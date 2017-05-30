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«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении
Фото: ХК СКА

Павел Дацюк провел тренировку в собственной хоккейной школе, а потом рассказал про здоровье, поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.

«Академию или школу оставим на будущее»

– Второй год подряд вы организуете свою школу в Петербурге. Насколько это мероприятие будет традиционным?
 – Большое спасибо СКА, нас с удовольствием здесь приняли и очень здорово организовали все. Насколько будет традиционным – зависит от двух сторон. Город нас с удовольствием принимает, тренеры довольны. Готовы посодействовать.

– Ребята не те же, что в прошлый раз?
 – Да, всего несколько ребят приехали во второй раз. Много новых лиц. Им здесь интересно, и нам тоже.

– Трудно было пригласить братьев Вудкрофтов?
 – Мы с ними давно работаем, дружим, и они с удовольствием откликаются на предложение. Тем более в этом году лагерь юбилейный. Думаю, все этому рады.

– Вы один из тех хоккеистов, которые строят свою школу. Что нужно сделать, чтобы так же поступали другие игроки, спортивные чиновники?
 – На самом деле свою академию или школу я не строю. Это было бы здорово, но оставим на будущее. Многие хоккеисты тоже проводят лагеря – может, не так заметно, как я. Все-таки по сравнению с другими странами у нас много внимания со стороны чиновников, правительств. Они содействуют. Не все, правда – по крайней мере, так происходит в Екатеринбурге – но хотелось бы.

– Видели, как занимаются дети в других школах?
 – Я видел только, как проводят занятия тренеры в Екатеринбурге. Что касается остальных – разве что слышал по новостям, смотрел в инстаграме, фэйсбуке.

– Что нужно взять нашему детскому хоккею из Канады, Америки?
 – Мне бросалось в глаза, что там много арен, коробок – не только хоккейных, но и футбольных. Спорт у них развивается, дети могут сами их использовать вместе с родителями. Было бы большим толчком, если бы у нас было много ледовых площадок, стадионов.

«Олимпиада чуть-чуть потеряет из-за отсутствия игроков из НХЛ»

– Как ваше здоровье?
– Все хорошо. Медленно, но восстановление идет. Планирую все успеть к предсезонке и приступить к началу подготовки вместе с командой.

– Какие эмоции оставил чемпионский парад?
 – На самом деле я был удивлен, что пришло столько людей, которые поддерживали нас. Большое спасибо им, это очень приятно. Такие впечатления останутся в памяти. Все было здорово организовано, все остались довольны.

– Гари Бэттман еще раз подтвердил, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду. Как это скажется на престиже Игр?
 – Мне трудно поверить, что игроков НХЛ там не будет. Я все-таки верю, что все изменится. Если игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде – Игры чуть-чуть потеряют. Все-таки есть интерес, когда лучшие игроки собираются на таком турнире и представляют свою страну. Это здорово и для болельщиков, и для хоккеистов. Будем верить в лучшее.

В школе Дацюка работают крутые тренеры: например, Тодд Вудкрофт приехал в Петербург сразу с чемпионата мира. Он был в штабе сборной Швеции, чемпиона мира.

Он тоже высказался по поводу решения НХЛ не пускать на Игры-2018 хоккеистов НХЛ. 

– По-моему, это не финальное решение. Я надеюсь на это. Все понимают, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде. Болельщики тоже хотят их там видеть. К сожалению, я не в том статусе, чтобы высказывать мнение по этому вопросу. Дождемся окончательного решения.

 Почему все игроки хотят ехать на Олимпиаду, но свое мнение высказывают единицы, вроде Овечкина?
– Потому что это выходит за границы их возможностей. Здесь от них мало что зависит. Например, я хочу полетать на вертолете, но не могу сделать это сам. Так же и с игроками и Олимпиадой.

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