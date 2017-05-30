Потушили «Зенит». «Химки» сократили отставание в полуфинале Лиги ВТБ

«Химки» разгромили «Зенит» на своей площадке и сохранили шансы на выход в финал.

«НЕ ВРЕМЯ ДУМАТЬ ОБ УСТАЛОСТИ»

- Ребята, я все понимаю. Вы устали, у кого-то старые травмы, сезон очень длинный… Однако у тех парней, в соседней раздевалке, такие же проблемы. Абсолютно те же самые! Им не сложнее и не легче, чем вам. Тот, кто больше хочет победить сегодня – тот и победит, - спокойно наставлял своих подопечных Василий Карасев.

Судя по результаты встречи, желание у «химчан» зашкаливало!

- Мы проиграли два матча, но теперь начинается новая серия. На нашей домашней площадке. И мы готовы побеждать. В двух первых встречах все решали мелкие детали, и я полностью уверен – наша команда способна собраться на все оставшиеся игры с «Зенитом», - рассуждал уже Душко Иванович. – Все находятся в равных условиях и нет смысла говорить об усталости. Нужно думать только о том, как выиграть каждый следующий матч.

Вообще, черногорцу было, о чем задуматься. Мелкие детали все решили в первом поединке – «Зенит» вырвал победу в равной борьбе на протяжении всех 40 минут. Но во втором «Химки» вели с разницей плюс 16! И умудрились разбазарить такое преимущество за полторы последних четверти. В итоге – минус три и 0:2 в серии. Без права на еще одну, даже малейшую ошибку.

Да, у «Зенита» блестяще разыгрался Райан Тулсон, многое тащит на своих плечах Сергей Карасев, отлично выглядит в плей-офф (как и на протяжении всего сезона) Стефан Маркович. Но почему же желто-синим кроме как на Алексея Шведа положиться не на кого? Швед выдал дабл-дабл во второй игре (22 + 12 передач) и… заслужил порцию критики со стороны фанатов за промахи в концовке. Только кидать-то было больше некому!

Решить эту проблему было главной задачей наставника «химчан». И, похоже, он с ней справился.

МОЩНЫЙ СПУРТ «ХИМОК»

Конечно, трибуны тоже помогли. И фактор родных стен. И, возможно – помог «Зенит», который в третьем матче выглядел совсем иначе, чем на родном паркете.

Впрочем, может в этом стоит «винить» хозяев?

Фирменный «быстрый баскетбол» Карасева-старшего – вот, куда решили бить «химчане». Лишить соперника скоростных прорывов, не давать попадать издали, держать мяч, отсекать на подборах – прижми «Зенит» в плотной защите, перекрой кислород их разыгрывающим, и бороться с питерцами станет легче! Простой в своей концепции, но сложный в воплощении план Ивановича на этот раз удается претворить в жизнь. Швед все так же выглядит локомотивом в нападении, но больше не таскает рояль в одиночку. Марко Тодорович мощно распихивает форвардов гостей в краске, Сергей Моня и Нобель Бунгу-Коло страхуют на подходах к трехсекундной зоне, Эрл Роуланд растягивает оборону «Зенита», угрожая и острыми проходами, и бросками из-за дуги. После притирки и относительно равной борьбы на стартовом отрезке внезапно выясняется, что придумать гости ничего не могут! Дальние выстрелы – мимо (за матч – 9 трешек из 19 попыток, с таким процентом встречи не выигрывают!), угрожать кольцу – некому. Сергей Карасев и Стефан Маркович пытаются что-то придумать в нападении, но их усилий недостаточно. А помощи ждать – неоткуда. Аарон Уайт в первом полуфинальном матче набрал 22 очка. Райан Тулсон накидал 24 во втором. В третьем оба на двоих собрали всего… 10! «Химки» плотно прижали Яниса Тимму, задавили под щитами вышедших в старте Павла Сергеева и Антона Пушкова. К большому перерыву разница выросла до плюс 10 (56:46) в пользу хозяев. К последней четверти стала уже плюс 25 (91:66). Оно, конечно, бывает всякое. Но снова растерять такое преимущество желто-синие себе уже не позволяют! Не на своей площадке. Не при счете 0:2. Не тогда, когда на кону – путевка в Евролигу!

Да и Шведу не зря вручили приз MVP регулярного сезона. Один такой – в Кубке Европы – у Алексея в этом году есть. Но там «Химки» своих задач не выполнили. Еще раз оступаться нельзя.

Правда, и «Зенит» ведь теперь соберется!