Сенсация от Макаровой и второй шанс Рублева. Итоги первого круга «Ролан Гаррос»

Победа Екатерины Макаровой над лидером мирового рейтинга, обидное поражение Андрея Рублева, сенсационный вылет братьев Зверевых. Чем запомнятся первые дни Открытого чемпионата Франции?

СЕНСАЦИЯ

Из 17-ти россиян, попавших в основную сетку, до второго раунда добралось только 8. К счастью, вышли все те, на кого мы особенно надеемся в Париже – Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова... Но первой это сумела сделать Екатерина Макарова.

Причем как эффектно!

Забавно – сразу двое наших игроков волею жребия попали на лидеров мирового рейтинга уже в стартовом круге. Только Андрею Кузнецову сил хватило лишь на два сета относительно равной борьбы с шотландцем Энди Марреем – после чего соперник россиянина, почувствовав уверенность в себе, буквально вынес его с корта (несмотря на свою болезнь и курс антибиотиков). А вот Макарова…

- Я знала, что могу обыграть Кербер. Я ведь уже ее побеждала, - признается потом Екатерина.

И, строго говоря, сенсацией поражение Анджелики все же не стало. Просто формально звучит громко – первая ракетка мира покидает «Ролан Гаррос» уже в первом же круге! Такой конфуз, кстати, случился впервые в истории чемпионата. Вот только все эксперты, да и болельщики, прекрасно понимали – ничего удивительного в таком исходе нет. Кербер-то в принципе не любит грунт, плюс и находится не в лучшей форме. Да и Макарова – отнюдь не ноунейм. Так что успех Екатерины был, в целом, предсказуем. Даже столь яркий и безапелляционный – в виде разгрома 6:2, 6:2. А дальше – открытая дорога вплоть до четвертьфинала, ведь в этой части сетки самый высокий рейтинг – у Петры Квитовой. Которая, как все прекрасно понимают, вряд ли способна далеко пройти…

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Но раз уж речь пошла о Петре, признаем – появление двукратной чемпионки Уимблдона на кортах Открытого чемпионата Франции стало одной из лучших новостей за все последние недели!

Пережив нападение на свою квартиру, драку с грабителем и жуткий порез пальцев рабочей, левой руки, Квитова затем перенесла операцию и прошла долгий путь возвращения на корт. Врачи не только сохранили ей ладонь, но и дали надежду, что чешка сможет дальше играть в теннис. Только никто не знал, сколько потребуется времени на полное восстановление. Однако страсть, характер и огромное желание спортсменки ускорили этот процесс. Пару недель назад Петра объявила, что приняла решение заявиться на «Ролан Гаррос» - пока без уверенности, что действительно приедет. Затем – приехала. А потом – и победила!

- Я смотрела теннис по ТВ и понимала, что это – не мое. Я хочу быть там, по ту сторону экрана! Хочу играть и бороться за победу. В этом – вся моя жизнь! В конце концов осознала – не могу спокойно тренироваться, понимая, что могу выйти на корт «Ролан Гаррос». Поэтому не стала сниматься с турнира, - рассказала Квитова в Париже.

Понятно, что местные болельщики обеспечили ей теплейший прием! И еще более приятно, что Петра свой матч-возвращение выиграла. У американки Джулии Боусрап – 6:3, 6:2. Сложно сказать, как далеко по сетке пройдет экс-вторая ракетка планеты, но есть стойкое ощущение – свою главную победу она и так одержала.

И речь, конечно, не о конкретной игре.

ДЕБЮТ

Для первой ракетки России у мужчин – Карена Хачанова – нынешний «Ролан Гаррос» стал первым во взрослой карьере. По крайней мере – первым, на котором он сыграл в основе. Жребий оказался благосклонен – в стартовом раунде 20-летний россиянин попал на квалифая, чилийца Николаса Ярри (207-й в мировом рейтинге). И как не болели за его соперника чилийские фанаты (о, эти парни умеют навести шума на трибунах!), Хачанов свой первый матч не проиграл. Хоть и провозился четыре сета. Что будет дальше – сложный вопрос, ведь во втором раунде Карена ждет встреча с Томасом Бердыхом. Пусть чех уже и не в топ-10, но опыт-то при нем!

