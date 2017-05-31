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«Мои провалы необъяснимы». Андрей Кузнецов о поражении от Маррея

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мои провалы необъяснимы». Андрей Кузнецов о поражении от Маррея
Фото: Gettyimages.ru

Россиянин Андрей Кузнецов не справился с первой ракеткой мира, уступив Энди Маррею в стартовом раунде «Ролан Гарроса». После поражения он пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

ДВОЕ ПРОТИВ ПЕРВЫХ

Андрей Кузнецов оказался на «Ролан Гарросе» в непривычной для себя роли самого популярного российского игрока. Нарасхват у нас обычно девушки, но мировая пресса еще с прошлой недели охотилась именно за ним. Не потому, что Андрей -однофамилец чемпионки Франции Светланы Кузнецовой. И не потому что ружья, которыми громили Наполеона и с которыми входили в 1812-м в Париж, делались тогда в его родном городе – Туле.

Просто именно Кузнецову выпало противостоять первой ракетке мира Энди Марри уже в первом круге чемпионата Франции.

Насколько уверенно вы подходите к матчу с Марреем? – взяли его в оборот журналисты за день до игры. Британцев интересовало все - даже испанская пресса проявляет меньше интереса к соперникам Рафаэла Надаля.

– Когда у вас всего один игрок, а не двадцать, как у России или Франции, то надо чем-то заполнять газеты, - поясняли коллеги с Туманного Альбиона.

У нас, конечно, игроков побольше, но на этом чемпионате Франции только россиянам «выпала честь» сыграть в стартовом матче против первых ракеток мира. Екатерине Макаровой – против Анджелики Кербер и Андрею Кузнецову – против Энди Маррея.

– Ну, раз у нас первый номер уже ушел, то ... – намекнула Елена Веснина коллеге, держа в уме вылет Кербер..

– Я все понял, Лена, – ухмыльнулся Андрей.

Перед началом «Ролан Гарроса» Маррей рассказывал, как он болел и кашлял после того, как накануне отъезда в Париж потренировался на своем сыром острове в дождь и холод. Тренировочный график первой ракетки мира на прошлой неделе, однако, состоял из двухразовых тренировок, а в четверг он заказал корт Сюзанны Ленглен на три часа кряду. Лендл столько не выстоял, ушел. А Энди остался.

В день матча на предматчевой разминке при идеальной теннисной погоде – немного облачков, чтобы не слепило на подаче, и приятная прохлада, чтобы не запариться в пятисетовой борьбе - тренировались сразу четверо: Маррей с Тсонгой и Андрей со своим спаррингом. За спиной Энди стояло сразу трое, во главе с тренером Иваном Лендлом. Каждый был готов подставить свое плечо.

А что вид у шотландца болезный, голова висит и плечи опущены – так это диспозиция у него такая. Не всем Надалем по корту скакать. Но если поставить испанского быка Рафаэля против умирающего лебедя Энди, то бык пока ведет в личных встречах 17:7. Большой чемпион девяностых, американец Пит Сампрас, кстати, тоже имел на корте не самый бодрый вид, но это не помешало ему выиграть 14 «Больших Шлемов».

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Победил британец и на этот раз (не Надаля, пока – только Кузнецова). Вв четырех сетах - 6:4, 4:6, 6:2, 6:0. Первые две партии шла упорнейшая красивая борьба, потом преимущество Маррея стало заметным.

– Конечно выходил выигрывать, - подтвердил Андрей. - Я с ним уже играл, знал, чего ожидать, знал, что он не в лучший форме и шансы есть.

– Что не удалось?
– По ходу матча терял внимание: после сумасшедшего очка мог затем четыре раза подряд ошибиться с первого мяча после подачи. Эти провалы, к сожалению, необъяснимы.

– Может, есть упражнения на внимание?
– Есть, наверное. Главное - быть свежим, не только физически, но и морально. Перед «Ролан Гарросом» сыграл полуфинал в Женеве и не так много времени осталось на подготовку. Восстановился, насколько мог. Вообще, уже месяц играю за границей - это все-таки перебор.

– Удалось за это время выйти на свой пик?
– Для меня по форме и состоянию физическому и психологическому лучшим стал Мадрид. Очень обидное поражение от Тсонги, где до победы не хватило два мяча. Матч провел здорово.

– Какие ближайшие планы?
– Сейчас надо на несколько дней в Марбелью наведаться, как я обычно делаю. Там живет мой доктор - Евгений Блюм. Немного подкачаюсь, отдохну от тенниса, потом заеду домой и буду готовиться к травяному сезону.

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Кузнецов А. (Россия) - 6:4, 4:6, 6:2, 6:0

Место и дата

30 мая 16:30, , Онлайн-трансляция

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