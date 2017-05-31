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Минаков — Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антонио Силва. Фото - Sherdog
Антонио Силва. Фото - Sherdog

2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по спортивным характеристикам, чтобы понять, кто является фаворитом этого интересного противостояния.

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель

Виталий Минаков (Россия)

Антонио Силва (Бразилия)

Габариты

9

9

Сила

9

8

Выносливость

8

7

Техника

8

6

Скорость

8

7

Взрывная мощь

9

7

Нокаутирующая сила

9

7

Работа в стойке

8

7

Борьба в стойке

8

8

Борьба в партере

9

7

Опыт

8

9

Итого

93

80

Наши цифры показывают, что Виталий Минаков является фаворитом противостояния. Минаков обладает как нокаутирующим ударом, так и отличной борьбой в партере. Единственное, что может настораживать, так это то, в какой сейчас физической форме находится бывший чемпион лиги Bellator. В своем последнем поединке против американца Ди Джея Линдермана он выглядел очень плохо. Был даже момент, когда соперник мог нокаутировать Виталия. Стоит надеяться, что Минаков сделал работу над ошибками и такого не повториться.

Виталий Минаков
Виталий Минаков

Антонио Силва по прозвищу «Бигфут» когда-то давно побеждал Федора Емельяненко. Та победа стала для него вершиной в ММА. Позже в UFC он не показал себя и вскоре был уволен из организации. Свой последний поединок он провел также в России против Ивана Штыркова, проиграв по очкам.

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА) 

Боец

Виталий Минаков

Антонио Силва

Гражданство

Россия

Бразилия

Рекорд в ММА

19 побед — 0 пораждений

19 побед — 11 поражений — 1 ничья







Достижения в спорте

Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо.

Заслуженный мастер спорта по самбо.

Мастер спорта по дзюдо.

Бывший чемпион лиги Bellator в тяжелом весе.

Бывший чемпион лиги Elite XC в тяжелом весе.

Экс-боец организации UFC.

Стиль

Самбо, бокс, тайский бокс.

Каратэ, бразильское джиу-джитсу, дзюдо, тайский бокс.

Возраст

32 года

37 лет

Рост

187 см

203 см

Вес между боями

115-120 кг

120-130 кг

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ ВИТАЛИЯ МИНАКОВА И АНТОНИО СИЛВЫ

Виталий Минаков (5-0)

Антонио Силва (1-4)

Адам Мациевский (победа техническим нокактом в первом раунде)

Соа Палелей (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Джеронимо дос Сантос (победа сабмишеном в первом раунде)

Марк Хант (поражение техническим нокаутом в первом раунде)

Джош Коупленд (победа сабмишеном во втором раунде)

Стефан Штруве (поражение нокаутом в первом раунде)

Питер Грэхэм (победа сабмишеном в первом раунде)

Рой Нельсон (поражение нокаутом во втором раунде)

Ди Джей Линдерман (победа техническим нокаутом в третьем раунде)

Иван Штырков (поражение единогласным решением судей)

Прогноз «Советского спорта»: победа Виталия Минакова нокаутом. 

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Сергей Ващенко
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