В лидерах без игроков «Спартака». Кто самый популярный игрок РФПЛ в соцсетях

«Советский спорт» выяснил, кто из игроков премьер-лиги пользуется наибольшей популярностью в социальной сети Instagram.

10. ХАВИ ГАРСИЯ, «ЗЕНИТ»

191 тысяча подписчиков

Большую часть своих подписчиков испанец получил, когда выступал за «Манчестер Сити». Инстаграм полузащитника не отличается оригинальностью. В основном это семейные или футбольные фото. Последний снимок, кстати, стал одним из самых популярных в его аккаунте.

Публикация от Javi Garcia (@javigarcia_6) Май 17 2017 в 4:33 PDT

9. АЛЕКСАНДР КОКОРИН, «ЗЕНИТ»

196 тысяч подписчиков

В последний год нападающий «Зенита» и когда-то главная надежда российского футбола выкладывает не так много постов. Фотографии элитных машин и отелей практически пропали, а в комментариях постоянно можно натолкнуться на гнев болельщиков, которые просят Кокорина все-таки начать играть в футбол.

Последнее фото в аккаунте об уходе Тотти из «Ромы».

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Май 29 2017 в 7:41 PDT

8. КРИСТИАН НОБОА, «РОСТОВ»

333 тысячи подписчиков

Семья Нобоа – одна из самых популярных в Эквадоре. Кристиан – постоянно играет за сборную, его отец – командует военно-морским флотом страны, а русская жена Ольга поражает всех своей красотой.

Сам футболист часто хвастается своей супругой и детьми.

Публикация от Cristhian (@cristhian_noboa) Май 25 2017 в 8:27 PDT

7. ЛУИС АДРИАНО, «СПАРТАК»

337 тысяч подписчиков

После перехода в «Спартак» нападающий часто радует своих подписчиков фотографиями в красно-белой форме. Не забыл бразилец и про снимок с чемпионским кубком.

Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) Май 18 2017 в 5:36 PDT

6. САИД ЭЗЗАТОЛЛАХИ, «РОСТОВ»

345 тысяч подписчиков

Полузащитник «Ростова» - один их самых популярных молодых игроков своей страны. В своем аккаунте Саид в основном выкладывает снимки себя любимого. Юные подписчицы Эззатоллахи в восторге от увиденного.

Публикация от saeed ezatolahi6 (@saeedezatolahi.official) Май 9 2017 в 8:43 PDT

5. АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ, «ЗЕНИТ»

555 тысяч подписчиков

Карьера прославенного нападающего подходит к концу, но от этого популярность аккаунта Кержакова не падает. В последнее время Александр курирует различные социальные проекты и выкладывает много семейных фото.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Май 19 2017 в 11:35 PDT

4. ДМИТРИЙ ТАРАСОВ, «ЛОКОМОТИВ»

792 тысячи подписчиков

Дмитрий - медийная личность. Его часто можно увидеть в популярных видеоблогах, а число подписчиков близится к миллиону. Отчасти, своей популярностью Тарасов может быть благодарен своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Но сейчас у футболиста новый роман.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 23 2017 в 3:32 PDT

3. ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН, «ЛОКОМОТИВ»

882 тысячи подписчиков

Аккаунт Фарфана набрал популярность во времена выступлений форварда за «Аль Джазиру» из ОАЭ. Пока что с голами у новичка «Локо» туго, а вот новыми кадрами игрок радует своих болельщиков постоянно.

Публикация от Jefferson Farfan🇵🇪 (@jefferson_farfan_oficial) Май 24 2017 в 6:30 PDT

2. АЛЕКС СОНГ, «РУБИН»

993 тысячи подписчиков

Бывшая звезда лондонского «Арсенала» совсем скисла в «Рубине», но в нашем рейтинге Сонг занимает второе место. В аккаунте камерунца сложно найти что-то интересное, но число его подписчиков совсем скоро достигнет миллиона.

Публикация от a.song17 (@17alexsong) Май 9 2017 в 5:45 PDT

1. СЕРДАР АЗМУН, «РОСТОВ»

1,8 млн. подписчиков

Иранский Месси и главная молодая звезда Азии на первом месте. Аккаунт Азмуна – самый популярный среди игроков РФПЛ. Своего ближайшего преследователя Сердар обгоняет в два раза. Секрет дарования прост – он основной форвард сборной Ирана, а в этой стране футбол самый популярный вид спорта.