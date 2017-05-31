Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона перед игрой с «Ювентусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гарет Бэйл
Гарет БэйлФото: Gettyimages.ru

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанскому изданию AS в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

Первым делом 27-летний игрок сборной Уэльса рассказал о своем физическом состоянии. Напомним, Бэйл по ходу минувшего сезона дважды получал серьезную травму. В последний раз это случилось 23 апреля в матче национального первенства с «Барселоной».

«Чувствую себя прекрасно, – говорит хавбек «сливочных». Я полностью восстановился от травмы и готов выйти на поле. Конечно, мне было тяжело это сделать. Приходилось по несколько раз в день выполнять одну и ту же программу.

Нет, я не расстроюсь, если наш тренер оставит меня в запасе. Мне было бы грустно, если бы я вообще не вернулся в строй в преддверии такого матча. Повторюсь, я много работал над восстановлением. Сейчас моя лодыжка в отличном состоянии. Ничто меня не беспокоит. Буду играть или нет, это уже другой вопрос. В любом случае, это был очень тяжелый сезон для меня. Прежде всего, я говорю о травмах».

Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнее

Испанские СМИ утверждают, что на финал с «Ювентусом» Зинедин Зидан выпустит в стартовом состава Иско. Бэйл прокомментировал эту информацию так:

«Иско отличный игрок, – говорит валлиец. – В последнее время он играет просто великолепно. Рад за него, он очень помог «Реалу» в концовке этого сезона. Кто бы не вышел на поле, все будут работать на благо всей команды, поскольку самое главное – выиграть финал», – сказал Бэйл.

«Конечно, матч в Кардиффе – особенный для меня. Во-первых, я родился в этом городе. Во-вторых, мы находимся в шаге от того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Вообще, это моя мечта – выиграть трофей подобного уровня в своей стране. Но я стараюсь не забивать себе голову этим. Для начала нужно обыграть «Ювентус», – заявил Бэйл.

Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще ТорресПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.Ди Мария поставил лайк под постом Дани АлвесаЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Гризманн не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Анутан Гризманн продолжит выступления за испанский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на агента игрока.Агент Кулибали: Мой клиент никогда не перейдет в «Ювентус»Футбольный агент Бруно Сатин, представляющий интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали, рассказал о планах своего клиента.Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не намерен переходить в «Реал» в летнее трансферное окно.Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееИкер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееБывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».Зинедин Зидан: Система игры «Реала» не будет зависеть от тактики «Ювентуса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан частично раскрыл планы своей команды в преддверии финала Лиги чемпионов-2016/17.Аллегри получил травму в благотворительном матчеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном футбольном матче.Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионовВладелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник Роман Зобнин должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в европейский клуб.Португальское СМИ опубликовало фотографию беременной подруги РоналдуПортугальское издание Caras на своей обложке опубликовало фотографию португальского футболиста Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес с округлившимся животом. СМИ утверждает, что она беременна.Великие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионовВеликие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионов«Советский спорт» вспоминает великих игроков, которые ни разу в жизни не держали в руках Кубок чемпионов, хоть и имели такую возможность.УЕФА обсудит возможность переноса матчей Лиги чемпионов стадии 1/4 и 1/2 финала на выходные дни с 2021 годаСоюз европейских футбольных ассоциаций будет рассматривать возможность проведения четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные.Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евроФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Италии.Трансфер защитника «Бенфики» обойдется «МЮ» в 60 млн евро«Манчестер Юнайтед» планирует грядущим летом приобрести игрока сборной Швеции Виктора Линделефа.Сами Хедира: Ограничивать «Реал» одним Роналду - большая ошибкаПолузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в которого туринцы встретятся с мадридским «Реалом».Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеИкер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеГолкипер «Порту» Икер Касильяс дал небольшое интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.
Футбол
Сын Ментимера Шаймиева может стать президентом «Рубина»
Футбол
Александр Шмурнов: Был бы рад видеть Аленичева в «Крыльях», он не сказал последнего слова, как тренер
Футбол
Британские СМИ сообщили о подписании нового контракта Венгера с «Арсеналом»
Теннис
Украинка Цуренко разгромила Макарову во втором круге «Ролан Гаррос»
все новости