Обидно, что помимо Хачанова во второй раунд в мужской сетке пробился только всего один наш теннисист – Константин Кравчук одолел аргентинца Федерико Дельбониса. Все остальные уже повылетали. Михаил Южный не смог дожать в пяти упорных партиях Рожерио Дутра-Силву, который меньше недели назад подвернул ногу в Женеве, не доиграв там матч против Стэна Вавринки. Евгений Донской без шансов уступил сербу Виктору Троицки, Теймураз Габашвили, пройдя квалификацию, вел 2:0 по сетам у доминиканца Виктора Эстрелла-Бургоса – и тоже в итоге уступил, Даниил Медведев вовсе снялся в четвертом сете поединка с обладателем wild card, безвестным французом Бенджамином Бонзи. А Андрей Рублев…

ВТОРОЙ ШАНС

О Рублеве – отдельно. Вообще, он вылетел еще в отборочном турнире. Обидно и отчасти нелепо. Ведя 5:2 в третьем сете в последнем раунде квалификации у японца Таро Даниэля и… уступив ему на тай-брейке. Фортуна словно пожалела чемпиона юниорского «Ролан Гарроса»-2014. Правда, грустно улыбнувшись другому россиянину – Дмитрий Турсунов, заявившись на турнир по защищенному рейтингу, все-таки снялся в последний момент из-за бесконечных проблем со здоровьем. Его-то место в основе и досталось Рублеву. Да и соперник попался не из непроходимых – в виде аргентинца Диего Шварцмана. Парень опытный, спору нет. И играет неплохо. Но все-таки, не Маррей, не Надаль!

Андрей, казалось бы, за шанс ухватился. И устроил со Шварцманом жестокий, изматывающий бой! Только… опять проиграл в своем стиле. Сначала разгромил соперника в стартовой партии – 6:0. Потом расклеился – и два сета уступил. Собрался – сравнял счет. Повел с брейком в решающем – 3:2… И сделал три двойные за гейм (3:3). Когда наступил затянувшийся эндшпиль, вместе с остатками нервов Андрея покинули и силы. Итого – 7:9 в пятой партии и прощание с турниром. На этот раз – бесповоротное.

Обидно!

ОСЕЧКА

И напоследок – о настоящей сенсации (а не формальной, вроде поражения Кербер).

Зверевы словно тянутся друг за другом. Раскрылся в прошлом сезоне Александр – внезапно выстрелил и Михаил. Устроил младший брат фурор в финале в Риме, став самым молодым чемпионом «Мастерса» за 10 лет (и обыграв там Джоковича) – тут же и старший неплохо выступил в Женеве, добравшись до решающего матча (правда, уступив Вавринке). С формой у обоих перед «Ролан Гаррос» был полный порядок! Вот только Париж на этот раз Зверевых что-то не взлюбил…

Поражение Михаила от итальянца Стефано Наполитано уже стало для многих шоком. Какой-то неизвестный парень из конца второй сотни рейтинга взял, и выбил набравшего ход Зверева в четырех сетах! Впрочем, конкретно этот Зверев в любом случае не значился в списках фаворитов. А вот Зверев-младший…

Но Александр последовал за братом. И это уже сошло за сенсацию. Правда, соперник тут попался посерьезнее – в лице Фернандо Вердаско. Испанец хоть и не тот, что раньше, но кое-что по-прежнему может. А именно – перебегать-перебить потенциальную первую ракетку мира. В тех же четырех партиях.

Впрочем, как раз такие поражения в конечном счете и помогают подняться на вершину.