Минаков — Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?
2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по спортивным характеристикам, чтобы понять, кто является фаворитом этого интересного противостояния.
СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)
|
Показатель
|
Виталий Минаков (Россия)
|
Антонио Силва (Бразилия)
|
Габариты
|
9
|
9
|
Сила
|
9
|
8
|
Выносливость
|
8
|
7
|
Техника
|
8
|
6
|
Скорость
|
8
|
7
|
Взрывная мощь
|
9
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
9
|
7
|
Работа в стойке
|
8
|
7
|
Борьба в стойке
|
8
|
8
|
Борьба в партере
|
9
|
7
|
Опыт
|
8
|
9
|
Итого
|
93
|
80
Наши цифры показывают, что Виталий Минаков является фаворитом противостояния. Минаков обладает как нокаутирующим ударом, так и отличной борьбой в партере. Единственное, что может настораживать, так это то, в какой сейчас физической форме находится бывший чемпион лиги Bellator. В своем последнем поединке против американца Ди Джея Линдермана он выглядел очень плохо. Был даже момент, когда соперник мог нокаутировать Виталия. Стоит надеяться, что Минаков сделал работу над ошибками и такого не повториться.
Антонио Силва по прозвищу «Бигфут» когда-то давно побеждал Федора Емельяненко. Та победа стала для него вершиной в ММА. Позже в UFC он не показал себя и вскоре был уволен из организации. Свой последний поединок он провел также в России против Ивана Штыркова, проиграв по очкам.
СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)
|
Боец
|
Виталий Минаков
|
Антонио Силва
|
Гражданство
|
Россия
|
Бразилия
|
Рекорд в ММА
|
19 побед — 0 пораждений
|
19 побед — 11 поражений — 1 ничья
|
Достижения в спорте
|
Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо.
Заслуженный мастер спорта по самбо.
Мастер спорта по дзюдо.
Бывший чемпион лиги Bellator в тяжелом весе.
|
Бывший чемпион лиги Elite XC в тяжелом весе.
Экс-боец организации UFC.
|
Стиль
|
Самбо, бокс, тайский бокс.
|
Каратэ, бразильское джиу-джитсу, дзюдо, тайский бокс.
|
Возраст
|
32 года
|
37 лет
|
Рост
|
187 см
|
203 см
|
Вес между боями
|
115-120 кг
|
120-130 кг
ПОСЛЕДНИЕ
ПОЕДИНКИ ВИТАЛИЯ МИНАКОВА И АНТОНИО
СИЛВЫ
|
Виталий Минаков (5-0)
|
Антонио Силва (1-4)
|
Адам Мациевский (победа техническим нокактом в первом раунде)
|
Соа Палелей (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|
Джеронимо дос Сантос (победа сабмишеном в первом раунде)
|
Марк Хант (поражение техническим нокаутом в первом раунде)
|
Джош Коупленд (победа сабмишеном во втором раунде)
|
Стефан Штруве (поражение нокаутом в первом раунде)
|
Питер Грэхэм (победа сабмишеном в первом раунде)
|
Рой Нельсон (поражение нокаутом во втором раунде)
|
Ди Джей Линдерман (победа техническим нокаутом в третьем раунде)
|
Иван Штырков (поражение единогласным решением судей)
Прогноз «Советского спорта»: победа Виталия Минакова нокаутом.