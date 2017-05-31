В лидерах без игроков «Спартака». Кто самый популярный игрок РФПЛ в соцсетях
«Советский спорт» выяснил, кто из игроков премьер-лиги пользуется наибольшей популярностью в социальной сети Instagram.
10. ХАВИ ГАРСИЯ, «ЗЕНИТ»
191 тысяча подписчиков
Большую часть своих подписчиков испанец получил, когда выступал за «Манчестер Сити». Инстаграм полузащитника не отличается оригинальностью. В основном это семейные или футбольные фото. Последний снимок, кстати, стал одним из самых популярных в его аккаунте.
9. АЛЕКСАНДР КОКОРИН, «ЗЕНИТ»
196 тысяч подписчиков
В последний год нападающий «Зенита» и когда-то главная надежда российского футбола выкладывает не так много постов. Фотографии элитных машин и отелей практически пропали, а в комментариях постоянно можно натолкнуться на гнев болельщиков, которые просят Кокорина все-таки начать играть в футбол.
Последнее фото в аккаунте об уходе Тотти из «Ромы».
8. КРИСТИАН НОБОА, «РОСТОВ»
333 тысячи подписчиков
Семья Нобоа – одна из самых популярных в Эквадоре. Кристиан – постоянно играет за сборную, его отец – командует военно-морским флотом страны, а русская жена Ольга поражает всех своей красотой.
Сам футболист часто хвастается своей супругой и детьми.
7. ЛУИС АДРИАНО, «СПАРТАК»
337 тысяч подписчиков
После перехода в «Спартак» нападающий часто радует своих подписчиков фотографиями в красно-белой форме. Не забыл бразилец и про снимок с чемпионским кубком.
6. САИД ЭЗЗАТОЛЛАХИ, «РОСТОВ»
345 тысяч подписчиков
Полузащитник «Ростова» - один их самых популярных молодых игроков своей страны. В своем аккаунте Саид в основном выкладывает снимки себя любимого. Юные подписчицы Эззатоллахи в восторге от увиденного.
5. АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ, «ЗЕНИТ»
555 тысяч подписчиков
Карьера прославенного нападающего подходит к концу, но от этого популярность аккаунта Кержакова не падает. В последнее время Александр курирует различные социальные проекты и выкладывает много семейных фото.
4. ДМИТРИЙ ТАРАСОВ, «ЛОКОМОТИВ»
792 тысячи подписчиков
Дмитрий - медийная личность. Его часто можно увидеть в популярных видеоблогах, а число подписчиков близится к миллиону. Отчасти, своей популярностью Тарасов может быть благодарен своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Но сейчас у футболиста новый роман.
3. ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН, «ЛОКОМОТИВ»
882 тысячи подписчиков
Аккаунт Фарфана набрал популярность во времена выступлений форварда за «Аль Джазиру» из ОАЭ. Пока что с голами у новичка «Локо» туго, а вот новыми кадрами игрок радует своих болельщиков постоянно.
2. АЛЕКС СОНГ, «РУБИН»
993 тысячи подписчиков
Бывшая звезда лондонского «Арсенала» совсем скисла в «Рубине», но в нашем рейтинге Сонг занимает второе место. В аккаунте камерунца сложно найти что-то интересное, но число его подписчиков совсем скоро достигнет миллиона.
1. СЕРДАР АЗМУН, «РОСТОВ»
1,8 млн. подписчиков
Иранский Месси и главная молодая звезда Азии на первом месте. Аккаунт Азмуна – самый популярный среди игроков РФПЛ. Своего ближайшего преследователя Сердар обгоняет в два раза. Секрет дарования прост – он основной форвард сборной Ирана, а в этой стране футбол самый популярный вид спорта.