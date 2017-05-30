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«А ты будешь де Хеа». Корреспондент «Советского спорта» сыграл на «Олд Траффорд»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Корреспондент «Советского спорта» рассказывает о матче английских и российских журналистов, который прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

ЕДИНЫЙ МАНЧЕСТЕР

Думаю, будет правильно проговорить это сразу, в самом начале текста, и не делать вид, будто ничего такого не происходило. Потому что после того, как утром в прошлый вторник, 23 мая, включил ноутбук и пробежался по новостям, сразу возникли сомнения в уместности намеченного мероприятия.

Вот уже несколько лет компания «Аэрофлот» - официальный перевозчик «Манчестер Юнайтед» - организует праздничное мероприятие по случаю окончания сезона, проводя товарищеский матч на стадионе «Олд Траффорд». Состав участников меняется, и в этот раз на легендарной арене должны были сыграть сборные английских и российских журналистов, в число которых попал и корреспондент «Советского спорта».

Когда в Манчестер пришла беда, то, разумеется, возник вопрос: как быть? Ведь матч должен был состояться 25 мая, то есть три дня спустя после трагедии. Мысль об отмене была естественной реакцией. Однако клуб подтвердил, что мероприятие состоится. Жизнь должна продолжаться.

И она продолжалась. Вечером в день финала Лиги Европы Манчестер жил обычной жизнью: люди гуляли, совершали пробежки, сидели в кафе и пабах. Удивительно, но полицейских на улицах практически не было, несмотря на то, что в стране был введен высший уровень опасности согласно существующей шкале. Победа над «Аяксом» и завоевание трофея, конечно, доставили «красной» части города радость и удовольствие, но никаких массовых празднований не было.

Впрочем, все всячески старались показать, что никаких частей нет, а есть единый и сплоченный Манчестер – вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и болельщицких пристрастий. Сразу после окончания финала Лиги Европы «Манчестер Сити» сделал красивый жест, разместив на своей официальной странице в твиттере следующий пост

А на следующий день стало известно, что «МЮ» и «Сити» перевели в фонд помощи пострадавшим миллион фунтов. Вносили пожертвования и футболисты: например, форвард «Юнайтед» Уэйн Руни перевел 100 тысяч фунтов.

«НЕ ОПОЗОРИТЬ ФАМИЛИЮ»

Когда уже на 2-й минуте игры форвард англичан ворвался в штрафную и изящным «черпачком» перебросил мяч через корреспондента «Советского спорта», занявшего место воротах, показалось, что ничего хорошего команду российских журналистов не ждет. Тем более что хоть какой-то регулярной практики игры «11 на 11» на большом поле почти ни у кого из нас не было (играют то практически все, но, согласитесь, гонять мяч в зале в формате «5 на 5» - это совсем другое дело), а соперник на предшествовавшей матчу тренировке выглядел довольно бодро.

«Не опозорить бы фамилию», - промелькнула в голове предательская мысль. Дело в том, что перед началом игры, когда команды выстроились в центре поля, Алан Киган – легендарный голос «Олд Траффорд», работающий на арене уже много лет и комментировавший от бровки наш матч – сказал: «Так, ты будешь Давидом де Хеа«. Голкипер англичан стал Эдвином ван дер Саром.

Однако все оказалось не так уж и страшно. Игра шла равная, команды обменивались голами, и в итоге все закончилось победой российских журналистов – 7:6.

Негласный капитан нашей команды комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, давая установку перед выходом на поле, совершенно справедливо сказал: «Мы – счастливчики, которым выпал уникальный шанс сыграть на «Олд Траффорд», поэтому нужно выйти и просто получить удовольствие от происходящего». Однако в концовке, когда англичане пытались отыграться со счета 5:7, азарт охватил абсолютно всех – страшно хотелось удержать победу, что в итоге удалось и сделало ощущения еще более незабываемыми. И, да, даже пустые почти 80 тысяч кресел поддавливают на психику…


ОРАНЖЕВЫЕ ШТАНЫ

В уик-энд же все внимание было приковано к Лондону. В субботу там должен был пройти финал Кубка Англии «Арсенал» - «Челси». Событие само по себе знаковое, на котором традиционно присутствуют члены королевской семьи – на этот раз трофей победителю вручал принц Уильям. Добавьте к этому финал регбийной премьер-лиги, игравшийся в тот же день тремя часами ранее на стадионе «Туикинхэм», который по вместимости сопоставим с «Уэмбли».

И еще учтите тот факт, что Лондон в эти дни буквально забит публикой: начинается высокий туристический сезон, плюс многие британцы, пользуясь длинными выходными, рванули в столицу погулять. Окрестности Вестминстерского моста, что рядом с одноименным аббатством, парламентом и Биг Беном, напоминали станцию метро «Киевская» в час пик, и это не журналистское преувеличение.

Страшно представить, каких усилий стоили минувшие выходные местным службам безопасности. Которых, кстати, почти не было видно – если только в метро, которое действительно патрулировали полицейские.

При этом Кубком Англии футбол в Лондоне в выходные не заканчивался. Уже в воскресенье на «Уэмбли» игрался финал плей-офф 2-го дивизиона (четвертой по силе профессиональной лиги в Англии). «Блэкпул» против «Эксетера». Победитель получал путевку наверх – в 1-й дивизион. Аудитория – 23 380 зрителей. Далеко не аншлаг, но вполне прилично. Про то, сколько бы матч подобного статуса собрал у нас в Москве в «Лужниках», лучше не говорить.

При этом было полное ощущение, что фанаты «Блэкпула» в своих оранжевых футболках заполонили город. В центре на них можно было наткнуться практически везде. Большинство маек, кстати, еще со времен, когда клуб играл в премьер-лиге – было это в сезоне-2010/11. У кого не было футболок, щеголяли в оранжевых штанах и обычных майках с надписями типа «Блэкпул» - победитель Кубка Англии-1953». Все они были счастливы – «Блэкпул» победил (2:1).

Соперничать с ними могли только болельщики «Арсенала». После победы в Кубке Англии, похоже, все, у кого была клубная футболка, решили ее одеть и в ней прогуляться, даже если в другие дни она запрятана в самый дальний ящик гардероба от греха подальше, чтобы не засмеяли.

На этом фоне визит в город фанатов «Хаддерсфилда» и «Рединга», которые в понедельник на «Уэмбли» разыграли в финале пле-офф чемпионшипа последнюю путевку в премьер-лигу, прошел почти незамеченным. Хотя арена была практически заполнена – 76 682 зрителя.

И, к слову, никаких разговоров о том, что стадион или поле не способны справляться с такой нагрузкой…

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