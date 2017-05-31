«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем

Американский боец Брэндон Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается снова побить Александра Шлеменко.

Первая встреча российского и американского спортсмена состоялась в сентябре 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе, которым Шлеменко владел с февраля 2013-го после победы над Майкелем Фалькао. «Шторм» трижды отстоял титул, но за четыре месяца до встречи с Хэлси проиграл удушающим приемом Тито Ортису. В поединке с «быком» (прозвище Хэлси – Прим.ред.) история повторилась. Шлеменко снова задушили, да так, что он потерял сознание, а заодно и чемпионский пояс. Это поражение и сейчас остается самым быстрым в карьере российского бойца – поединок завершился на 35-й секунде.

Накануне реванша Шлеменко объяснял свое поражение Хэлси тем, что вышел на бой в худшей физической форме из-за неправильной диеты. Сейчас «Шторм» надеется не просто отомстить «быку», но сделать это досрочно, как в первой встрече. Хэлси настроен даже более дерзко и обещает «раскатать Шлеменко у него дома». Американец выиграл последний бой в мае 2015-го, и даже несмотря на победу, у него отобрали чемпионский пояс, так как боец превысил весовой лимит. Следом Хэлси досрочно проиграл два поединка подряд и покинул Bellator.

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Перед дебютным боем в России американец даже слишком самоуверен. Его ничего не волнует кроме желания задушить Шлеменко и забрать свой заслуженный гонорар.

– У вас первый бой за пределами США. Это воодушевляет?

– Я чувствую себя так же, как и в любом другом месте. У меня нет никакого воодушевления. Моя цель здесь – усыпить своего соперника. Я просто собираюсь побить Шлеменко у него дома.

– Вы собирались приехать в Россию за десять дней до боя. Получилось это осуществить?

– Никакой разницы нет, когда приезжать: за два-три или десять дней. В любом случае буду готов к бою. Для акклиматизации мне хватает и дня.

– Вы не дрались с июня прошлого года. Почему?

– Я ждал правильного момента и нужное время. Сейчас оно пришло. Не чувствую, что это меня расслабило. Я чертовски свеж и готов надрать задницу Шлеменко.

– Со сгонкой веса не было проблем? Bellator вас лишил пояса за то, что вы превысили лимит перед чемпионским боем.

– Да бросьте, я сотню раз бегал в парке и катался на велосипеде. Вообще люди слишком много внимания уделяют весу. Лучше им расслабиться и посмотреть сам бой.

– Перед последним боем в Bellator вы обещали показать «другого Хэлси», но проиграли. Сейчас готовы показать свою улучшенную версию?

– Здесь ничего не обещаю, зато точно скажу, что Шлеменко уснет в первом раунде. Я разберусь с ним, а пока он будет просыпаться, заберу свои деньги и вернусь домой. Не волнуйтесь, все увидите.

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– После ухода из Bellator были шансы получить бои в других американских промоушенах?

– Я решил взять паузу в выступлениях, отдохнуть под солнцем на пляже. Мне удалось хорошо провести время. Сейчас я получил хорошее место в М-1 и готов побить российского бойца.

– И дальше хотите драться в России?

– Почему бы и нет? Я иду туда, где дают деньги. Это все бизнес. 1 июня Шлеменко увидит, на что я способен.

– У вас контракт на один бой?

– Я могу здесь провести несколько поединков. Посмотрим.

– Правда, что не с первого раза договорились с М-1?

– Время – это все в бизнесе, надо ждать правильного момента. Я деловой человек, и когда время наступит, тогда и надо делать то, что нужно.

– Верите, что получите еще один шанс в Америке?

– Я бизнесмен. Получу здесь деньги и поеду в Америку. Мне предложили хороший контракт, поэтому я и здесь. Если ты топ-боец, то и получаешь лучшие условия.

– Ваша победа над Шлеменко – лучшее, что было в карьере?

– Все победы были прекрасными. Я финишер. Мне нравится заканчивать бои досрочно, у меня есть несколько способов это сделать. То же самое хочу сделать и с Шлеменко. Он ныл о своем поражении в нашем первом поединке, но 1 июня мы увидим, кто из нас лучший боец.

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