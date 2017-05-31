«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем
Американский боец Брэндон
Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается
снова побить Александра Шлеменко.
Первая встреча российского и американского спортсмена
состоялась в сентябре 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. На кону стоял пояс чемпиона в среднем
весе, которым Шлеменко владел с февраля 2013-го после победы над Майкелем
Фалькао. «Шторм» трижды отстоял титул, но за четыре месяца до встречи с Хэлси
проиграл удушающим приемом Тито Ортису. В поединке с «быком» (прозвище Хэлси –
Прим.ред.) история повторилась. Шлеменко снова задушили, да так, что он потерял
сознание, а заодно и чемпионский пояс. Это поражение и сейчас остается самым
быстрым в карьере российского бойца – поединок завершился на 35-й секунде.
Накануне реванша Шлеменко объяснял свое поражение Хэлси тем, что вышел на бой в худшей физической форме из-за неправильной диеты. Сейчас «Шторм» надеется не просто отомстить «быку», но сделать это досрочно, как в первой встрече. Хэлси настроен даже более дерзко и обещает «раскатать Шлеменко у него дома». Американец выиграл последний бой в мае 2015-го, и даже несмотря на победу, у него отобрали чемпионский пояс, так как боец превысил весовой лимит. Следом Хэлси досрочно проиграл два поединка подряд и покинул Bellator.
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Перед дебютным боем в России американец даже слишком
самоуверен. Его ничего не волнует кроме желания задушить Шлеменко и забрать
свой заслуженный гонорар.
– У вас первый бой за
пределами США. Это воодушевляет?
– Я чувствую себя так же, как и в любом другом месте. У меня нет никакого воодушевления. Моя цель здесь – усыпить своего соперника. Я просто собираюсь побить Шлеменко у него дома.
– Вы собирались
приехать в Россию за десять дней до боя. Получилось это осуществить?
– Никакой разницы нет, когда приезжать: за два-три или десять дней. В любом случае буду готов к бою. Для акклиматизации мне хватает и дня.
– Вы не дрались с
июня прошлого года. Почему?
– Я ждал правильного момента и нужное время. Сейчас оно пришло. Не чувствую, что это меня расслабило. Я чертовски свеж и готов надрать задницу Шлеменко.
– Со сгонкой веса не
было проблем? Bellator вас лишил пояса за то, что вы
превысили лимит перед чемпионским боем.
– Да бросьте, я сотню раз бегал в парке и катался на велосипеде. Вообще люди слишком много внимания уделяют весу. Лучше им расслабиться и посмотреть сам бой.
– Перед последним
боем в Bellator вы обещали показать «другого Хэлси», но проиграли. Сейчас
готовы показать свою улучшенную версию?
– Здесь ничего не обещаю, зато точно скажу, что Шлеменко уснет в первом раунде. Я разберусь с ним, а пока он будет просыпаться, заберу свои деньги и вернусь домой. Не волнуйтесь, все увидите.
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– После ухода из Bellator были шансы получить бои в других американских
промоушенах?
– Я решил взять паузу в выступлениях, отдохнуть под солнцем на пляже. Мне удалось хорошо провести время. Сейчас я получил хорошее место в М-1 и готов побить российского бойца.
– И дальше хотите
драться в России?
– Почему бы и нет? Я иду туда, где дают деньги. Это все бизнес. 1 июня Шлеменко увидит, на что я способен.
– У вас контракт на
один бой?
– Я могу здесь провести несколько поединков. Посмотрим.
– Правда, что не с
первого раза договорились с М-1?
– Время – это все в бизнесе, надо ждать правильного момента. Я деловой человек, и когда время наступит, тогда и надо делать то, что нужно.
– Верите, что
получите еще один шанс в Америке?
– Я бизнесмен. Получу здесь деньги и поеду в Америку. Мне предложили хороший контракт, поэтому я и здесь. Если ты топ-боец, то и получаешь лучшие условия.
– Ваша победа над Шлеменко
– лучшее, что было в карьере?
– Все победы были прекрасными. Я финишер. Мне нравится заканчивать бои досрочно, у меня есть несколько способов это сделать. То же самое хочу сделать и с Шлеменко. Он ныл о своем поражении в нашем первом поединке, но 1 июня мы увидим, кто из нас лучший боец.
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