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В лидерах без игроков «Спартака». Кто самый популярный игрок РФПЛ в соцсетях

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В лидерах без игроков «Спартака». Кто самый популярный игрок РФПЛ в соцсетях
Фото: Instagram

«Советский спорт» выяснил, кто из игроков премьер-лиги пользуется наибольшей популярностью в социальной сети Instagram.

10. ХАВИ ГАРСИЯ, «ЗЕНИТ»

191 тысяча подписчиков

Большую часть своих подписчиков испанец получил, когда выступал за «Манчестер Сити». Инстаграм полузащитника не отличается оригинальностью. В основном это семейные или футбольные фото. Последний снимок, кстати, стал одним из самых популярных в его аккаунте.

9. АЛЕКСАНДР КОКОРИН, «ЗЕНИТ»

196 тысяч подписчиков

В последний год нападающий «Зенита» и когда-то главная надежда российского футбола выкладывает не так много постов. Фотографии элитных машин и отелей практически пропали, а в комментариях постоянно можно натолкнуться на гнев болельщиков, которые просят Кокорина все-таки начать играть в футбол.

Последнее фото в аккаунте об уходе Тотти из «Ромы».

8. КРИСТИАН НОБОА, «РОСТОВ»

333 тысячи подписчиков

Семья Нобоа – одна из самых популярных в Эквадоре. Кристиан – постоянно играет за сборную, его отец – командует военно-морским флотом страны, а русская жена Ольга поражает всех своей красотой.

Сам футболист часто хвастается своей супругой и детьми.

7. ЛУИС АДРИАНО, «СПАРТАК»

337 тысяч подписчиков

После перехода в «Спартак» нападающий часто радует своих подписчиков фотографиями в красно-белой форме. Не забыл бразилец и про снимок с чемпионским кубком.

6. САИД ЭЗЗАТОЛЛАХИ, «РОСТОВ»

345 тысяч подписчиков

Полузащитник «Ростова» - один их самых популярных молодых игроков своей страны. В своем аккаунте Саид в основном выкладывает снимки себя любимого. Юные подписчицы Эззатоллахи в восторге от увиденного.

5. АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ, «ЗЕНИТ»

555 тысяч подписчиков

Карьера прославенного нападающего подходит к концу, но от этого популярность аккаунта Кержакова не падает. В последнее время Александр курирует различные социальные проекты и выкладывает много семейных фото.

4. ДМИТРИЙ ТАРАСОВ, «ЛОКОМОТИВ»

792 тысячи подписчиков

Дмитрий - медийная личность. Его часто можно увидеть в популярных видеоблогах, а число подписчиков близится к миллиону. Отчасти, своей популярностью Тарасов может быть благодарен своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Но сейчас у футболиста новый роман.

3. ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН, «ЛОКОМОТИВ»

882 тысячи подписчиков

Аккаунт Фарфана набрал популярность во времена выступлений форварда за «Аль Джазиру» из ОАЭ. Пока что с голами у новичка «Локо» туго, а вот новыми кадрами игрок радует своих болельщиков постоянно.

2. АЛЕКС СОНГ, «РУБИН»

993 тысячи подписчиков

Бывшая звезда лондонского «Арсенала» совсем скисла в «Рубине», но в нашем рейтинге Сонг занимает второе место. В аккаунте камерунца сложно найти что-то интересное, но число его подписчиков совсем скоро достигнет миллиона.

1. СЕРДАР АЗМУН, «РОСТОВ»

1,8 млн. подписчиков

Иранский Месси и главная молодая звезда Азии на первом месте. Аккаунт Азмуна – самый популярный среди игроков РФПЛ. Своего ближайшего преследователя Сердар обгоняет в два раза. Секрет дарования прост – он основной форвард сборной Ирана, а в этой стране футбол самый популярный вид спорта.

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