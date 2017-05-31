Григорий Стангрит: Длительная «мешочная» диета погубит карьеру Чудинова

Федор Чудинов в бою против Джорджа Гроувза Фото: Boxingscene

Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит рассказал о причинах поражения Федора Чудинова, поделился ожиданиями от боя Дмитрия Кудряшова и оценил шансы Александра Устинова на чемпионский титул.

ОСТАНОВКА БОЯ ЧУДИНОВА БЫЛА СВОЕВРЕМЕННОЙ

– Почему Федор Чудинов проиграл Джорджу Гроувзу?

– Ключевую роль сыграл длительный простой с февраля 2016 по май 2017 года. И когда ты выходишь на самого опасного соперника в карьере, наверное, стоит ожидать, что будут проблемы.

Любое поражение, как и победа, это совокупность факторов. Они накладываются друг на друга. Я не увидел Али Пидуриева – тренера по физподготовке в углу Федора, с которым, по сути, он стал чемпионом мира. Раньше Али был и тренером по физподготовке и секундантом. Мне нравилось, как они работали вместе. Сейчас я Али не увидел. Не знаю, какие причины на это.

– Это сказалось?

– Было видно, что физическая подготовка Чудинова отличалась. Два раунда он провел в хорошем темпе. В третьем и четвертом замедлился.

– Есть ли у Федора шансы вновь выйти на чемпионский уровень?

– Шансы есть. Но все зависит от его команды и штаба. Если будет длительная «мешочная» диета – это погубит его карьеру. Один восстановительный бой со слабым боксером – да, хорошо. Но после этого нужны опять серьезные соперники и новые бои.

– Остановка боя была своевременной?

– Абсолютно. Есть правила и алгоритмы, по которым действует рефери в подобных ситуациях. Если боксер в течение 10-15 секунд не отвечает на атаки соперника и пропускает удары, рефери обязан вмешаться. Даже если боксер стоит на ногах.

Если боксер пропускает удары и не отвечает – с ним явно что-то не так. Чтобы не усугубить ситуацию и не лишить спортсмена здоровья, рефери обязан остановить бой.

УСТИНОВ СПОСОБЕН ПОБЕДИТЬ ОКЕНДО

– После положительной допинг-пробы Шеннона Бриггса, у Александра Устинова появилась возможность провести титульный бой с Фресом Окендо и стать чемпионом мира. Оцените его шансы.

– Неплохие. Окендо – боксер, который давно прошел свой пик и не является серьезной угрозой. Устинов тоже не на пике своей карьеры. Да, он быстро и уверенно победил в последнем бою, но это был Рафаэль Зумбано Лав, имя которого большинству фанатов бокса ни о чем не говорит. И справедливо. Ничего особенного в профессиональном боксе он не добился. Но Устинов способен победить Окендо.

– Прошедший бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа – это лучший поединок тяжеловесов за последние десять лет?

– Один из лучших. Это точно. В прошлом году был недооцененный бой из-за статуса Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Это вполне себе хороший и зрелищный бой в тяжелом весе.

Но то, что Кличко – Джошуа – один лучших чемпионских боев за последние лет десять – легко. Даже за 15 лет. Это однозначно. И я рад, что получилось именно так. Большинство боев Кличко мало насыщенны. Это его стиль, он привык так боксировать и побеждать. Здесь все сложилось удачно, получился прекрасный бой.

Как Майк Тайсон правильно заметил, люди в первую очередь смотрят на тяжелый вес. Бой изначально привлек повышенное внимание и оправдал его. Даже превзошел, что боксу пошло только на пользу.

– Сколько таких боев должно пройти, чтобы стереть из памяти негатив от поединка Флойд Мэйвезер – Мэнни Пакьяо?

– Если хотя бы раз в три месяца большой бой будет проходить в таком драматичном стиле, к публике вернется доверие. Но дело не только в том, что поединки должны быть зрелищными. Болельщики должны как можно быстрее получать того, чего они хотят. О бое Мэйвезер – Пакьяо мы впервые заговорили весной 2009, а получили его весной 2015 года.

К счастью, поединок Головкин – Альварес, о котором мы часто говорим, организован за полтора года. Да, спарринги были еще в 2010, но тогда до боя было далеко. Если мы будем получать такие бои в течение года, а не шести лет, – это пойдет на пользу боксу.

СЛОЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ИМЕННО НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ КУДРЯШОВ В ПЕРВОМ БОЮ



– Что Дмитрий Кудряшов неправильно сделал в первом поединке с Оланреваджу Дуродолой?

– Мне даже сложно понять, что именно Дмитрий сделал неправильно. Может, нужно было активнее идти на добивание, когда он потряс Дуродолу. С другой стороны, может он сделал максимум в тот момент. Может, есть другие факторы.

Я общался с Дмитрием, и он сказал, что не хочет оправдываться: «Этот бой был, я проиграл. Сейчас будет реванш».

– Что лично вы ждете от реванша?

– Интересного боя. Надеемся, что Дмитрий победит. Это важно не только, чтобы закрыть поражение. Победитель боя войдет микст топов: чемпионов и претендентов. У нас прекрасная компания собралась в первом тяжелом весе. Кудряшову нужно сделать этот шаг в сторону сильнейшей группы.

– Можете пояснять, насколько этот бой статусный в глазах американских болельщиков и специалистов?

– Сложно ответить. Конечно, в США есть болельщики. Если зайти на американские форумы, там есть люди, которые реально в курсе боев Кудряшов – Дуродола и Бриедис – Дуродола. Они даже знали Кудряшова по более ранним боям, когда он Хуана Карлоса Гомеса уронил за 20 секунд. Их немного. Несколько сотен, но они есть.

Еще журналисты из журнала «Ринг». Они следят и пишут об этом. Им нужно составлять рейтинги первого тяжелого веса. Для тех, кто в теме, этот статусный бой.