«Любой спорт способен заинтересовать зрителей, нужно правильно их пригласить»

Фото: Дмитрий Ирбисов

Популярный онлайн-аукцион подержанных машин CarPrice в мае оказался в центре внимания по неожиданному поводу – компания поддержала оригинальный проект продвижения юношеского чемпионата по прыжкам в воду. Организаторы проекта поставили перед собой амбициозную задачу: привлечь болельщиков на трибуны соревнований по не самому популярному виду спорта, используя все современные технологии и средства коммуникации. Чем такой проект смог привлечь крупнейший онлайн-аукцион автомобилей, и как связаны между собой спорт и бизнес – об этом нашему корреспонденту рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.



– Объясните, почему в CarPrice решили поддержать именно прыжки в воду? Что послужило основным толчком при выборе вида спорта?

- Хочу отметить, что мы поддерживаем не просто прыжки в воду, а детский спорт в целом. Мы хотим развивать и давать возможности именно молодым спортсменам. Поэтому не так важно, какой именно вид спорта выбрать. В будущем обязательно будут и другие проекты. Какие это будут виды спорта? Поживем-увидим!

– Какую цель решили поставить перед собой на старте вашего проекта?

- Наша главная цель – обратить внимание общества на сам спорт и подогреть его интерес к посещениям детских профессионально-спортивных мероприятий. Ведь каждое спортивное направление по-своему интересно и имеет собственную аудиторию, может собрать большое количество поклонников. Помимо этого, хотелось превратить соревнование в настоящий праздник для участников с полными трибунами зрителей, хорошими призами, чтобы мотивировать юных спортсменов. Если говорить о конкретных числах, то для себя мы поставили задачу привлечь на трибуны 1600 зрителей. Суммарно ориентировались на 10 млн просмотров на канале YouTube, минимально хотели преодолеть планку в 4 млн. Если же подходить к этому вопросу глобально, то нам хотелось привлечь и другие крупные коммерческие компании и СМИ с целью поддержки подобных социальных проектов.

– Можно ли сравнить ощущения от первой продажи машины с ощущениями перед прыжком с 10-метровой вышки?

- Ощущения похожи: долго готовишься, и вдруг – вот он, последний шаг! Получится или результат не устроит? Смелым надо смело шагать, а осмотрительным, если уверенность не пришла, лучше высоту взять пониже и машину продавать как можно менее рискованным способом.

– Каковы итоги социального проекта: сколько зрителей удалось привлечь? Как, на ваш взгляд, прошел финал, который состоялся 20 мая?

- Во многом мероприятие стало уникальным – мы достигли поставленных целей. На финале Первенства присутствовали более одной тысячи человек, около 4 тысяч наблюдали за соревнованиями онлайн. По количеству – это рекорд для Первенства такого уровня! Кроме того, дети первые получили хорошие подарки (возможность купить товары для водного спорта, экскурсии по Санкт-Петербургу и другие приятные бонусы).



Финал прошёл на уровне самых популярных соревнований. Зрителей было много, почти полные трибуны. Царила праздничная атмосфера. Любой спорт дарит эмоции и способен заинтересовать зрителей, нужно лишь правильно их пригласить и организовать соревнования, в чём мы и постарались помочь федерации. Мне кажется, у нас неплохо получилось.

Трибуны на первенстве по прыжкам в воду впервые были заполнены. Фото: Дмитрий Икунин

– То есть, вам удалось доказать преимущества современных методик и технологий в деле продвижения спорта, даже детского. А в бизнесе эти преимущества ощутимы? Можете рассказать, в чем они состоят для людей, которые пользуются вашим онлайн-аукционом?

– Все автомобилисты рано или поздно сталкиваются с задачей: продать авто. Их волнует не только цена, но и то, как сделать это как можно быстрее, проще и безопаснее. Если раньше владелец мог разместить объявление в интернете, предложить друзьям или родственникам, обратиться в автосалон trade-in, сегодня есть более цивилизованный способ продажи – автоаукцион. Больше не нужно отвечать на большое количество звонков, встречаться с людьми, торговаться за авто или взамен покупать новую не той марки, которую вы хотели.



Автоаукционы – популярные способы продажи автомобилей во многих зарубежных странах: США, Германии, Великобритании, Японии, Турции и др. Компания CarPrice стала первой, кто перенес на российский рынок новый формат купли-продажи подержанных авто. Мы предлагаем продавать авто при помощи онлайн-аукциона: автомобиль проходит бесплатную юридическую и техническую диагностику, все данные выставляются на аукцион, где в режиме реального времени в течение 30 минут на авто делают ставки дилеры. Побеждает самая высокая ставка, которая и предлагается клиенту. Если цена устраивает, клиент передает нам ключи и получает деньги в этот же день, если нет – спокойно отправляется домой на авто, за сервис платить не нужно.

Главная задача нашего бизнеса – сделать отечественный рынок продажи б/у машин более прозрачным, открытым и удобным как для автовладельцев, так и для дилеров. Мы гарантируем полную юридическую безопасность, существенно экономим время каждого клиента. В сравнении, во многих странах люди уже давно отказались от продаж из рук в руки, когда на встречи и звонки с незнакомыми людьми уходят месяцы, и перешли на форматы аукционов.

– Компания не так давно на рынке, но уже заняла лидирующие позиции. Что удалось реализовать за последние полгода и какие планы на ближайшее будущее?

– Действительно, несмотря на свой молодой возраст как компании, нам удалось достичь показателей роста только за прошлый 2016 год равную скорости развития крупных проектов за 4-6 лет. За последние полгода нам удалось закрепить свой статус на рынке, перейти от формата молодого и амбициозного стартапа к крупной компании международного уровня. За последний 2016 год компания территориально выросла в 2 раза: с 22 до 45 офисов в 21 городе России, открыли представительство в Токио, Японии. Но мы не собираемся останавливаться. CarPrice продолжает расти хорошими темпами и расширять регионы своего присутствия, развивать клиентский сервис и продукты для дилеров, совершенствовать отечественный рынок подержанных автомобилей. И, конечно, продолжить поддержку социально-важных проектов.

– Желание вложиться в поддержку детского спорта вряд ли может считаться примером чистого зарабатывания денег. Это скорее социальная ответственность бизнеса, так?



– Любая динамично развивающаяся компания международного уровня не может находиться в стороне от жизни общества, его развития, важных вопросов и проблем. Мы считаем, что любой бизнес должен быть социально-ориентированным.



Так, с самого начала работы мы присоединились к корпоративному клубу «Плюс одна жизнь» благотворительного фонда «Линия жизни». И совсем недавно запустили программу поддержки детского спорта и начали с Первенства России по прыжкам в воду среди юниоров в Санкт-Петербурге. Наша цель – привлечь больше внимания со стороны общества к детским спортивным секциям. Спортивные дети сегодня – это в будущем здоровая нация, крепкая экономика, гармоничное общество.

– Расскажите о ваших планах на будущее. Будет ли компания Carprice повторять этот опыт в поддержке малоизвестных спортивных соревнований?

- Мы действительно заинтересованы в развитии спортивных направлений. Поэтому не исключаю возможность поддержки других амбициозных проектов.

Материал подготовлен для специального выпуска «Спорт и Бизнес»