕ ЖАЛЕЕТ

- Сегодня был упор на тактику, - говорит Зобнин. – Конечно, приятнее работать с мячом, выполнять задания, а не тупо бегать по кругу. Еще играли в футбол, хорошо нагрузились

- Много было стыков?
- Никто никого не жалеет. Всегда нужно тренироваться на максимуме. Поэтому ребята надели щитки, чтобы не было глупых травм.

- Сложно долго находиться на сборах. Как развлекаетесь?
- Мы сюда работать приехали. Утром – тренировка. Потом восстановительные процедуры – сауна, баня, бассейн, массаж. В город не выходил еще. А развлекаюсь в основном в телефоне – общаюсь с семьей.

- Защитник «Спартака» Маурисио сказал, что вы способны заиграть в любой команде мира. Что скажете?
- Без комментариев.

- Скоро изменится погода – обещают дожди.
- Может, это и к лучшему. В первые дни было жарко тренироваться, но куда деваться? Если будет дождь, станет посвободнее дышать.

- Два слова о соперниках на Кубке Конфедераций – Мексике, Новой Зеландии, Португалии?
- Слабых соперников сейчас нет. Со всеми нужно играть с максимальной концентрацией.

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