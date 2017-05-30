«Саш, только не гадай». Самая трогательная тренировка сборной России

Кто самый быстрый в сборной, почему «растаял» Черчесов и как Дзюба напугал журналистов – в репортаже корреспондента «Советского спорта».

СМОЛОВ И СМОЛЬНИКОВ – САМЫЕ БЫСТРЫЕ

Время добрых новостей! Комбаров побрился, Габулов после спасения «Арсенала» прибыл в Австрию в прекраснейшем настроении – за время короткого интервью в пресс-подходе он весело и непринужденно шутил даже на тему возможных штрафов в команде. В начале занятия сборная поздравила Головина с 21-м днем рождения, а Дзюба приехал на тренировку чуть позже остальной части команды, чем несколько напугал журналистов: не случилось ли чего с коленом, которое по ходу сезона беспокоило форварда? Но – хэппи-энд! Все было по плану – и зенитовец наравне со всеми принял участие в интенсивных беговых упражнениях.

То, что они были действительно интенсивными, стало понятно, когда Роман Зобнин, наверное, самый выносливый игрок РФПЛ, после одной из серий тяжело задышал. По спартаковцу уверенно можно сверять уровень нагрузок – он провел все игры прошедшего чемпионата, кроме одной – против «Амкара», когда Каррера дал отдохнуть большей части чемпионского состава. Но дело даже не в числе матчей, а в том, что он весь сезон не опускался ниже определенного уровня – по качеству и объему работы. Будь-то антарктический Томск или тропический Кипр – для Зобнина без разницы.

А самыми быстрыми оказались Смолов и Смольников. Уже в закрытой части тренировки проводился скоростной тест на короткой дистанции – порядка 15-20 метров. Лучшие результаты показали именно они – причем время победителей совпало вплоть до тысячных секунды!

Приз за трудолюбие по итогам вторника получают Гилерме и Беленов, которые прибыли на стадион на полчаса раньше всех, чтобы начать тренировку под руководством тренера вратарей Гинтараса Стауче. И под прощающимся на несколько дней с Нойштифтом солнцем. Дальше обещают дожди.

- Саш, только не гадай, - говорил Стауче Беленову, нанося удары по воротам с близкого расстояния. И реакция у вратаря «Уфы» – в порядке. Большую часть ударов он отражал. И это неудивительно – в прошедшем сезоне Беленов на реакции вытащил три одиннадцатиметровых удара подряд.





ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ЧЕРЧЕСОВА

Затем случился самый трогательный момент тренировки, а может и всех сборов. Никто из журналистов не обратил внимания на скромного вида мужичка, сидящего на трибунах. А Черчесов – обратил. И они тепло обнялись. Оказалось, это Вольфганг Ляйтеншторфер – первый тренер Черчесова в австрийском «Тироле». После тренировки Ляйтеншторфер и Черчесов о чем-то несколько минут говорили. А потом вместе пошли в сторону выхода.

- Это мой тренер, - гордо сказал Черчесов. И широко улыбнулся.

Черсесов и его первый тренер в Австрии, в Тироле pic.twitter.com/5dLsbN0Mnh — Артем Терентьев (@TemaNegr) 30 мая 2017 г.





В общении с журналистами главный тренер сборной часто бывает улыбчив, но как-то озорно. По-хорошему озорно. Но в этот раз в улыбке Черчесова было больше дружеской теплоты.

В заключительной части тренировки акцент снова делался на интенсивность. Для этого был выбран формат игры пять на пять, причем игровая зона сузилась до штрафной площади, а ворота остались те же – семиметровые.

Суть этого упражнения в том, чтобы постараться ни на секунду не останавливаться. Для поддержания темпа после забитых мячей атаку от вратаря вновь начинает отличившаяся команда. То есть забил – снова атакуешь. И главное – темп, темп, темп! Вместо угловых и аутов – моментальный ввод мяча вратарем команды, которая им владела до выхода за пределы площадки.

- Еще минуту! Держаться! – кричал Черчесов, подгоняя начинавших уставать игроков.

И те держались. Так бы и на Кубке Конфедераций.