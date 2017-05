«Это будет не чемпионат, а кровавая бойня». Британия в шоке от карнавала в Сочи

«Кубок конфедераций в России ждет скандал из-за перемазавшихся в черное русских, изображавших камерунцев на параде в Сочи».

Примерно такими заголовками пестрят британские таблоиды и их интернет-порталы. Похоже британцы вновь пытаются организовать скандал на пустом месте. Но мы продолжаем читать дальше.

«Организаторы Кубка конфедераций в России столкнулись со скандалом из-за выкрашенных в черный цвет русских, изображавших камерунцев во время парада в Сочи, который поддерживало правительство. На фотографии, размещенной на официальном сайте администрации города изображены два человека с перекрашенным в черный цвет лицом на субботнем параде. Один нацепил парик в африканском стиле и прикрепил к своей одежде бананы, пока другой, одетый в футболку сборной Камеруна бил в барабан. Фото позже удалили с сайта», – пишет издание Daily Mail.

«Парад проводился при поддержке мэра города. Еще в нем принимали участие люди с накладными усами и в огромных сомбреро, которые изображали мексиканцев, чья страна также принимает участие в Кубке конфедераций», – вторит одиозный The Sun.

Британские таблоиды пытаются выставить участников парада в Сочи, как расистов, целью которых было оскорбить представителей Камеруна и Мексики, переоблачившись в стереотипичные образы представителей этих национальностей. На западе это и правда может сойти за расизм, а вы, если вдруг кому вожжа под хвост попадет, можете загреметь в тюрьму, в лучшем случае отделавшись громадным штрафом.

А началось все с обычного твита нигерийского студента Лоладе Одевуи, который по совместительству подрабатывает спортивным журналистом.

«Черные лица и бананы – вот как Камерун представили на параде в Сочи накануне старта Кубка конфедераций», – написал нигериец у себя в микро-блоге.

Black face & bananas - this is how Cameroon was presented at the Sochi carnival on Saturday ahead of Fifa Confederations Cup Russia in June. pic.twitter.com/aB7dRes0gZ