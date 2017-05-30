Александр Тарханов об уходе Павлюченко: Ему не интересны режим и нагрузки

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением об уходе Романа Павлюченко из клуба.

- Уход Павлюченко в московский клуб «Арарат» Вас удивил?

- Я удивился. Но, с другой стороны, все-таки Москва. Он давно и мне говорил, что хочет перебраться в столицу.

- Пытались уговорить его остаться?

- Нет. Это бесполезно. Не думаю, что он бы остался, даже если бы ему предложили еще больше зарплату, нежели та, что у него была в «Урале».

Он пришел на тренировку, со всеми попрощался. Мы тепло его проводили.

- Разговор с президентом клуба у него был?

- Был разговор о продлении контракта. Не знаю, какие там были условия. На мой взгляд, он поспешил - вполне себе в премьер-лиге бы поиграл. Он классный мастер, место в основе ему было бы гарантировано.

- Получается, ему в принципе большой футбол уже не интересен?

- Думаю, да. Все-таки тут режим, нагрузки. А в московском клубе он будет просто играть в удовольствие.

- Кто теперь будет основным нападающим в «Урале»?

- У нас есть Владимир Ильин, и еще ряд игроков, которых мы просматриваем. Называть пока не буду.

- Сейчас Вы и команда в отпуске?

- Официально да. Но мы работаем, занимаемся селекцией, ищем те позиции, которые необходимы команде на данный момент.

- Кто-нибудь покинет «Урал» в ближайшее время?

- Пока не могу сказать, мы соберемся 12 июня, будем обсуждать эти вопросы.