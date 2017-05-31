Вандерсон: Лучшие в России – Смолов, Глушаков и Дзюба

Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, где может продолжить ли карьеру, назвал лучших в сборной России и худшего игрока чемпионата.

«ОБЫГРАЛ ХАВИ ГАРСИЮ, А ТОТ УДАРИЛ»

- Когда узнали, что «Краснодар» с вами расстается?

- Еще до последнего матча чемпионата, мне об этом решении сообщили в клубе.

- Не расстроились?

- И в мыслях не было, я поблагодарил всех за пять прекрасных лет в клубе. У меня нет причин расстраиваться или разочаровываться. В «Краснодаре» я и вся семья были счастливы, здесь я добился определенных успехов.

- Успели устроить прощальный ужин?

- Да, в середине недели, перед последним туром. Пригласил близких друзей. Эмоционально попрощался с игроками команды.

- С российскими игроками тоже стали большими друзьями?

- Да, но я со всеми хорошо общался. Больше других прикалывались с Юрой Газинским, Пашей Мамаевым, Смоловым, Сини (вратарь Синицын).

- Вы стали первым, кто забил 50 голов за клуб. Получили памятный подарок?

- Нет, но очень рад этому рекорду. Знаете, я же изначально ехал в «Краснодар» на три месяца, на просмотр. Но в итоге остался на пять лет! И стал первым в клубе, достигшим отметки в 50 голов. Теперь мое имя останется в истории «Краснодара».

- Кто лучший игрок чемпионата?

- Лучший в сезоне и в России – Федор Смолов. Он очень хорош. Говорю это не только потому, что он мой одноклубник, я видел его на тренировках, Федя действительно топовый форвард.

- В голосовании за лучшего игрока третьим вы поставили Жулиано. Почему не спартаковского бразильца? Того же Фернандо?

- Жулиано играл с первых туров, забил больше голов, отдал больше передач. А Фернандо я бы на четвертое место поставил.

- А худший игрок чемпионата в плане поведения, грубости на поле?

- Сложно сказать, разные случаи были. Хави Гарсия? Черт! Точно! В недавнем матче с «Зенитом» он меня сильно ударил. Мне удалось обыграть Хави, вот за это и получил. Помню, что Газинскому он нос сломал. Очень жесткий игрок, но сложно утверждать, что Гарсия - самый грубый.

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«ДУМАЛ О РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ»

- Самый запоминающийся момент за эти пять лет в клубе?

- Особенным стал матч в 2013 году против «Анжи», я сделал хет-трик. Потом игра с «Аланией», была ничья, а я забил победный гол головой в самом конце матча (3-2). Мы тогда были в меньшинстве, двух наших удалили. Еще помню матч против «Ростова». Счет 1-1, идет последняя минута матча, я бью с дальней дистанции, и забиваю!

- Что вам больше всего понравилось в России за эти годы?

- Краснодарский климат, бразильцам он очень нравится. Что не понравилось? Было сложно выучить русский язык, но теперь и говорю, и все понимаю. В городе нас любили, приятно такое теплое отношение к игрокам. Не нравились только холодные месяцы, под конец года старался как можно реже выходить на улицу.

- Вы задумывались о российском гражданстве?

- Да, но не для того, чтобы в сборной играть, а чтобы клубу было проще с лимитом.

- Но вам никто не предлагал такой вариант?

- Нет, никто не обращался.

- Зато Марио Фернандес быстро получил паспорт.

- Да-да! Я даже удивился, как все легко. Но ему, наверное, ЦСКА помог.

- Не думаете, что он и за сборную Бразилии мог бы играть?

- Думаю, да. Но не знаю, хотел ли. В сборную Бразилии сложно попасть. А так как Марио уже долго находится в России, адаптировался в стране, то для него лучше выступать за сборную России.

- То есть вы не удивились такому выбору?

- Нет, перед глазами есть другие примеры. Бразильцев хорошо принимают в России, так почему бы не играть за ту страну, где тебя любят и ценят?

«ФАНАТЫ «СПАРТАКА» – СУМАСШЕДШИЕ»

- Четвертое место «Краснодара» в этом сезоне - шаг назад?

- Нет, мы провели очень много сложных матчей. Поэтому четвертое место – хороший результат. Мы прошли через много непростых моментов, но в конце концов смогли получить место в Лиге Европы, как и хотели.

- Что происходило с командой в последние месяца два? «Краснодар» был совсем не той командой, на которую так любили смотреть.

- Сложно объяснить. К тому же соперники понимали, как играем, каков наш стиль. Часто к нам приезжали играть от обороны, на контратаках. Это осложняло жизнь. Да и мы сами не были в лучшей форме.

- Разве стиль команды не поменялся с приходом Шалимова?

- Немного. У каждого специалиста свои идеи. Но не скажу, что мы прямо до неузнаваемости изменились. Он внес определенные коррективы. Но не думаю, что они сказались на результатах, просто у команды был сложный период.

- Сборная России готовится сыграть на Кубке конфедераций. Кто главная звезда команды, помимо Смолова?

- Ха-ха! Да много хороших футболистов: Глушаков, Дзюба, Комбаров. Мне кажется, команде просто не хватает взаимопонимания и уверенности в себе. Да и тренер пришел сильный.

- Будете смотреть турнир?

- Конечно! И болеть за сборную России!

- Самая сумасшедшие фанаты в России? В хорошем смысле слова.

- Ну это очевидно - фанаты «Спартака». То, как они отпраздновали завоевание титула, просто фантастическое зрелище! Так что они самые сумасшедшие.

«ГАЛИЦКИЙ – КЛАССНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»

- Часто ли вам за эти пять лет удавалось поговорить с Сергеем Галицким?

- Обменивались парой фраз каждый раз, когда он приходил на тренировки. Очень хороший человек, классный президент. Конечно, иногда ругался на нас, как и любой президент клуба. Но ко всем относился с уважением.

- Значит, были моменты, когда заходил в раздевалку и кричал, что вы плохо сыграли?

- И не раз! Но все на горячую голову, так-то он хороший человек. Всегда мотивирует, поддерживает. Конечно, когда мы проигрываем, приходит и высказывает претензии, но никогда не стал бы в реальности выгонять игроков за плохой матч.

- Кононов или Шалимов?

- Ха! У каждого свой стиль. Кононов более спокойный, Шалимов – более жесткий тренер. Я ладил и с тем, и с другим, никаких проблем.

- Кто современнее в плане тактики, стиля игры?

- У Кононова было больше времени на построение игры. Ему нравилось, когда команда играет пас, владеет мячом. Шалимов более прямолинейный, при нем мы быстрее должны были выходить в атаку. Так что стили игры разные.

- Ари забил много голов за «Локомотив». «Краснодар» ощутил потерю нападающего?

- Ари ушел, потому что на его позиции играет Смолов. Если бы остался в команде, был бы запасным, не смог бы получать столько игрового времени, как в «Локомотиве». Конечно, нам его не хватало, ведь Ари – хороший нападающий. Но катастрофой его уход не стал, так как на позиции центрфорварда всегда действовал Смолов.

- Как обстановка в Бразилии? В новостях говорят о массовых протестах, сложной экономической ситуации.

- Все спокойно. В Бразилии всегда так: то политика, то экономика, то еще что-то. Нашей стране нужно многое улучшать. Но к такой жизни уже все привыкли.

- Какие у вас планы? Есть варианты в России?

- Пока выбираю, возможно, вернусь в страну. Недели через две станет ясно. Возможно, найдутся варианты и в Москве.