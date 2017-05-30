Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.

Вот ей Богу уже просто надоело эта позиция комиссара Гэри Беттмэна в отношении Олимпиад. То мы отпускаем туда игроков, то не отпускаем. Когда (или куда?) хотим – летим. Когда не хотим – запрещаем…

И вот даже я уже понял, что говорить с руководителем коммерческой лиги о развитии мирового спорта, об олимпийском движении, о том, что лучшие хоккеисты хотя бы изредка должны собираться на одном турнире вместе, чтобы помериться силами в сборных…

Говорить о таких вещах с Беттмэном бессмысленно. Он не поймет. Он понимает только финансовую выгоду, либо наличие проблем, которые ударят по финансовой выгоде.

Вот решили сейчас в НХЛ, что в Корею им не выгодно лететь. Могли бы пойти на компромисс – отпустить в сборные игроков, которых ждут в национальных командах и которые готовы выступить на Зимних играх. А чемпионат НХЛ в это время продолжался бы. Но, судя по всему, и это для боссов заокеанской лиги не вариант.

Я, собственно, доводы Беттмэна могу понять. Они по-своему логичны. Но меня раздражает – и сильно – позиция силы с какой НХЛ диктует свои условия мировому спортивному сообществу.

- Значит, так. В этот раз, ладно уж, прилетим. Оплатите нам то, то, то… Да! И чтоб судьи на матчах США и Канады были только из НХЛ. Других арбитров близко не подпустим. Чтоб только наши.

Или

- Не, не поедем мы к вам на Олимпиаду. Да на кой она нам сдалась?! Заплатите сколько? Как в прошлом году? Все, вопрос закрыт. Давай, до свиданья…

Но еще больше, чем Беттмэн, меня раздражает в этой ситуации президент ИИХФ Рене Фазель, который только руками в ответ на демарши НХЛ разводит и оправдывается:

- Ну а что я… ИИХФ ничего не может сделать… Я не вижу, что может изменить решение Беттмэна…

И я понимаю, что с игроками НХЛ любой турнир заблистает совсем другими красками. Это бесспорно. Кто спорит?

Но ребята из ИИХФ, господин Фазель, хоккей – это жесткий и мужской вид спорта. И в нем нельзя пресмыкаться перед более сильным. Ни на льду, ни в коридорах власти. Иначе тебя забортуют, задавят, разгромят.

Ведь я же говорю, дело не в том, что НХЛ отказывается от ОИ. Раздражает показнойи наглый цинизм, с каким она об этом заявляет.

Ведь уже сейчас Беттмэн, не скрываясь, стелет соломку на будущее. Мол, Корея-2018 нам не интересна. Но вот Китай-2022… Это же совсем другое дело. Там новые рынки! Там большие финансовые интересы! Да мы не то, что на Олимпиаду. Мы там выставочные матчи НХЛ проведем. За свой счет, конечно. В рекламных, так сказать, целях…

И вот нет бы Фазелю, да и МОК, хряпнуть тут по столу кулаком:

- А вот шиш тебе! Не хочешь в Корею игроков отпускать, не поедут они и в Китай на Зимние игры. Нет, так нет. Обойдемся и там без ваших.

Забросить этак шайбу в зону соперника. И пусть он репу почешет, что с этим ультиматумом делать. Подсчитает дебет-кредит. Где убытки будут больше.

По-моему, достойней так. Чем каждые четыре года пресмыкаться и на коленках перед НХЛ ползать.