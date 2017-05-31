Марк Глуховский: В «Белой ладье» растут интеллектуалы

Для этой девочки участие в «Белой ладье» - память на всю жизнь.Фото Владимира Барского

1 июня в Сочи стартует финальный этап турнира «Белая ладья», который уже третий год является международным. О традициях, участниках и принципах соревнования «Советскому спорту» рассказал исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.

«НЕ НАДО ПРИСЫЛАТЬ В СОЧИ ПРОФИ»

- Начнем с того, что «Белая ладья» имеет давние традиции, первый турнир прошел еще в 1969 году, - говорит Марк Глуховский. – «Белая ладья» была одним из основных советских брендов в детских шахматах. Одним из его организаторов и вдохновителей являлся Анатолий Авраамович Быховский, многолетний тренер сборных молодежных команд Советского Союза. Турнир не уступал в популярности «Кожаному мячу» или «Золотой шайбе». Через «Белую ладью» прошли многие знаменитые гроссмейстеры. Например, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, будучи школьником, участвовал в этих массовых соревнованиях.

- Кто может участвовать в «Белой ладье»?

- Это соревнование школьных команд. У основания пирамиды - внутришкольный турнир. Затем сильнейшая команда школы участвует в городских соревнованиях, далее идут региональные турниры. Победитель региональных соревнований отправляется на финальный этап.

- Нет опасности, что в Сочи приедут не рядовые школьники, а юные профи из местной шахматной школы?

- Такое случается. Но мы объясняем, что не нужно присылать в Сочи юношескую сборную региона или страны. У нас нет задачи растить шахматных профессионалов с помощью «Белой ладьи». Для этого существует другая система и другие соревнования. Здесь

же встречаются любители в лучшем, высшем значении этого слова. Ребята из одной школы должны вместе переживать победы и поражения. Финал в Сочи – это некий бонус для детей, которые победили на региональных турнирах. Мы заранее запрашиваем необходимые документы, изучаем их. Что касается регламента, то в «Белой ладье» могут участвовать школьники, чей возраст не превышает 14 лет. В команде - три мальчика и одна девочка, плюс один запасной игрок.

- Сколько команд изъявили желание сыграть в нынешнем турнире?

- 97 команд съедутся в Сочи. 80 представляют Россию, это практически все регионы, за небольшим исключением, и плюс 17 иностранных команд. Я смотрю на список участников и сердце радуется. Например, вновь приедет команда гимназии №2 из Санкт-Петербурга. Школьники из этой гимназии традиционно претендуют на главные призы. Индию представляют ребята из города Ченная, Латвию – команда рижской школы №13. Из Болгарии приедет команда математической гимназии из Софии, из Армении – ребята из ереванской школы имени Чехова.

- Как «Белая ладья» стала международным турниром?

- Мы с 2014 года возродили эти некогда самые массовые школьные соревнования. Турнир в 2014 году открыл Президент России. Это дало сигнал для системы образования, что турнир важный, надо его поддерживать и развивать. Тогда участвовали только российские команды. Мы поставили задачу сделать соревнования международными. Начиная с 2015 года, в Сочи стали приезжать иностранные команды. С каждым годом их количество увеличивалось. И вот сейчас будут участвовать 17 иностранных команд.

Для нас это очень важно. Нужно, чтобы у российских школьников была возможность общаться не только со сверстниками из, допустим, Тюменской области, но и с ровесниками из Польши, Китая, Англии и т.д.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА В 1968 году детский писатель Лев Кассиль и чемпион мира Василий Смыслов создали в Москве детский шахматный клуб «Белая Ладья», в котором устраивались турниры среди московских школьников. Первый всесоюзный турнир школьных команд «Белая ладья» прошел в 1969 году. В каждой команде было по пять игроков и не менее одной девушки. В 1979 году в соревнованиях приняли участие более миллиона советских школьников.

«ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ ВО ФРАНЦИЮ»

- Где в Большом Сочи проходит турнир?

- Мы традиционно проводим его в Дагомысе. У шахматной федерации давние связи с гостиничным комплексом «Дагомыс». Там отличные условия для проживания, хороший зал для игры, удобные пляжи, что также очень важно. Ведь многие ребята приезжают из северных регионов. И здесь они имеют возможность не только поиграть в шахматы, обогатиться знаниями на семинарах, которые проводят лучшие тренеры России, но и искупаться в море, позагорать.

- В программе ведь не только игра в шахматы?

- Да, программа всегда обширная. Хочется, чтобы эта поездка запомнилась детям на всю жизнь. Мы проводим футбольный чемпионат, турниру по брейн-рингу. И, конечно, уделяем большое внимание собственно шахматам: организуем семинары, сеансы одновременной игры. В гости к ребятам приезжают известные тренеры. Например, в прошлом году семинары проводил наш знаменитый тренер, воспитавший нескольких известных гроссмейстеров, Марк Израильевич Дворецкий. Его лекции пользовались большой популярностью. К сожалению, Марк Израильевич в конце прошлого года ушел из жизни. В этом году ждем легендарного тренера, под руководством которого сборная России четыре раза побеждала на Всемирных шахматных олимпиадах, Бориса Наумовича Постовского. Пригасили мы и главного тренера сборных команд России Сергея Моисеевича Яновского.

Мы погружаем детей в дружественную интеллектуальную атмосферу. Ребята общаются с выдающимися шахматными педагогами старшего поколения, многое у них могут почерпнуть. Это добавляет интереса к турниру, он становится все более популярным не только в России, о чем свидетельствует возрастающее количество зарубежных участников.

- Почему турнир открывается именно 1 июня?

- 1 июня - Международный день защиты детей. К началу лета заканчиваются школьные занятия в России, но в Европе учебный год завершается немного позже – в середине июня. Это несколько ограничивает участие в «Белой ладье» иностранных команд.

- Два года победители «Белой Ладьи» награждались поездкой в Китай. Какой приз ждет ребят в этом году?

- Команда-победитель отправлялась в Китай, благодаря нашим спонсорам, благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко. Там ребята могли не только поиграть в шахматы с китайскими сверстниками, но и открыть новую для себя страну.

В этом году одним из спонсоров турнира стала компания «Рено», поэтому победитель поедет во Францию. Если же победит иностранная команда, она будет награждена участием в одном из российских турниров.

В «Белой ладье» растут не спортсмены, а интеллектуалы. Выражаясь патетически – будущая элита, золотой фонд нации. Наша главная задача – предоставить им возможности для развития и показать мир во всем его многообразии.