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Быть великим. Михаил Борзыкин – о судьбе «Зенита»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Быть великим. Михаил Борзыкин – о судьбе «Зенита»

Обозреватель «Советского спорта» – о революции в «Зените».

Интересные процессы, друзья, протекают, пока мы наслаждаемся сладкими снами межсезонья. Глаза открываешь – а там октябрь. Лицо умоешь – 17-го года. Ну, точно – революция! Эх, нарушили установившуюся идиллию, и, по всей вероятности, грядет буря.

«Зенит» хочет снова быть лучшим клубом страны. Похвальное начинание. Но «Зенит» продекларировал свою программу не на словах. Он приступил к делу с рьяностью средневекового палача. Думать не будем. Только действия. Взмах топора – и полетела голова Митрофанова. Остальное – следствие. Новая селекционная служба, новый тренер – новое все.

На мой взгляд, это прекрасно, что самый богатый клуб страны стремится к вершинам. Согласитесь, мы соскучились по старому «Зениту». По той команде, что брала Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. И только Данни, залечивающий очередную травму крестов, держась за колени, скажет: надо еще разок, мужики.

Данни бесконечно прав. Это выдающийся спортсмен, крепкий мужик и очень обаятельный футболист. «Зенит», потерпев два крушения подряд, достоин возрождения. И деньги у него есть. Не государственные, о чем шумят соцсети, а вполне коммерческие – Халк и Витсель ушли за 100 миллионов. Это – очень большие деньги.

В плане финансового фейр-плей проблем не будет. В плане конкуренции – возможно. Лично я не думаю, что Массимо Каррера отдаст трон: «Завоюйте! Сразитесь с нами в чистом поле! На нашей арене, где бьются гладиаторы! Хоть с Манчини, хоть с кем! Простите, но сейчас трон наш».

ЦСКА тоже крепнет на глазах. И все мы ждем ренессанса «Краснодара». А от «Ростова» чего ждать? А если Бердыев вернется в «Рубин»? Новая гегемония? Или что?

Нас ждет волшебное лето. Круче трейлера «Игры престолов». И пусть победит сильнейший. «Зенит» точно способен быть им.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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