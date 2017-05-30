«Любой спорт способен заинтересовать зрителей, нужно правильно их пригласить»
Популярный
онлайн-аукцион подержанных машин CarPrice в мае оказался в центре внимания по
неожиданному поводу – компания поддержала оригинальный проект продвижения
юношеского чемпионата по прыжкам в воду. Организаторы проекта поставили перед
собой амбициозную задачу: привлечь болельщиков на трибуны соревнований по не
самому популярному виду спорта, используя все современные технологии и средства
коммуникации. Чем такой проект смог привлечь крупнейший онлайн-аукцион
автомобилей, и как связаны между собой спорт и бизнес – об этом нашему
корреспонденту рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.
– Объясните, почему в CarPrice решили поддержать именно прыжки в воду?
Что послужило основным толчком при выборе вида спорта?
- Хочу отметить, что мы поддерживаем не просто
прыжки в воду, а детский спорт в целом. Мы хотим развивать и давать возможности
именно молодым спортсменам. Поэтому не так важно, какой именно вид спорта
выбрать. В будущем обязательно будут и другие проекты. Какие это будут виды
спорта? Поживем-увидим!
– Какую цель решили поставить перед собой на старте вашего проекта?
- Наша главная цель – обратить внимание общества на сам спорт и подогреть его интерес к посещениям детских профессионально-спортивных мероприятий. Ведь каждое спортивное направление по-своему интересно и имеет собственную аудиторию, может собрать большое количество поклонников. Помимо этого, хотелось превратить соревнование в настоящий праздник для участников с полными трибунами зрителей, хорошими призами, чтобы мотивировать юных спортсменов. Если говорить о конкретных числах, то для себя мы поставили задачу привлечь на трибуны 1600 зрителей. Суммарно ориентировались на 10 млн просмотров на канале YouTube, минимально хотели преодолеть планку в 4 млн. Если же подходить к этому вопросу глобально, то нам хотелось привлечь и другие крупные коммерческие компании и СМИ с целью поддержки подобных социальных проектов.
– Можно ли сравнить ощущения
от первой продажи машины с ощущениями перед прыжком с 10-метровой вышки?
– Каковы итоги социального проекта:
сколько зрителей удалось привлечь? Как, на ваш взгляд, прошел финал, который
состоялся 20 мая?
- Во многом мероприятие стало уникальным – мы достигли поставленных
целей. На финале Первенства присутствовали более одной тысячи человек, около 4
тысяч наблюдали за соревнованиями онлайн. По количеству – это рекорд для
Первенства такого уровня! Кроме того, дети первые получили хорошие подарки
(возможность купить товары для водного спорта, экскурсии по Санкт-Петербургу и
другие приятные бонусы).
Финал прошёл на уровне самых популярных соревнований. Зрителей было много, почти полные трибуны. Царила праздничная атмосфера. Любой спорт дарит эмоции и способен заинтересовать зрителей, нужно лишь правильно их пригласить и организовать соревнования, в чём мы и постарались помочь федерации. Мне кажется, у нас неплохо получилось.
Трибуны на первенстве по прыжкам в воду впервые были заполнены. Фото: Дмитрий Икунин
– То есть, вам удалось доказать преимущества современных методик и технологий в деле продвижения спорта, даже детского. А в бизнесе эти преимущества ощутимы? Можете рассказать, в чем они состоят для людей, которые пользуются вашим онлайн-аукционом?
– Все автомобилисты рано или поздно сталкиваются с задачей: продать
авто. Их волнует не только цена, но и то, как сделать это как можно быстрее,
проще и безопаснее. Если раньше владелец мог разместить объявление в интернете,
предложить друзьям или родственникам, обратиться в автосалон trade-in, сегодня
есть более цивилизованный способ продажи – автоаукцион. Больше не нужно
отвечать на большое количество звонков, встречаться с людьми, торговаться за
авто или взамен покупать новую не той марки, которую вы хотели.
Автоаукционы – популярные способы продажи автомобилей во многих
зарубежных странах: США, Германии, Великобритании, Японии, Турции и др.
Компания CarPrice стала первой, кто перенес на российский рынок новый формат
купли-продажи подержанных авто. Мы предлагаем продавать авто при помощи онлайн-аукциона:
автомобиль проходит бесплатную юридическую и техническую диагностику, все
данные выставляются на аукцион, где в режиме реального времени в течение 30
минут на авто делают ставки дилеры. Побеждает самая высокая ставка, которая и
предлагается клиенту. Если цена устраивает, клиент передает нам ключи и
получает деньги в этот же день, если нет – спокойно отправляется домой на авто,
за сервис платить не нужно.
Главная задача нашего бизнеса – сделать отечественный рынок продажи б/у
машин более прозрачным, открытым и удобным как для автовладельцев, так и для
дилеров. Мы гарантируем полную юридическую безопасность, существенно экономим
время каждого клиента. В сравнении, во многих странах люди уже давно отказались
от продаж из рук в руки, когда на встречи и звонки с незнакомыми людьми уходят
месяцы, и перешли на форматы аукционов.
– Компания не так давно на рынке, но уже заняла лидирующие позиции. Что удалось реализовать за последние полгода и какие планы на ближайшее будущее?
– Действительно, несмотря на свой молодой возраст как
компании, нам удалось достичь показателей роста только за прошлый 2016 год
равную скорости развития крупных проектов за 4-6 лет. За последние полгода нам
удалось закрепить свой статус на рынке, перейти от формата молодого и
амбициозного стартапа к крупной компании международного уровня. За последний
2016 год компания территориально выросла в 2 раза: с 22 до 45 офисов в 21
городе России, открыли представительство в Токио, Японии. Но мы не собираемся
останавливаться. CarPrice продолжает расти хорошими темпами и расширять регионы
своего присутствия, развивать клиентский сервис и продукты для дилеров,
совершенствовать отечественный рынок подержанных автомобилей. И, конечно,
продолжить поддержку социально-важных проектов.
– Желание вложиться в
поддержку детского спорта вряд ли может считаться примером чистого
зарабатывания денег. Это скорее социальная ответственность бизнеса, так?
– Любая динамично развивающаяся компания
международного уровня не может находиться в стороне от жизни общества, его
развития, важных вопросов и проблем. Мы считаем, что любой бизнес должен быть
социально-ориентированным.
Так, с самого начала работы мы присоединились к корпоративному клубу «Плюс одна жизнь» благотворительного фонда «Линия жизни». И совсем недавно запустили программу поддержки детского спорта и начали с Первенства России по прыжкам в воду среди юниоров в Санкт-Петербурге. Наша цель – привлечь больше внимания со стороны общества к детским спортивным секциям. Спортивные дети сегодня – это в будущем здоровая нация, крепкая экономика, гармоничное общество.
– Расскажите о ваших планах на будущее. Будет ли компания Carprice повторять этот опыт в поддержке малоизвестных спортивных соревнований?
- Мы действительно заинтересованы в развитии спортивных направлений. Поэтому не исключаю возможность поддержки других амбициозных проектов.
Материал подготовлен для специального выпуска «Спорт и Бизнес»