«Алло, у меня украли два очка!» Фанат заявил на футбольного судью в полицию

Суббота. Ночь. На телефон экстренной службы 911 поступает звонок. Трубку снимает девушка в колл-центре. На другом конце провода молодой человек с очень возбужденным голосом.

- Меня только что ограбили. Это произошло по адресу Парк Патрисиос, 2400 Амансио Алькорта.

- Сколько вас было, - спрашивает девушка.

- Нас – порядка 50-ти тысяч человек.

- Что у вас украли?

- Два очка.

- Два очка? Я не понимаю, что вы говорите… Два очка чего они у вас украли?

- Они поставили мне пенальти только что, - произнес дальше голос молодого человека.

- Сэр, это линия экстренной службы, - резко произнесла девушка, которая, видимо, поняла, что она стала жертвой розыгрыша.

- Хорошо, хорошо. Я просто был очень зол. До свидания, - ответил молодой человек, который понял, что шутка зашла слишком далеко.

Преступление…

И ведь ему было от чего расстроиться. Звонил молодой фанат самого титулованного клуба Аргентины, «Бока Хуниорс», которая сейчас стоит на пороге завоевания своего 32-го титула чемпиона страны. На момент начала матча от преследователей и извечных соперников, «Ривер Плейта», родную команду Диего Марадоны отделяло три очка.

Игра фаворитов с командой «Атлетико Хуракан», занимающей 25-е место, медленно катилась к своему логическому завершению – «Бока» вела со счетом 1:0. Однако, уже в добавленное время, судья назначил в ворота «юниоров» 11-метровый удар. К точке подошел 22-летний Алехандро Ромеро Гамарра, который без проблем реализовал пенальти уже на 96-й минуте матча. Вот фанат и позвонил, заявив о «краже» двух очков. По другому он произошедшее назвать не мог.

Теперь «Бока» опережает Ривер лишь на четыре пункта, а соперник имеет еще матч в запасе. Всего за четыре тура до окончания чемпионата титул потихоньку начал ускользать из рук фаворитов.

…и наказание

Но вернемся к фанату. Молодой человек, им которого держится в тайне, конечно, не сделал ничего страшного и даже вроде как признал свою вину в разговоре с диспетчером. Однако просто так отделаться ему, судя по всему, не удастся.

Аргентинская полиция опубликовала запись разговора с молодым человеком. Случай уже получил широкий резонанс, выбравшись далеко за пределы страны. Вряд ли парню удастся избежать правосудия. Минимум, что ему грозит – крупный денежный штраф. Но, если фаната захотят сделать козлом отпущения, то дойти может и до реального тюремного срока. Телефонный розыгрыш со звонком на линию экстренной службы в Аргентине – серьезное преступление, даже если ты не делаешь ложного заявления, скажем, о взрывном устройстве.