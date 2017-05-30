«Алло, у меня украли два очка!» Фанат заявил на футбольного судью в полицию
Суббота. Ночь. На телефон экстренной службы 911 поступает
звонок. Трубку снимает девушка в колл-центре. На другом конце провода молодой
человек с очень возбужденным голосом.
- Меня только что ограбили. Это произошло по адресу Парк
Патрисиос, 2400 Амансио Алькорта.
- Сколько вас было, - спрашивает девушка.
- Нас – порядка 50-ти тысяч человек.
- Что у вас украли?
- Два очка.
- Два очка? Я не понимаю, что вы говорите… Два очка чего они
у вас украли?
- Они поставили мне пенальти только что, - произнес дальше
голос молодого человека.
- Сэр, это линия экстренной службы, - резко произнесла
девушка, которая, видимо, поняла, что она стала жертвой розыгрыша.
- Хорошо, хорошо. Я просто был очень зол. До свидания, - ответил молодой человек, который понял, что шутка зашла слишком далеко.
Преступление…
И ведь ему было от чего расстроиться. Звонил молодой фанат
самого титулованного клуба Аргентины, «Бока Хуниорс», которая сейчас стоит на
пороге завоевания своего 32-го титула чемпиона страны. На момент начала матча
от преследователей и извечных соперников, «Ривер Плейта», родную команду Диего
Марадоны отделяло три очка.
Игра фаворитов с командой «Атлетико Хуракан», занимающей
25-е место, медленно катилась к своему логическому завершению – «Бока» вела со
счетом 1:0. Однако, уже в добавленное время, судья назначил в ворота «юниоров»
11-метровый удар. К точке подошел 22-летний Алехандро Ромеро Гамарра, который
без проблем реализовал пенальти уже на 96-й минуте матча. Вот фанат и позвонил,
заявив о «краже» двух очков. По другому он произошедшее назвать не мог.
Теперь «Бока» опережает Ривер лишь на четыре пункта, а
соперник имеет еще матч в запасе. Всего за четыре тура до окончания чемпионата
титул потихоньку начал ускользать из рук фаворитов.
…и наказание
Но вернемся к фанату. Молодой человек, им которого держится
в тайне, конечно, не сделал ничего страшного и даже вроде как признал свою вину
в разговоре с диспетчером. Однако просто так отделаться ему, судя по всему, не
удастся.