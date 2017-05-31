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«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике

Источник:  Football ItaliaКомментарии
Жерар Пике
Жерар ПикеФото: Gettyimages.ru

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Нам нужно соблюдать осторожность. – говорит игрок сборной Испании. – У «Ювентуса» великолепная команда, которая уже успела выбить ряд серьезных оппонентов. 

Будет ли это самый сложный финал для «Реала»? Нет, каждый матч подобного уровня имеет какую-то особенность. Но мне кажется, что туринский клуб очень похож на мадридский «Атлетико». 

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Также Рамос не оставил без внимания игру за «Ювентус» своего бывшего партнера по клубу Гонсало Игуаина.

«Мы давно знакомы, – рассказывает защитник «сливочных», – и до сих пор поддерживаем контакт. Игуаин прекрасно знает, что в эту субботу может случиться все, что угодно. Мы выйдем на поле с большим уважением. Никакой злобы. Каждый будет защищать интересы своей команды. 

Гонсало провел отличный сезон, – продолжает футболист «бланкос». – Он в великолепной форме. Постараюсь сделать все, чтобы Игуаин не сумел отличиться в Кардиффе».

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Одним из лидеров нынешнего «Ювентуса» является экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес. Рамос, который отлично знает бразильца по выступлению в примере, прокомментировал игру бывшего футболиста сине-гранатовых. Ранее Алвес нелестно отзывался о «Реале», а также назвал журналистов «марионетками Мадрида».

«Всегда говорил, что он является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Мне нечего сказать Алвесу, и я не собираюсь грубить. Конечно, у каждого свое мнение, но про уважение забывать не стоит», – сказал испанец.

«Дибала? Это очень быстрый и техничный нападающий, который способен забить с любой позиции. Что касается Хедиры, то многие похоронили его после ухода из «Реала», а Сами выиграл чемпионат мира, и стал одним из ключевых игроков «Ювентуса». Кстати, купил Пике билет на финал Лиги чемпионов, но он так и не ответил», – заключил капитан «Реала».

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