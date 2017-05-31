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Игорь Черевченко: Я никого не боюсь

Дмитрий Роговицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
30 октября 2001 года. Лига чемпионов. «Локомотив» – «Реал». Игорь Черевченко устанавливает окончательный счет – 2:0.
30 октября 2001 года. Лига чемпионов. «Локомотив» – «Реал». Игорь Черевченко устанавливает окончательный счет – 2:0.Фото: «Советский спорт»

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал «ССФ» о «Балтике», которую спас от вылета из ФНЛ, вспомнил о взаимоотношениях с Ольгой Смородской, уходе из команды Юрия Красножана и предрек железнодорожникам скорое чемпионство.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

Родился 21 августа 1974 года в Душанбе.

Карьера игрока: выступал на позиции защитника за душанбинский «Памир» (1992–1994), обнинскую «Индустрию» (1995), московские «Локомотив» (1996–2001) и «Торпедо» (2002), владикавказскую «Аланию» (2002). За сборную Таджикистана провел 8 матчей.

Достижения: чемпион и обладатель Кубка Таджикистана (1992), обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2015–как тренер).

Карьера тренера: ассистент в тренерском штабе «Локомотива» (2008–2015), главный тренер «Локомотива» (2015–2016). С 8 февраля 2017 года – главный тренер калининградской «Балтики».

«НА ЗООПАРК НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ»

– В феврале, когда вы возглавили «Балтику», она шла на предпоследнем месте, в десяти очках от спасительной 15-й строки. Как удалось за столь короткий срок изменить лицо команды и результаты?
– Встретившись с игроками, сразу дал понять: самое главное – психология. Безусловно, тяжело нести ношу аутсайдера. Что ни говори, ребята смотрят в таблицу. Но мы нашли общий язык. Уже на сборах было видно, что команда хорошая, боевитая. В достижении цели больше заслуга даже не тренерского штаба, а самих футболистов.

– Сложно было после «Локомотива» ощутить себя в клубе, который борется за выживание в ФНЛ?
– Мне неинтересно, когда команда не решает конкретные задачи, является середняком. Цели должны стоять, причем они могут быть диаметрально противоположными – как повышение в классе, так и спасение от вылета. Работать только ради самой работы – это не по мне.

– Велики различия между РФПЛ и ФНЛ?
– Конечно, разница есть. Здесь больше борьбы, меньше мысли.

– Контракты большинства игроков «Балтики» истекают по окончании сезона. Что дальше?
– Не было времени вникать в эти детали. Даже о моей дальнейшей судьбе говорить рано: контракт с клубом заканчивается 31 мая. Буду в Калининграде за день до этого, встретимся с руководством, все обсудим.

– Ходят разговоры о возможном выходе «Балтики» в премьер-лигу?
– В городе ходят. Но в команде об этом никто не думает.

– Калининград включают в тройку самых футбольных городов в ФНЛ. Согласны?
– Если брать количество болельщиков на трибунах, Калининград делит с Воронежем первое-второе места. Здесь во все времена любили футбол, разбирались в нем. Ощущал это, еще приезжая игроком: на стадионе всегда аншлаг! Да и сам город красивый, с доброжелательными людьми. Семье очень понравилось, дочка дважды ходила в местный зоопарк. Я? Пока не было времени. Вот 30-го прилечу, схожу (смеется).

21 мая 2015 года. Астрахань. Наставник «Локо» Черевченко после победы над «Кубанью» (3:1) в финале Кубка России.
21 мая 2015 года. Астрахань. Наставник «Локо» Черевченко после победы над «Кубанью» (3:1) в финале Кубка России.Фото: «Советский спорт»

«НАС ТЯНУЛИ ЗА УШИ? БРЕД!»

– Спортивным директором «Балтики» является Кирилл Котов, ранее занимавший этот пост в «Локомотиве». Экс-тренер железнодорожников Жозе Коусейру недавно назвал работу Котова в «Локо» некрасивой. В частности, при нем клуб отпускал одаренную молодежь…
– При любом руководстве молодежь уходила. Возьмем Рифата Жемалетдинова (воспитанник «Локо», победитель юниорского Евро-2013 год назад перешел в «Рубин». – Прим. ред.). Я лично с ним разговаривал. Не знаю, сам ли Рифат принимал решение или кто-то сделал это за него. Каждый человек выбирает свою линию жизни, ищет себе комфортное место. В свою очередь, каждый тренер вправе быть обиженным. Даже не читаю, кто и как там высказывается. Слухов ходит много. Столько писали, например, что «Балтику» за уши тянут. Я возглавлял команду в 14 играх и ни разу такого не видел. Это бред. Зачем обращать на него внимание?

