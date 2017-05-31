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Огорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победы

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Огорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победы
Фото: Европейская конфедерация волейбола

«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Австрии в отборочном турнире к ЧМ-2018.

Изначально было понятно, что больших проблем российской команде австриячки не доставят. Поэтому стартовый состав у нашей команды получился экспериментальным. Наталия Гончарова и Татьяна Кошелева остались в запасе. На позиции диагональной появилась Ирина Воронкова. За задней линии пару составили Ксения Парубец (Ильченко) и Мария Фролова. Связующая – Вера Ветрова и только центральные – твердые игроки основы Ирина Королева (Заряжко) и Ирина Фетисова.

Россиянки сразу взяли австрийского быка за рога и сделали впечатляющий рывок – 8:1. После технического перерыва австриячки собрались, но в итоге за партию набрали только 14 очков. Свой лучший результат соперник показал в третьем сете, набрав на очко больше. Хотя наставница сборной Австрии Светлана Илич работала в столичном «Динамо» и знает возможности наших игроков, найти им противодействие ей не удалось.

Фото: Европейская конфедерация волейбола

Во второй партии Владимир Кузюткин попробовал сыграть основой. Вышли Кошелева, Гончарова и Екатерина Косьяненко (Панкова). На позиции либеро Екатерину Третьякову сменила Алла Галкина. Кошелева сразу включилась в игру и настреляла семь очков. С комфортным преимуществом закончился второй сет.

Лидеры, размявшись, вернулись на скамейку запасных. Всю игру провели лишь трое – Королева, Фетисова и Парубец, ставшая самым результативным игроком матча с девятью очками. Не заигранной оказалась только Юлия Кутюкова.

Легкая победа досталась россиянкам за 68 минут. В следующем матче сборная России встретится с командой Грузии в четверг в 17:30 мск.

Россия – Австрия – 3:0 (25:14, 25:13, 25:15). Время матча – 1:08. Зрители: 70.

Россия: Фролова 8, Королёва (Заряжко) 5, Ветрова 3, Фетисова 6, Воронкова 8, Парубец (Ильченко) 9, Третьякова (л), Галкина (л), Н.Гончарова 6, Кошелева 8, Панкова, Полякова 1, Е.Ефимова.

Австрия: Маркович 8 (эйсы 3)…

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