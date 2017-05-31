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Гинтарас Стауче: Первый номер – Акинфеев? Черчесов!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гинтарас Стауче: Первый номер – Акинфеев? Черчесов!
Фото: РФС

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поговорил с журналистами после открытой тренировки.

– Акинфеев сегодня не занимался в тренажерном зале вместе со всеми. Известно, что он концовку сезона доигрывал с травмой. Как его состояние?
– Улучшается. Уже почти все делает, что надо. Думаем, через парочку дней будет готов полностью, – говорит Стауче.

– Расскажите об очках, в которых несколько тренировок занимались вратари.
– Эти очки помогает улучшить реакцию и концентрацию. В них вставлены датчики, которые регулируют скорость и яркость мигания. Сначала – на медленном режиме, потом – быстрее. И у вратарей, когда тренируются в этих очках, сильно улучшаются внимание. Это очень важно. Потому что вратарю надо быть предельно сконцентрированным, читать, что делает соперник, сосредотачиваясь при этом на мяче. Поначалу в таких очках тренироваться непросто, непривычно. Но спустя месяц виден прогресс.

– Расскажите о Гилерме. Понятно, он не первый день в сборной. Но интересно все же – бразилец. Как он себя чувствует, с кем общается?
– Я бы сказал, что он уже россиянин, а не бразилец. Работает очень хорошо, и в команду влился тоже прекрасно.

– Почему вчера Беленов и Гилерме пришли на тренировку на полчаса раньше всех?
– Мы проводили занятия в двух группах. Они потом перешли на другое поле. Из-за этого начали первыми.

Артем Дзюба: Ребята знают, что со мной можно идти на войну

– Насколько тяжело будет выбрать того, кто не поедет на Кубок конфедераций?
– Самое трудное для тренера – это сказать кому-то, что он не попал на турнир.

– Габулов недавно проводил стыковые матчи. Он сейчас в лучшей готовности?
– Все хорошо готовы.

– Почему вместо Лунева был вызван именно Габулов?
– Это очень опытный вратарь, который провел немало матчей за сборную. И мы считаем, что он может принести пользу команде.

– Никита Медведев из «Ростова» установил рекорд по количеству «сухих» минут в истории чемпионатов России. Но его нет в сборной.
– Мы всех просматриваем. Да, он сыграл неплохой отрезок. Но надо посмотреть, что будет дальше. Это только начало. Не можем же мы сразу всех забрать в сборную. Тем более, не забывайте, в «Ростове» есть второй вратарь сборной – Джанаев. И никто не знает, что будет в новом сезоне. Так что, мы всех вратарей знаем, обсуждаем.

– Реброва это тоже касается?
– Главный тренер по нему уже все сказал. Не буду ничего добавлять. Там все ясно.

– Первый номер команды – Акинфеев?
– Первый номер – Черчесов!

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