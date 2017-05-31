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Кузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМ

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМ
Фото: FIVB

«Советский спорт» - о стартующем отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года среди женских команд.

В отличие от мужской сборной, которая уже выиграла путевку на чемпионат мира, женский отбор будет более серьезным. Оставим за скобками, что женский волейбол — спорт особый, с интригой в любом матче и провалами по пять очков.

Главную опасность для россиянок представляет сборная Хорватии. Команда занимает восьмую строчку в европейском рейтинге и самое главное — является хозяином соревнований в нашей группе, матчи в которой пройдут в Осиеке с 31 мая по 4 июня.

Помимо Хорватии, сборной России предстоит сыграть с командами Австрии, Грузии, Греции и Венгрии. Но с этими соперниками справляться нужно в любом составе.

Предстоящий турнир станет первым для Владимира Кузюткина после его возвращения на пост главного тренера сборной России.

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев в интервью «Советскому спорту» скептически отнесся к возвращению специалиста: «В марте он называет ряд волейболисток «не оправдавшими надежд и не нужными для сборной», в мае их же относит к категории «главных надежд национальной команды». Полное ощущение, что Кузюткин не знает, а лишь познает то, чем занимается. Мне он напоминает пожилую актрису, которая после нескольких лет забвения вдруг получила главную роль, и теперь всеми силами пытается доказать – все, кто выступал на сцене раньше, были никчемными артистами, а только она понимает, как сыграть эту роль идеально. Кузюткин выпал из времени, он несколько лет нигде всерьез не работал. Конечно, он теперь отчаянно старается заявить, что все еще состоятелен. Вот только выиграть спор со временем пока не удавалось никому».

Два товарищеских матча под руководством Кузюткина сборная России уже провела. Сначала она обыграла сборную Турции со счетом 3:0, а затем уступила ей с таким же результатом. И это не может не внушать опасений.

Анастасия Самойленко, Анна Малова и Марина Бабешина за сборную не сыграют
Анастасия Самойленко, Анна Малова и Марина Бабешина за сборную не сыграютФото: FIVB

В Осиек прибыли 15 игроков. В последний момент в заявку не попала диагональная Анна Лазарева. Таким образом, у сборной России на турнире будет только один игрок этого ампула — Наталия Гончарова. Отсутствие прибавившей в сезоне Дарьи Малыгиной объясняется небольшой травмой.

Интересно и то, что Кузюткин взял на турнир связующих из одного клуба — московского «Динамо». Это Вера Ветрова и Екатерина Панкова. Евгения Старцева отказалась от приглашения в сборную по семейным причинам. Но почему не Марина Бабешина? В Екатеринбурге говорят, что у нее конфликт с тренером. Удивляет и отсутствие 19-летней Ангелины Лазаренко — лучшей блокирующей прошедшего чемпионата России. Вместо нее в заявке оказалась 30-летняя Екатерина Полякова. Она провела хороший сезон, но была менее полезна. Как объяснить такой выбор? У меня не получается.

Существенно обновилась линия либеро. Уже завершила карьеру Светлана Крючкова, Анна Малова сделала перерыв в карьере.

Костяк сборной составят Гончарова, Татьяна Кошелева, Ирина Заряжко и Ирина Фетисова. С остальным придется разбираться по ходу матчей. Не самый лучший сезон провела наш второй доигровщик в сборной Яна Щербань. Ей дали отдохнуть. Кто ее заменит — масса вариантов.

Как и в мужском турнире, только победитель группы напрямую квалифицируется на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места в шести европейских отборочных группах, в августе разыграют еще две путевки на ЧМ-2018.

Первый матч в Осиеке россиянки проведут 31 мая против сборной Австрии.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года.

Заявка сборной России на отборочный турнир:

связующие: Вера Ветрова, Екатерина Панкова;

доигровщицы: Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;

диагональные: Наталия Гончарова;

центральные блокирующие: Екатерина Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;

либеро: Екатерина Третьякова, Алла Галкина.

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