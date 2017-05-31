«Спартак» – чемпион? Им просто повезло. Самая неожиданная статистика сезона

Говорят, что статистика знает все. Вот мы и решили прикоснуться к этим сакральным знаниям, чтобы понять, что же произошло в прошедшем сезоне в чемпионате России по футбол и почему это случилось.

Индивидуальную статистику игроков мы уже успели изучить. Шоком стал факт, что по статистике первый номер сборной России, Игорь Акинфеев оказался даже не в тройке лучших голкиперов сезона.

Настало время проверить, что нам может рассказать командная статистика. И поверьте, результат вас может шокировать. Судя по цифрам, «Спартак» стал чемпионом страны, благодаря… везению.

Но об этом чуть позже. Начать предлагаем с других интересных цифр, постепенно подойдя к самому лакомому кусочку.

Голы

Самой результативной командой прошедшего сезона, и это ни для кого не секрет, стал питерский «Зенит», забивший 48 голов. На втором месте, как и в чемпионате, - столичный ЦСКА (47 голов), и лишь на третьей строчке – чемпионы из московского «Спартака» (46 голов). Это – банальные цифры, которые можно узнать из любой турнирной таблицы.

Вот чего нельзя узнать, не перерыв огромное количество материала, так это сведения, какая из команд, например, больше остальных забила головой. А ведь эта статистика может оказаться полезной, скажем, для соперников. В этом сезоне, если верить исследованиям системы Wyscout, чаще остальных со второго этажа голы отгружал «Локомотив» с «Ростовом» - по 11 раз. Дальше идут «Терек» со «Спартаком» - по 8 мячей после ударов головой и, наконец, третью строчку делят «Зенит» с «Амкаром» - по 7 верховых голов.

Беда нашего чемпионата – голы со стандартных положений. Если раньше мастерство исполнения штрафных ценилось очень высоко, то теперь этот компонент в общем результате команды играет все меньшую и меньшую роль. Лидером чемпионата по голам со штрафных стал «Оренбург» - пять мячей влетели в ворота соперников со стандарта. Вторыми идут «Томь» с ЦСКА – лишь по два гола со штрафных ударов. И у четырех команд успешно завершились лишь по одному штрафному – у «Краснодара», «Анжи», «Терека» и «Спартака» - всего 13 голов со штрафных за весь чемпионат страны.

И еще одна интересная цифра по голам – результативные удары из-за пределов штрафной площади. Наши клубы часто обвиняют, что они просто не бьют с дальней дистанции. На первом месте в этом показателе идет ЦСКА – 14 голов из-за пределов штрафной. Второй – «Краснодар» - 11 голов с дальней дистанции. Третий – «Спартак» - 10 голов. Удивительно, но последнюю строчку по голам из-за пределов штрафной занимает питерский «Зенит» - всего два дальних гола у самой результативной команды лиги. В Питере, видимо, решили разыгрывать до верного.

Меньше всех в этом чемпионате пропустил ЦСКА – всего 15 мячей. Вторым идет «Ростов» - 17 голов. Третий – «Зенит». Удивительно, как ЦСКА с «Зенитом», забив так много и пропустив так мало, оказались ниже «Спартака». Красно-белые, кстати, по количеству пропущенных мячей – лишь седьмые – 27 голов в 30-ти матчах.

Статистика в атаке

Дальше идет статистика команд во время атакующих действий, когда клубы владеют мячом.

Кстати, по проценту владения на первом месте идет «Зенит» - 58% в среднем за игру. Второй – «Краснодар» - 57,1%. Еще на один пункт отстает «Спартак» - 56,1%. Меньше всего мяча в прошедшем чемпионате касались игроки «Оренбурга» - 43,4%. Предпоследние – «Томь» - 44,6%. И третьими с конца идут футболисты «Арсенала» - 45,8% владения мячом в среднем за игру.

Одно дело – мячом владеть, и совсем другое – забивать голы. Для этого нужно бить по воротам. Чаще остальных это делали игроки «Спартака» - 431 удар по воротам. Второй с небольшим отставанием – ЦСКА – 429 ударов. Третье место неожиданно досталось вылетевшим «Крыльям Советов» - 411 ударов по воротам соперников.

Но просто бить по воротам, как нам показали «Крылышки», недостаточно. Нужно это делать хотя бы точно. По этому показателю, по ударам в створ ворот, «Спартак» занимает третье место в лиге – 37,1% ударов красно-белых пришлись в створ. Вот они и стали чемпионами. Второе место у «Урала» - 37,6% точных ударов. Первое место – у «Уфы» - 38,7%.

