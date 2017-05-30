Великие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионов

В субботу состоится финал Лиги чемпионов. «Ювентус» будет играть с «Реалом». На поле выйдет четырехкратный обладатель «Золотого мяча» и действующий чемпион Европы Криштиану Роналду. С ним в команде будет играть второй в списке самых дорогих игроков всех времен – Гарет Бейл. Руководить командой будет чемпион мира и Европы, обладатель «Золотых мячей» - Зинедин Зидан.

Но все внимание будет приковано не к ним. В составе «Ювентуса» есть фигура, которая в этот день будет значить даже больше, чем весь «Реал» с его мегабюджетом и практически неограниченными возможностями. Имя этому футболисту – Джанлуиджи Буффон.

39-летний голкипер девять раз выигрывал чемпионат Италии, становился победителем кубка УЕФА, брал серебро чемпионата Европы и золото чемпионата мира по футболу. Но за всю свою славную карьеру один из лучших голкиперов в истории мирового футбола не держал в руках Кубок европейских чемпионов, хотя уже и играл в двух финалах, между которыми прошло 12 лет.

Этот финал будет для Джанлуиджи третьим и с большой долей вероятности – последним, если только «Ювентус» не повторит своего достижения в следующем году. Буффон планирует завершить карьеру на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. А как бы хотелось, чтобы такой человек, как Буффон, ушел на футбольный покой, выиграв Лигу чемпионов со своим любимым клубом.

Но голкипер не может быть один. С ним всегда должна быть команда из десяти полевых футболистов. Вот мы к финалу Лиги чемпионов и решили собрать десятку великих игроков, которые не выигрывали Лигу чемпионов. Таких, как Пеле в расчет не берем – у легендарного бразильца не было шансы победить в Кубке чемпионов – он в нем просто ни разу не принимал участия.

Диего Марадона

Зато у Диего Марадоны такой шанс был. После того, как он привел свой «Наполи» к чемпионским званиям в Серии А, итальянский клуб получил шанс попытать силы в главном кубковом турнире Европы. Вот только в первом же раунде неаполитанцам в соперники достался мадридский «Реал», мечтавший поднять над головой трофей впервые с 1966 года. Первая встреча при пустых трибунах в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Марадону на поле практически не было видно. Второй матч завершился вничью 1:1. Шансы на победу у «Наполи» были, но клуб ими не воспользовался. Марадона вновь разочаровал. Зато через год он выиграл с командой Кубок УЕФА, что, правда, может служить лишь слабым утешением для аргентинца и его поклонников.

Роберто Баджо

Сложно поверить, но Роберто Баджо принимал участие лишь в одном розыгрыше Лиги чемпионов – в сезоне 1998/99, когда он, уже в возрасте, был игроком миланского «Интера». Тогда итальянцы смогли дойти лишь до четвертьфинала, где их ждал «Манчестер Юнайтед», тот самый, с молодыми Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Роем Кином и Петером Шмейхелем в воротах. Обладатель «Золотого мяча» 1993 года и финалист чемпионата мира 1994 ничего не мог поделать с людьми, которые в тот момент были будущим мирового футбола.

Джордж Веа

В 1995 году лучший африканский игрок XX века, Джордж Веа, стал обладателем «Золотого мяча», оставаясь до сих пор единственным африканцем, удостоившимся этой награды. Тогда же он стал и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дойдя со своим «ПСЖ» лишь до полуфинала. Там французов остановил победоносный «Милан». Уже на следующий год Веа защищал цвета итальянского клуба, но ему больше никогда не удавалось пройти даже до полуфинала главного европейского клубного турнира.

Эрик Кантона

Великий француз, покоривший Англию, – нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона. Лучшим его достижением в Лиге чемпионов стал сезон 1996/97, когда «красные дьяволы» дошли до полуфинала. Но на их пути оказалась дортмундская «Боруссия». Немцы творили настоящие чудеса, умудряясь выносить мячи буквально с линии поля. Говорят, что Эрик возложил вину за поражение на себя. Тот сезон стал для 30-летнего игрока последним в карьере. Он так и не смог оправиться от удара.

Павел Недвед

Еще один обладатель «Золотого мяча», так и не сумевший подержать в руках Кубок чемпионов – Павел Недвед. Его максимум – полуфинал Лиги чемпионов в 2004 году, где его «Ювентус» ждал мадридский «Реал». Туринцы победили «галактикос» в двухматчевом поединке, но в ответной игре Павел получил желтую карточку, которая для него оказалась второй. В финале «Ювентус» остался без своего лидера и проиграл «Милану», а Недвед упустил шанс осуществить свою детскую мечту. Остается надеяться, что чех, занимающий высокий пост в нынешнем «Ювентусе», все же прикоснется к заветному трофею, хоть и не как футболист.

Руд ван Нистелрой

Голландскому бомбардиру, Руду ван Нистелрою, который играл в Лиге чемпионов за два клуба-победителя, «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», принадлежит уникальное достижение – голы в девяти подряд матчах этого турнира. Этот рекорд пока не покорился даже Криштиану Роналду с Лионелем Месси, которые переписали футбольную историю. Во только в отличие от этой несладкой парочки, Руд так и не смог прикоснуться к Кубку чемпионов.

Роналдо

О ком вы думаете, когда слышите имя Роналдо? А ведь еще несколько лет назад в воображении всплывал образ мощного бритоголового бразильца, которого за необычный прикус болельщики прозвали «Зубастиком». Он выигрывал «Золотой мяч» лучшему футболисту планеты трижды, но ни разу за свою карьеру так и не смог поднять над головой Кубок чемпионов, хоть и играл в «Интере», Реале», «Милане» и «Барселоне». Вы не поверите, но лучшим достижением Роналдо в Лиге чемпионов является лишь одно появление в полуфинале, где дорогу его «Реалу» преградил все тот же «Ювентус».

Деннис Бергкамп

Голландский плеймейкер может показаться недостаточно звездным для этой компании, но, в отличие от всех выше перечисленных, он хотя бы познал вкус финала этого турнира. Правда, в финале он на поле так и не появился. В 2006 году Деннис достался на скамейке своего «Арсенала», который тогда проиграл «Барселоне».

Франческо Тотти

Не так давно стало окончательно ясно, что один из лучших итальянских футболистов современности, так и уйдет на покой, не познав радости победы в Лиге чемпионов. Этот сезон стал для Тотти последним. В его жизни была лишь одна команда – римская «Рома». С ней он ишь дважды выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды проиграв на этой стадии.

Златан Ибрагимович

Единственным, если не считать виновника торжества Джанлуиджи Буффона, кто до сих пор имеет шанс выиграть Лигу чемпионов, скажем, в следующем году, является нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Великий швед играл в шести командах, когда-либо становившихся обладателем Кубка чемпионов. Две из них даже выигрывали трофей на следующий сезон после того, как он их покидал. Он становился участником 13-ти сезонов Лиги чемпионов подряд. Его лучший сезон в турнире – 2009/10, когда «Барселона» дошла до полуфинала. В следующем сезоне он вновь попытает счастья – на этот раз с «МЮ» и Жозе Моуриньо во главе команды.

