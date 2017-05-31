«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона перед игрой с «Ювентусом»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанскому изданию AS в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

Первым делом 27-летний игрок сборной Уэльса рассказал о своем физическом состоянии. Напомним, Бэйл по ходу минувшего сезона дважды получал серьезную травму. В последний раз это случилось 23 апреля в матче национального первенства с «Барселоной».

«Чувствую себя прекрасно, – говорит хавбек «сливочных». Я полностью восстановился от травмы и готов выйти на поле. Конечно, мне было тяжело это сделать. Приходилось по несколько раз в день выполнять одну и ту же программу.

Нет, я не расстроюсь, если наш тренер оставит меня в запасе. Мне было бы грустно, если бы я вообще не вернулся в строй в преддверии такого матча. Повторюсь, я много работал над восстановлением. Сейчас моя лодыжка в отличном состоянии. Ничто меня не беспокоит. Буду играть или нет, это уже другой вопрос. В любом случае, это был очень тяжелый сезон для меня. Прежде всего, я говорю о травмах».

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Испанские СМИ утверждают, что на финал с «Ювентусом» Зинедин Зидан выпустит в стартовом состава Иско. Бэйл прокомментировал эту информацию так:

«Иско отличный игрок, – говорит валлиец. – В последнее время он играет просто великолепно. Рад за него, он очень помог «Реалу» в концовке этого сезона. Кто бы не вышел на поле, все будут работать на благо всей команды, поскольку самое главное – выиграть финал», – сказал Бэйл.

«Конечно, матч в Кардиффе – особенный для меня. Во-первых, я родился в этом городе. Во-вторых, мы находимся в шаге от того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Вообще, это моя мечта – выиграть трофей подобного уровня в своей стране. Но я стараюсь не забивать себе голову этим. Для начала нужно обыграть «Ювентус», – заявил Бэйл.

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