Самой техничной командой первенства стал питерский «Зенит». Футболисты сине-бело-голубых успешнее других обводили соперника 1-в-1 – 64,3% успешных обводок. Второй – «Рубин» - 64,4%, третьи – «Крылья Советов» - 63,7%.

Однако атака – это не только владение, обводки и удары. Человека на ударную позицию еще надо вывести. Здесь большую роль играет статистика команды по количеству пасов и ключевых передач (с выходом на опасный момент).

По первому показателю лидирует «Краснодар» - 15758 пасов (85,2% точных – тоже лучший показатель в лиге). Второй – «Зенит» - 14873 паса (85% точных). Третий – ЦСКА – 14490 передач (83,6% точных).

По количеству ключевых передач «Зенит» тоже в лидерах – на первой строчке – 88 штук за чемпионат. Выходит, Питеру надо подтянуть реализацию опасных моментов, раз они их создают чаще всех в лиге. Вторым идет «Локомотив» - 77 ключевых передач за сезон – та же проблема с реализацией. Третью строчку делят «Краснодар» с ЦСКА – по 71 ключевому пасу в чемпионате.

Статистика в защите

В защите простых, доступных статистических критериев поменьше. Но они есть и мы их тоже изучили.

Отчасти о надежности защиты можно судить по проценту успешных единоборств в обороне. Лидерами чемпионата по этому показателю оказались «Терек» с «Анжи» - 24,6%. Вторыми с минимальным отставанием идут футболисты ЦСКА – 24,58%. Третий – «Рубин» - 24,4% успешных единоборств в защите. На втором этаже лучше остальных сражались игроки ЦСКА – 53,6% выигранных верховых единоборств. Второй – «Зенит» - 50,8%. Третий – «Локомотив» - 50,79%.

Важно не только отбирать мяч, но и не терять его. Надежнее всех играли футболисты «Зенита» - всего 23,7 потерь мяча в среднем за игру. Чуть чаще расставались с мячом футболисты ЦСКА – 24,06 потери за матч. Третьим идет «Локомотив» - 24,09 потери в игре.

Самой грубой командой оказалась «Томь» - 525 нарушений правил за сезон. Второй – «Оренбург» и его 495 фолов в чемпионате. Третьей по этому показателю стала «Уфа» - 492 нарушения. Зато самой корректной командой был «Зенит» - лишь 363 фола, зафиксированных арбитрами. Второй по вежливости – «Рубин» - 385 нарушений. Третий – «Урал» - 390 фолов.

Госпожа удача

Наконец мы подошли к самому интересному – ответу на вопрос, почему «Спартаку» повезло с чемпионством?

Скажите, что для вратаря можно назвать самой большой удачей в матче? Многие голкиперы согласятся, что настоящее везение – когда мяч попадает в штангу и затем отскакивает в поле, а не в створ. Существует статистика, которая позволяет нам эту «удачу» посчитать.

Соперники «Спартака» достаточно часто попадали в штангу или перекладину красно-белых ворот – 5 раз. отскочи все эти мячи в ворота, «Спартак» лишился бы пяти очков – одного в игре с «Рубином» и по два очка в играх с «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

Кроме того, «Спартак» сам крайне редко попадал в штангу – всего 6 раз – меньше всех из числа команд, попавших в еврокубки. Забей они все эти шесть ударов, количество очков красно-белых увеличилось бы лишь на одно. Но, применительно к чемпионству, гораздо важнее другой показатель.

Мы имеем в виду то, сколько раз везло соперникам «Спартака», когда мяч попадал в их штангу и сколько раз им не везло, когда после удара их футболистов снаряд находил стойку ворот их соперников. Так, «Зенит» штанга спасала лишь трижды за весь сезон, ЦСКА – четыре раза. Игроки армейцев сотрясали ворота 10 раз, тогда как «Зениту» мешали забить штанги и перекладины, внимание, - 17 раз! Почти в три раза чаще, чем «Спартак». Из-за металлических конструкций «Зенит» лишился 14-ти очков!

Выходит, не зря все-таки Артем Ребров целует штанги перед каждым таймом? Не зря фанаты «Спартака», выбегая на поле, первым делом принимаются разбирать на сувениры именно ворота, унося со стадиона все, вплоть до перекладин?

Хотя, рассуждать о том, что было бы, если бы да кабы – дело крайне неблагодарное. Но, даже если дело в удаче, везет, как мы знаем, сильнейшим!



