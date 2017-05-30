Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки56 : 46Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Тарханов об уходе Павлюченко: Ему не интересны режим и нагрузки

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Павлюченко
Роман ПавлюченкоФото: ФК «Урал»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением об уходе Романа Павлюченко из клуба.

- Уход Павлюченко в московский клуб «Арарат» Вас удивил?
- Я удивился. Но, с другой стороны, все-таки Москва. Он давно и мне говорил, что хочет перебраться в столицу.

- Пытались уговорить его остаться?
- Нет. Это бесполезно. Не думаю, что он бы остался, даже если бы ему предложили еще больше зарплату, нежели та, что у него была в «Урале».

Он пришел на тренировку, со всеми попрощался. Мы тепло его проводили.

- Разговор с президентом клуба у него был?
- Был разговор о продлении контракта. Не знаю, какие там были условия. На мой взгляд, он поспешил - вполне себе в премьер-лиге бы поиграл. Он классный мастер, место в основе ему было бы гарантировано.

- Получается, ему в принципе большой футбол уже не интересен?
- Думаю, да. Все-таки тут режим, нагрузки. А в московском клубе он будет просто играть в удовольствие.

- Кто теперь будет основным нападающим в «Урале»?
- У нас есть Владимир Ильин, и еще ряд игроков, которых мы просматриваем. Называть пока не буду.

- Сейчас Вы и команда в отпуске?
- Официально да. Но мы работаем, занимаемся селекцией, ищем те позиции, которые необходимы команде на данный момент.

- Кто-нибудь покинет «Урал» в ближайшее время?
- Пока не могу сказать, мы соберемся 12 июня, будем обсуждать эти вопросы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛОлег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Тарханов: Павлюченко в «Арарате» будет играть для удовольствияГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московский «Арарат».«Арарат» подтвердил переход ПавлюченкоРоссийский форвард Роман Павлюченко стал игроком московского клуба «Арарат». Информацию об этом подтвердила страница клуба Вконтакте.Павлюченко может стать игроком московского «Арарата»Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт бывшему игроку сборной России Роману Павлюченко.Футболисты «Урала-2» провели мастер-класс для воспитанников детских домовНа стадионе «Динамо» в Екатеринбурге состоялся благотворительный футбольный турнир, в котором приняли участие воспитанники восемь детских домов Свердловской области, сообщает официальный сайт «Урала».Голкипер Дмитрий Арапов – лучший игрок «Урала» в маеГолкипер «Урала» Дмитрий Арапов признан болельщиками лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.«Урал» выставил на трансфер вратаря Заболотного«Урал» принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного, сообщается на официальном сайте команды.Григорий Иванов: Тарханов будет готовить «Урал» к следующему сезонуГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.Григорий Иванов: На деньги за арену «Санкт-Петербург» можно было в каждом городе построить по стадиону, как у «Урала»Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от арены «Санкт-Петербург»Григорий Иванов: Матч с «Зенитом» выбил «Урал» из колеиПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал концовку сезона в исполнении своей команды.Иванов остался недоволен игрой «Урала» против «Уфы» в заключительном туре РФПЛПрезидент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги минувшего сезона. Напомним, клуб занял 11-е место в РФПЛ, а также вышел в финал Кубка России.«Молодежка» «Урала» начнет подготовку к сезону 1 июня под руководством ГалстянаМолодежный состав «Урала» выйдет из отпуска 1 июня и в течение 14 дней проведет втягивающие тренировки, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.«Кузня» покидает КХЛ, Никитин возглавил ЦСКА, РФПЛ не откажется от легионеров. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор новостей дня.Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?Форвард «Урала» Роман Павлюченко недавно заявил прессе, что в Екатеринбурге не останется и вернется в Москву.Новиков и Бугуи покидают «Урал»Защитник Александр Новиков и нападающий Жан-Жак Бугуи покинули «Урал». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Урал» объявил об уходе ПавлюченкоКак сообщает официальный сайт «Урала», 35-летний нападающий Роман Павлюченко покидает российский клуб.Московское «Динамо» не рассматривает вариант приглашения ПавлюченкоГлавный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин сообщил, что клуб не интересуется нападающим Романом Павлюченко.Александр Тарханов: Предлагали Павлюченко новый контракт, но его это не остановилоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов – об уходе Романа Павлюченко из клуба.Президент «Торпедо»: Свяжемся с Павлюченко, узнаем его планыПрезидент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб свяжется с нападающим Романом Павлюченко по поводу возможного сотрудничества.Александр Тарханов: Павлюченко покидает «Урал» по семейным обстоятельствамГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, почему нападающий Роман Павлюченко принял решение покинуть команду.
Хоккей
Игорь Есмантович: ЦСКА скупает всех звезд лиги? Капризов, Шалунов, Шумаков, - что они выиграли?
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клуб
Футбол
Дмитрий Комбаров: Реально ли сборной России выиграть Кубок конфедераций? Думаю, вполне
Теннис
Хачанов обыграл Ярри и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Александр Тарханов
Александр Тархановвсе новости
Роман Павлюченко
Роман Павлюченковсе новости