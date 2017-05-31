Счастливое число Венгера. Английский вояж

Обозреватель «Советского спорта» о позитивной концовке сезона для лондонского «Арсенала».

Футбол в Англии – это отдельная культура. Чтобы прочувствовать эту атмосферу, нужно добраться до Лондона. Полеты над городом разрешены, поэтому еще до посадки вы имеете возможность рассмотреть главные достопримечательности и, конечно же, стадионы.

Последний матч​ сезона - это не только поход на футбол, но и возможность для команды отблагодарить болельщиков за поддержку. Круг почета – событие, которого многие ждут, поэтому стадион был заполнен под завязку.

Но день простого английского болельщика начинается, само собой, в пабах. Английское пиво создано для того, чтобы его смаковать, не превращая мероприятие в пьянку. Поэтому​ после нескольких пинт фанаты не превращаются в маломобильное подобие человека. Вопрос не в продаже пива на стадионе, вопрос в продаже хорошего пива вокруг стадиона – англичане знают в этом толк.

Матч начинался в 15-00, но уже к полудню окрестности «Эмирейтс» окрасились в красно-белые цвета (и нет, речь не о «Спартаке»). Сложно описать среднестатистического болельщика «Арсенала», посещающего домашний стадион, но бросается в глаза обилие семей с маленькими детьми и очень пожилых людей.

Если вы планируете поездку в Лондон и хотите сходить на футбол, то сделать это будет не так-то просто. Официальный фан-клуб «Арсенала»в СНГ предоставляет своим членам возможность купить два билета на матч, но заявку нужно подавать примерно за два месяца до игры. Официальный membership (членство в глобальном фан-клубе) даёт право на покупку одного билета, старт продаж начинается за месяц до матча. Если оба эти варианта не подходят, то на помощь придут социальные сети. В Facebook и Twitter всегда есть те, кто продает и покупает билеты – вопрос лишь в надежности продавцов (что впрочем, тоже можно проверить у пользователей соц. сетей).

Досмотр у входа на стадион состоит из одного кордона стюардов, которые не пропускают бутылки с жидкостью и бегло осматривают сумки. Несколько дней спустя правила изменились из-за трагедии в Манчестере, что повлекло даже отмену традиционных парадов победителей АПЛ и кубка Англии. Но в целом на стадионе чувствуешь себя в безопасности. При входе на трибуну билеты, кстати, не проверяют, стюарды лишь помогают тем, кто ищет свое место.

Зрители, пришедшие на матч «Арсенал» – «Эвертон» увидели настоящую драму. Хозяевам нужна была только победа и осечка конкурентов, чтобы попасть в топ-4, поэтому «канониры» сразу включились в игру и обрушили на соперника шквал атак, что вылилось в быстрый гол Бельерина. Казалось, что матч станет для «Арсенала» лёгкой прогулкой, но не тут-то было – Косельни грубо сфолил в центре поля, и арбитр Майкл Оливер незамедлительно показал красную карточку – впереди были не только 75 минут игры в меньшинстве, но и финал кубка Англии без одного из лучших защитников АПЛ. Арсен Венгер не стал делать замены, да и команда продолжила играть так, как играла, и счёт быстро стал 2-0. В перерыве стало понятно, что конкуренты «Арсенала» своего не упустят, и хозяева впервые за 20 лет останутся без Лиги чемпионов, однако, на матче против «Эвертона» это не сказалось. Гости вспомнили, зачем приехали, и вынудили «канониров» обороняться в поте лица. Для усиления драматического эффекта судьба-злодейка наградила «ирисок» пенальти, который реализовал Лукаку, а «Арсенал» лишила еще одного центрального защитника – Габриэль получил травму, и вместо него впервые в сезоне на поле вышел Пер Мертезакер. В самой концовке Аарон Ремзи великолепным ударом убил интригу в матче.

Посмотреть матч живьем стоило не только ради того, чтобы оценить инфраструктуру, атмосферу и красивую игру, но и ради того, чтобы убедиться в том, что Месут Озил – выдающийся игрок. Его козырем является не только феноменальное видение поля и техника паса, но и движение без мяча. К сожалению, в ТВ трансляцию это попадает далеко не всегда, оттого и витает мнение о невыразительных выступлениях немца на поле. Озил не обращает на критику внимания и продолжает делать своё дело – открывать зоны для партнёров и всегда оставаться доступным для паса. И да, это не всегда требует феноменальных энергозатрат, и нет, он не ленивый.



