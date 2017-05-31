Минаков — Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?

Антонио Силва. Фото - Sherdog

2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по спортивным характеристикам, чтобы понять, кто является фаворитом этого интересного противостояния.

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель Виталий Минаков (Россия) Антонио Силва (Бразилия) Габариты 9 9 Сила 9 8 Выносливость 8 7 Техника 8 6 Скорость 8 7 Взрывная мощь 9 7 Нокаутирующая сила 9 7 Работа в стойке 8 7 Борьба в стойке 8 8 Борьба в партере 9 7 Опыт 8 9 Итого 93 80

Наши цифры показывают, что Виталий Минаков является фаворитом противостояния. Минаков обладает как нокаутирующим ударом, так и отличной борьбой в партере. Единственное, что может настораживать, так это то, в какой сейчас физической форме находится бывший чемпион лиги Bellator. В своем последнем поединке против американца Ди Джея Линдермана он выглядел очень плохо. Был даже момент, когда соперник мог нокаутировать Виталия. Стоит надеяться, что Минаков сделал работу над ошибками и такого не повториться.

Виталий Минаков

Антонио Силва по прозвищу «Бигфут» когда-то давно побеждал Федора Емельяненко. Та победа стала для него вершиной в ММА. Позже в UFC он не показал себя и вскоре был уволен из организации. Свой последний поединок он провел также в России против Ивана Штыркова, проиграв по очкам.

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)

Боец Виталий Минаков Антонио Силва Гражданство Россия Бразилия Рекорд в ММА 19 побед — 0 пораждений 19 побед — 11 поражений — 1 ничья











Достижения в спорте Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо. Мастер спорта по дзюдо. Бывший чемпион лиги Bellator в тяжелом весе. Бывший чемпион лиги Elite XC в тяжелом весе. Экс-боец организации UFC. Стиль Самбо, бокс, тайский бокс. Каратэ, бразильское джиу-джитсу, дзюдо, тайский бокс. Возраст 32 года 37 лет Рост 187 см 203 см Вес между боями 115-120 кг 120-130 кг

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ ВИТАЛИЯ МИНАКОВА И АНТОНИО СИЛВЫ



Виталий Минаков (5-0) Антонио Силва (1-4) Адам Мациевский (победа техническим нокактом в первом раунде) Соа Палелей (победа техническим нокаутом во втором раунде) Джеронимо дос Сантос (победа сабмишеном в первом раунде) Марк Хант (поражение техническим нокаутом в первом раунде) Джош Коупленд (победа сабмишеном во втором раунде) Стефан Штруве (поражение нокаутом в первом раунде) Питер Грэхэм (победа сабмишеном в первом раунде) Рой Нельсон (поражение нокаутом во втором раунде) Ди Джей Линдерман (победа техническим нокаутом в третьем раунде) Иван Штырков (поражение единогласным решением судей)

Прогноз «Советского спорта»: победа Виталия Минакова нокаутом.