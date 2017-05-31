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Карен Хачанов: Да, я – первый в России. Но стремлюсь куда выше

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карен Хачанов: Да, я – первый в России. Но стремлюсь куда выше
Фото: Gettyimages.ru

Победив в первом раунде Открытого чемпионата Франции чилийца Николаса Ярри, россиянин Карен Хачанов подвел итоги матча и поделился планами на сезон.

Первая ракетка России, 21-летний Хачанов пришел на встречу с журналистами кудрявый, довольный и веселый. В руке зажат брикетик «музли». «Проголодался чего-то», – извинился Карен. Почти три часа заняла его победа над высоким, под стать ему самому, чилийцем Николасом Ярри.

– Как оцениваете свою игру сегодня?
– Тяжелый, рабочий матч. Три сета шли очко в очко. После тай-брейка третьего соперник явно подустал, стал медленнее двигаться, поэтому надо было дать ему сыграть лишний мяч, разводить по углам, нагружать... Тай-брейк оказался очень важным.

– Трибуны были очень активные.
– Чилийцы по природе такие. Когда наши в Чили играли, все проходило очень эмоционально. Чрезвычайно патриотичный народ, иногда – до сумасшествия. Но меня это не отвлекало. Наоборот – заводило. Хотелось бы, однако, побольше своих, родных русских болельщиков видеть, а также и слышать на стадионе. Наверное, они где-то есть. Может, на следующий матч придут.

– Поделитесь впечатлениями от Франции?
– Играю здесь очень часто, на всех уровнях: начинал с фьючерсов, потом челленджеры, играл и юниорский чемпионат. Нравится все: и атмосфера, и организация, с удовольствием гуляю по центру, изучаю музеи, Лувр... Но языка не знаю, не учил. Последнее время город, конечно, погрязнее стал, но добрые воспоминания остались.

– Вы у нас первый номер...
– Да, в России, но не в мире, – смеется Хачанов.

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– Кафельников и Сафин тоже были первыми.
– Они были первыми ракетка планеты. Это совсем разные вещи. Для меня стать первой ракеткой России – просто рабочий момент. Я стремлюсь выше.

– Насколько выше?
– У меня максимальные цели, просто не люблю их озвучивать. Для их достижения надо очень много работать. Я стараюсь сделать все от меня возможное и посмотрим, куда меня это приведет к концу или к середине года. Каждый турнир надо отыгрывать по максимуму, не знаешь ведь заранее, где выстрелишь. Все хотят выигрывать, не один я.

– В ATP-туре собралась неплохая компания молодых и перспективных. Александр Зверев, вы с Андреем Рублевым, еще пара других ребят, за которыми очень любопытно следить. Какие у вас отношения, есть ли дружеское соперничество между вами?
– Мне кажется, что наше поколение вообще очень дружелюбное. Мы всегда и общаемся, и поддерживаем друг друга. Общаемся, кстати, всей нашей командой, не только с Рублевым, с которым мы и тренируемся вместе, и вообще лучшие друзья. Но и с Женей Донским, и с Андреем Кузнецовым, и с Костей Кравчуком.

– Когда дело доходит до тай-брейка, какие приходят мысли?
– Выиграть его! Все матчи по-разному складываются, в прошлом году я очень много тай-брейков выиграл, в этом наоборот – много проиграл. Все зависит от конкретной ситуации. В Майями против Шварцмана я психанул не из-за проигранного тай-брейка, а из-за того, что вся игра получилась такая «рваная», неровная.

– Статистика показала, что вашей тактикой в первом матче на подаче было подавать в тело соперника.
– Ошибка какая-то. Первую мы оба варьировали, а вот вторую я действительно чаще подавал в тело, потому что соперник на приеме старался все время входить в корт. Когда мяч летит вправо или влево, это удается лучше, а если подаешь в тело, тогда сыграть агрессивно труднее. Приходится сначала сдвинуться, сделать шаг в сторону, а это отнимает время и атака получается менее эффективной.

– А что это у вас за браслетики такие, от девушек, наверное? – показываю на его руки, где веревочных браслетиков насчитывалось штук шесть.
– Какие девушек, это мои! – захохотал Карен, – На счастье!

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Матч

Хачанов К. (Россия) - Ярри Н. (Чили) - 6:4, 3:6, 7:6, 6:1

Место и дата

30 мая 15:00, , Онлайн-трансляция

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