Чемпионат завершен, но болельщики не расходятся. Спустя несколько минут на поле появляется баннер «Спасибо за поддержку», все игроки выходят на газон, а их жены собираются у бровки, наблюдая, как футболисты проходят круг почёта вместе со своими детьми. Трогательный и милый момент. Можно понаблюдать, как выросли за прошедший год малыши, и как прибавили в технике те, кто постарше. Например, Энцо Касорла, уже ставший любимцем болельщиков и желанной трансферной целью, явно унаследовал талант отца и демонстрировал финты, которым может позавидовать добрая половина сборной России по футболу. А некоторые малыши просто научились ходить, а то и бегать, как например, сын Аарона Ремзи, который заставлял папу гоняться за собой.

Арсен Венгер решил не участвовать в шествии, наблюдая за происходящим со стороны, и его можно понять – войны баннеров и оскорбления, которые сыпались на него в течение сезона, могли омрачить и этот воскресный день.

Впрочем, свою долю признания он с лихвой получил неделей позже, после финала кубка Англии. Перед матчем «Арсенал» был списан всеми экспертами. Отсутствие трёх основных центральных защитников оставляло команду с молодым новичком АПЛ, левым защитником и капитаном, который ни разу не выходил в старте в сезоне. На деле Монреаль снова продемонстрировал класс, Холдинг показал, что не зря считается одним из самых перспективных защитников Англии, а Пер Мертезакер стал игроком матча по версии болельщиков «Арсенала», выдав по-настоящему капитанский перфоманс и напомнив о своём титуле чемпиона мира.

С первой и до последней минуты «Арсенал» был лучшей командой на поле. Давление на каждом участке, скорость, самоотдача – не верилось, что кто-то всерьёз ещё недавно писал о «сливе» тренера и о тактической слабости Венгера. Ещё со времён Евро пара Ремзи-Джака виделась отличным сочетанием в центре поля. Жаль, что травмы валлийца не позволили раньше вписать этот дуэт в полузащиту, и построить команду вокруг них. А если бы реализация Уэлбека соответствовала феноменальной проделанной работе на поле, к перерыву счёт был бы неприличным для чемпиона Англии. На самом деле хвалить можно всех вместе и каждого в отдельности, потому что третий за 4 года финал кубка вышел лучшим в исполнении «Арсенала». Символично, что победный гол снова, как и в 2014-м году, соорудили Оливье Жиру и Аарон Ремзи, натерпевшиеся критики со стороны общественности за прошедшие сезоны. Если матч против «Халла» был драмой, против «Астон Виллы» сказалась разница в классе, то игра с «Челси» тактически и эмоционально стала финалом мечты. От такого матча нейтральный болельщик может получать только удовольствие. Футбол победил. «Арсенал» выиграл рекордный для себя 13-й кубок, а Арсен Венгер вписал свое имя в историю английского футбола еще раз, завоевав рекордный для себя седьмой (столько же, сколько у «Челси» за всю историю) трофей старейшего турнира футбольного мира.

СМИ и фанаты долго не принимали мнение Венгера о том, что попадание в топ-4 сродни трофею, и требовали трофеев реальных. Однако теперь аналогичную точку зрения начали высказывать Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, и сезон для «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» автоматически признаётся более успешным. Но трофей есть трофей, кубок Англии есть кубок Англии, и даже на фоне неудачного финиша в чемпионате фанатам «Арсенала» есть что праздновать. С тех пор, как клуб рассчитался с основной частью долга за стадион, перезаключил спонсорские контракты и получил средства на удержание лидеров и покупку более классных игроков, «канониры» каждый год финишируют с трофеем в активе (раз сам Моуриньо считает суперкубок трофеем, значит, это трофей). Именно этого желали фанаты долгие 9 лет, именно это они и получают вот уже четвёртый год, по сему продление контракта Арсена Венгера не выглядит такой уж безумной идеей, как рисуют её противники.