– «Локомотив» взял Кубок России, но в чемпионате финишировал восьмым. Как оцените сезон?
– Раз выиграли титул и попали в Лигу Европы, уже значит, что он удачный. Уверен, Юрий Павлович (Семин. – Прим. ред.) сделает выводы и на следующий год «Локомотив» будет бороться за высокие места. Вплоть до чемпионства. «Спартак» же выиграл золото. Почему «Локо» в новом сезоне не может сделать то же самое?

– Поздравили Дмитрия Лоськова с рекордным выходом на поле в матче с «Оренбургом»?
– Пока нет. Сейчас буду в Москве, пообщаемся с Димой. А вот с завоеванием кубка поздравил и его, и остальных ребят, и Юрия Павловича. Его еще и с юбилеем. Семин – мой второй футбольный отец. Здорово, что в прошлом году в команду пришел «локомотивец», а не тренер со стороны.

– Семин принял команду вскоре после вашего ухода. Не считаете свое решение об отставке поспешным?
– Я о своих действиях никогда не жалею. Раз сделал, значит, сделал. Если принял данное решение, значит, что-то подсказывало мне поступить именно так. Сейчас не хочется возвращаться к этой теме.

Лучший тренер мая по версии ФНЛ.
Лучший тренер мая по версии ФНЛ.Фото: ФК «Балтика»

«НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ НЕ ВЫЗЫВАЮТ ДЕНИСОВА»

– Как складывались ваши отношения с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской?
– Могу сейчас всем заявить: если думаете, что мной кто-то управлял, манипулировал – такого не было. В мою работу вообще никто не лез. Потому что все знают мой характер.

– Семь лет назад Семин бросил фразу: «У Смородской конфликт с футболом». Что он имел в виду?  
– Каждый человек волен говорить то, что думает. Не знаю, какой у них перед этим состоялся разговор, я там не присутствовал.

– Вы были в тренерском штабе Юрия Красножана. Его расставание с «Локо» – до сих пор загадка.
– Это произошло давно, не помню конкретику. Так решило руководство. Я работал обычным помощником, не подходил к Красножану с вопросом: «Что у вас там случилось?» Помню только, было это после игры с «Анжи». Не то чтобы знаю какие-то факты и опасаюсь озвучить – такого нет. Если бы убрали меня, рассказал бы вам всю правду. А так сами гадали о причинах. Кроме меня, там еще ассистенты были – Пашинин, Маминов. Спросите у них – может, знают больше.

– Четыре года назад фанаты «Локо» ворвались на базу в Баковке и поговорили с командой по душам. Не боязно было в те моменты?
– Я вообще никого не боюсь. Помню, Юрий Павлович проводит теорию, открывается дверь, заходят болельщики. Я спустился с ними на улицу, мы поговорили. Потом присоединились команда и остальные тренеры. Уладили все вопросы. Я всегда уважительно относился к болельщикам, никогда не уходил от неприятных тем. Недавно в Черкизово снова побеседовал с ними.

– Сегодня подобные визиты фанатов невозможны? Команда идет верным путем?
– Конечно. Даже когда случалась череда поражений, от команды никто не отворачивался. По большому счету, «Локомотив» провалил только один матч с командой из группы лидеров. Имею в виду встречу с ЦСКА. В других случаях не было такого, что соперник побеждал вчистую, без вопросов. Где-то не везло. Где-то сами допускали грубые ошибки.

– В сборную России вызвано три представителя «Локо» – Гильерме, Миранчук и Тарасов. Кто-то еще из команды достоин был оказаться в этом списке?
– Игнатьев – учитывая то, как он провел концовку чемпионата. Не понимаю, почему не вызывают Игоря Денисова. Считаю, он сильнейший опорник чемпионата России. Но это мое мнение как болельщика.

– В составе железнодорожников вы завоевали немало кубков, забивали «Реалу» в победном матче. Но чемпионство осталось непокоренной высотой…
– Я ушел из «Локомотива» в начале 2002-го, и в том же году команда впервые выиграла чемпионат. Все равно был невероятно рад, поехал праздновать вместе с ребятами. Даже не завоевав золото, какую-то частичку внес в этот успех. Будем надеяться, в следующем году появится повод вновь поздравить родной клуб с победой.

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