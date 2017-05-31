Артем Дзюба: Ребята знают, что со мной можно идти на войну
Нападающий сборной России Артем Дзюба поговорил с журналистами после открытой тренировки.
«ЛИДЕРЫ – АКИНФЕЕВ, САМЕДОВ. А МЫ ПОМОЖЕМ»
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Как ваше колено?
- Нормально. Тренируюсь со всеми, не жалуюсь. Что касается работы в тренажерном зале, то есть небольшая группа игроков, которые не все упражнения делают. Я вхожу в эту группу. А так – занимаюсь вместе со всеми, - говорит Дзюба.
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Будете делать операцию после кубка
конфедераций?
- Нет, операция не потребуется. Занимаемся, внимательно следим за состоянием колена. Надеемся, все будет хорошо.
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В «Зенит» должен прийти Манчини. Как к
этому относитесь?
- Нас попросили поменьше говорить о клубных делах, сфокусироваться на сборной. Могу только сказать, что, да, слышал об этом.
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На одном из сборов после физических
тестов вы назвали себя - Артем Свендсен,
в честь известного норвежского
биатлониста. С кем теперь сравнили бы
себя?
- С Антоном Шипулиным. Всегда поддерживаю, болею за него. Вчера сдавали тесты – семь отрезков по 50 метров. В минуту уложился, доволен собой. Конечно, тяжело даются нагрузки, но, надеюсь, все вернется.
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Кубок конфедераций можно рассматривать
как европейские смотрины. Но вы, кажется,
не говорили о том, что хотите куда-то
уезжать.
- Никогда не говорил, что не планирую уезжать. Будут предложения – будем рассматривать. А говорить, что мечтаю поехать туда-то и туда-то, зачем? Мечты – мечтами, а реальность – реальностью.
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Вы говорили, что в сборной России не
хватает опытных «дядек», таких, как
браться Березуцкие. Сейчас в сборной
кто близок к этому определению?
- Есть такие, но не буду персонализировать. Вдруг, кто-то считает себя «дядькой», а я его не назову – может обидеться. Но у нас есть такие мастодонты, как Игорь Акинфеев, Саша Самедов. Эти два человека, как старшие товарищи, должны повести за собой остальных. А дальше – мы поможем.
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А вы себя ощущаете «дядькой»?
- Зачем самому себя нахваливать? Я спокойно к таким вещам отношусь. Ребята знают, что со мной можно идти на войну. А капитанство, лидерство – оно либо есть, либо нет. Говорить об этом нет смысла. Когда будет трудный момент на кубке конфедераций, тогда посмотрим, кто на что способен – психологически и физически. Потому что, как показал Евро, на подобных турнирах совсем другой уровень психологической нагрузки.
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Какой результат на кубке конфедераций
будете считать удовлетворительным?
- Мы поговорили и решили, что хотим выиграть кубок. Понятно, что нужно идти постепенно. У нас очень непростая группа, сильные команды Португалии, Мексики, Новая Зеландия – не подарок. Все чемпионы своих континентов. Поэтому задача – выйти из группы. А цель – постараться выиграть турнира. У нас не олимпийский девиз, где главное участие. Такого нет.
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Зимой на сборах, нанося удары слету, вы
приговаривали: «Это Новой Зеландии, это
Португалии». Сколько планируете забить?
- Это было давно, - смеется Дзюба. – Нисколько не планирую. Главное – максимально помочь сборной добиться результата. Футбол – командный вид спорта. У нас есть, кому забивать, нужно это реализовывать.
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Вы вспомнили Евро. Какой главный вывод
для себя вынесли из турнира?
- Много выводов. Но самый главный – психологический фактор. На таких турнирах люди порой попадает в состояние прострации. И это их меняет. Поэтому на передовой начинают вести себя иначе, чем раньше.
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Дмитрий Медведев предложил заменить
футболистов роботами. Как вам идея?
- Я такого не представляю. Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время, - улыбается Дзюба. – Надеюсь, это шутка. Не думаю, что роботы могут кардинально что-то изменит.
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В СМИ появилась информация, что сборная
России может сыграть товарищеский матч
с Индией. Хотели бы поехать в Мумбаи,
например, на игру?
- Я бы не хотел.