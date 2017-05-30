Александр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский двор

Российский боец Александр Шлеменко – о бое-реванше с Брэндоном Хэлси на M-1 Challenge 79 в Петербурге, родном Омске и желании быстро нокаутировать соперника.

«Есть мысли победить быстрее, чем за 35 секунд»

– Вы совсем недавно приехали в Петербург из Омска. Как продолжается подготовка к бою?

– Сейчас я уже не тренируюсь, а сгоняю вес. Осталось сбросить всего 2,5 килограмма, это для меня не проблема. К бою готовился в Омске с Сашей Сарнавским, Андреем Корешковым и другими парнями из моей команды.

– Какие мысли перед боем?

– Хотелось бы выиграть и сделать это ярко и красиво. Думаю о том, как не совершить ошибок и подойти к бою в оптимальной форме.

– Вы говорили, что при подготовке к бою вернулись к истокам. Что вы имели в виду?

– В первом бою с Хэлси я был вегетарианцем уже полгода. Я думал, те диеты и методики мне помогут, но они навредили. Я тогда вышел с очень плохими физическими данными, самыми худшими в своей жизни. Сейчас я все вернул и чувствую себя хорошо.

– Бой-реванш чем-то отличается от обычного боя?

– Конечно. Напряжением! Я проиграл в первом бою за 35 секунд, это самое быстрое поражение в моей карьере. Я не просто должен выиграть, а должен сделать это в похожей манере, не оставив шансов. Но это не так просто.

– Есть цель, победить быстрее 35 секунд?

– Такие мысли в голове есть. Но это сложно, надо отбросить волнение и просто выиграть. Для меня это очень важно, ведь кроме всего прочего – бой проходит у меня на родине.

– Бой пройдет во время Международного экономического форума.

– Это оказывает определенное психологическое давление. Это уже второй мой бой во время ПМЭФа: в прошлом году я уже дрался тут. Для меня важно, что я буду представлять мою Омскую область на таком крупном международном событии.

«Хэлси говорит одно, а делает другое»

– Хэлси утверждает, что вы чуть ли не умоляли его о реванше.

– Я вообще с ним не разговаривал. Он меня очень сильно удивляет, после нашей встречи я в нем разочаровался. Перед первым боем мы даже вместе тренировались. Да, я не спорю, что перед первым боем я его недооценил, но сейчас отношусь к нему по-другому. Для меня Хэлси непонятен: говорит одно, а делает другое. Говорит, что я его умолял или еще что-то. Я считаю, что ему этот бой сейчас нужнее, чем мне. Для меня этот бой важен, чтобы понять, правильно ли была проведена работа и все ли я смог исправить. А также, чтобы показать плохому парню, кто в доме хозяин (улыбается).

– Вам не кажется, что у Хэлси просто имидж плохого парня и шоумена?

– Вы его видели? Смешно говорить, что он шоумен.

– Хэлси прибавил после победы над вами?

– Если честно, наоборот. Он растерял в психологическом настрое. Я после того поражения провел шесть боев и все выиграл. Хэлси – классический представитель американской школы, в которой важно быть как можно крупнее и здоровее, гонять как можно больше веса. Он из вольной борьбы, откуда большинство американских бойцов и выходят.

– Значит, с ним больше времени нужно проводить в стойке?

– Да с ним только в стойке и надо сражаться. Бороться с ним не надо, потому что он крупный и здоровый. И сам этого не скрывает. Хэлси будет искать свой шанс в партере, чтобы там меня удержать или сделать какой-то прием. Это его ключ к успеху, потому что он не ударник и в стойке работает плохо.

– Хэлси сказал, что в этом бою все условия созданы для вас. И бой будет как будто на вашем заднем дворе. Согласны?

– Все условия здесь созданы для него, потому что у нас такой менталитет очень гостеприимный: к иностранцам относимся лучше. Я говорю не про болельщиков, а про организаторов, которые стремятся сделать так, чтобы у приезжающих бойцов все было хорошо. Могу привести конкретный пример: я хотел драться пять раундов, но в итоге у нас трехраундовый бой. Понятно, что это выгоднее Хэлси, ведь я меньше вешу и быстрее его. Про задний двор он преувеличил, потому что вряд ли бы у него хватило смелости ко мне приехать. Там все было бы совсем по-другому.

– Для вас Омск – родное место. Туда бы Хэлси смог приехать на бой?

– Не думаю. Он и так первый раз приехал в Россию и находится в легком шоковом состоянии от увиденного. Американцы очень удивляются, когда приезжают в Россию. А ведь это он в культурной столице нашей родины. Если бы он попал в мой район в Омске, в котором я вырос, очень сильно удивился бы.

– А каким был ваш двор?

– В него просто так было не зайти. Как и мне в другой двор. Сейчас все мягче и спокойнее. Но если брать простого парня из Калифорнии, который привык жить в тепле, он был бы в шоке от наших сибирских условий.