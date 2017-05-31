Элина Свитолина: Кто в моей команде главный? Я!

В Париж Элина Свитолина приехала в статусе лидера чемпионской гонки WTA и восходящей звезды мирового тенниса. Легко обыграв Ярославу Шведову в первом круге «Ролан Гарроса», украинская теннисистка пообщалась с корреспондентом «Советского спорта».

– Вы здорово стартовали в этом сезоне. Как оцените свои успехи?

– Самым весомым достижением я считаю победу не в Риме, а в Дубае, где я впервые вошла в топ-10. Там все сложилось – я обыграла больших игроков и справилась с большим давлением. Рим был лишь подтверждением того, что я могу держать хороший уровень на протяжении нескольких матчей подряд, что двигаюсь в правильном направлении и выполняю на корте именно то, над чем мы работаем с тренером.

– Кто входит в вашу команду?

– Мой тренер Тьери Асьон, спарринг-партнер, фитнес-тренер и физио. Тот же итальянец, что работал с Сашей Долгополовым.

– Вы побеждали на юношеском «Ролан Гарросе» в 15 лет. Как изменились ваши взгляды на собственный теннис за это время?

– Разница огромная. В 15 лет все было вперемежку. Я не была фаворитом юниорского турнира, и та победа стала для меня большим достижением. В тот момент далеко вперед не загадывала, старалась просто наслаждаться моментом. Именно победа в Париже была для меня очень важна. Сейчас все более осознанно и подход к теннису более профессиональный, со мной также работает большая команда, которая помогает мне.

– Кто в ней самый важный человек?

– Такого человека нет. Главный – это я, так как все делается под меня. Команда старается создать мне все условия и подготовить к матчам. Каждый вкладывает частичку своего труда в общее дело. Дальше – уже моя очередь выходить на корт и показывать лучшую игру.

– Был ли момент в вашей карьере, когда вы подумали, что можете стать лучшей в мире?

– Думаю, такого момента не было. Нет такого, что в один миг ты вдруг понимаешь: «Ок, теперь я отличный игрок!». Ты строишь себя из хороших побед и горьких поражений. За этим стоит много работы, много слез. Преодолеть все мне помогает моя команда, ей принадлежит здесь важнейшая роль.

– Ваша база по-прежнему в Харькове?

– Я приезжаю в гольф-комплекс в Харькове, когда у меня есть время, тренируюсь там и отдыхаю. Также много работаю в Париже, потому что мой тренер – француз.

– Уже ощущаете себя фаворитом «Большого шлема»?

– С одной стороны, у меня есть уверенность в себе, наверное, больше, чем у кого бы то ни было, потому что я выиграла много матчей. С другой стороны, понимаю, что люди теперь многого ждут от меня. Стараюсь об этом не думать, а просто делать то, что умею лучше всего – играть свою игру и не усложнять ситуацию.

– Перед «Ролан Гарросом» у вас было несколько дней отдыха. Это сказалось на подготовке?

– Да, я взяла выходной после Рима, потому что чувствовала большое волнение перед Открытым чемпионатом Франции. У меня появилась эта возможность, потому что по расписанию первый круг играла во вторник. Я успела подготовиться – поиграла на счет с девочками и поработала со своим спаррингом. Могу сказать, что я в форме как физически, так и ментально. Я готова к борьбе.