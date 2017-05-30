Александр Тарханов об уходе Павлюченко: Ему не интересны режим и нагрузки
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением об уходе Романа Павлюченко из клуба.
- Уход Павлюченко в московский клуб
«Арарат» Вас удивил?
- Я удивился. Но, с другой стороны, все-таки Москва. Он давно и мне говорил, что хочет перебраться в столицу.
- Пытались уговорить его остаться?
- Нет. Это бесполезно. Не думаю, что он бы остался, даже если бы ему предложили еще больше зарплату, нежели та, что у него была в «Урале».
Он пришел на тренировку, со всеми попрощался. Мы тепло его проводили.
- Разговор с президентом клуба у него
был?
- Был разговор о продлении контракта. Не знаю, какие там были условия. На мой взгляд, он поспешил - вполне себе в премьер-лиге бы поиграл. Он классный мастер, место в основе ему было бы гарантировано.
- Получается, ему в принципе большой
футбол уже не интересен?
- Думаю, да. Все-таки тут режим, нагрузки. А в московском клубе он будет просто играть в удовольствие.
- Кто теперь будет основным
нападающим в «Урале»?
- У нас есть Владимир Ильин, и еще ряд игроков, которых мы просматриваем. Называть пока не буду.
- Сейчас Вы и команда в отпуске?
- Официально да. Но мы работаем, занимаемся селекцией, ищем те позиции, которые необходимы команде на данный момент.
- Кто-нибудь покинет «Урал» в
ближайшее время?
- Пока не могу сказать, мы соберемся 12 июня, будем обсуждать эти вопросы.