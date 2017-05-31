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«Это будет не чемпионат, а кровавая бойня». Британия в шоке от карнавала в Сочи

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это будет не чемпионат, а кровавая бойня». Британия в шоке от карнавала в Сочи
Фото: Twitter.com

«Кубок конфедераций в России ждет скандал из-за перемазавшихся в черное русских, изображавших камерунцев на параде в Сочи».

Примерно такими заголовками пестрят британские таблоиды и их интернет-порталы. Похоже британцы вновь пытаются организовать скандал на пустом месте. Но мы продолжаем читать дальше.

Написано пером

«Организаторы Кубка конфедераций в России столкнулись со скандалом из-за выкрашенных в черный цвет русских, изображавших камерунцев во время парада в Сочи, который поддерживало правительство. На фотографии, размещенной на официальном сайте администрации города изображены два человека с перекрашенным в черный цвет лицом на субботнем параде. Один нацепил парик в африканском стиле и прикрепил к своей одежде бананы, пока другой, одетый в футболку сборной Камеруна бил в барабан. Фото позже удалили с сайта», – пишет издание Daily Mail.

«Парад проводился при поддержке мэра города. Еще в нем принимали участие люди с накладными усами и в огромных сомбреро, которые изображали мексиканцев, чья страна также принимает участие в Кубке конфедераций», – вторит одиозный The Sun.

Британские таблоиды пытаются выставить участников парада в Сочи, как расистов, целью которых было оскорбить представителей Камеруна и Мексики, переоблачившись в стереотипичные образы представителей этих национальностей. На западе это и правда может сойти за расизм, а вы, если вдруг кому вожжа под хвост попадет, можете загреметь в тюрьму, в лучшем случае отделавшись громадным штрафом.

Студент-журналист из Нигерии

А началось все с обычного твита нигерийского студента Лоладе Одевуи, который по совместительству подрабатывает спортивным журналистом.

«Черные лица и бананы – вот как Камерун представили на параде в Сочи накануне старта Кубка конфедераций», – написал нигериец у себя в микро-блоге.

Позже он объявил, что написал письмо мэру города и даже выложил его полный текст.

«Это ужасное неуважение к целой нации, которую вы планируете приветствовать на Кубке конфедераций в своем городе менее чем через месяц. Это также неуважение к целой расе сегодня, в XXI веке, когда наука и знания шагнули далеко за различия в цвете кожи и расовые стереотипы», – пишет Лоладе в письме.

Дальше он вспомнил известных темнокожих людей, которые принимали активное участие в историческом формировании России, в том числе и Абрама Петровича Ганнибала. С заключение студент выражает надежду, что в кратчайшие сроки будут предприняты действия, которые приведут к изменениям накануне Кубка конфедераций. Позже в тот же день студент посетовал на то, что не получил от мэра оперативного ответа.

Реакция со стороны администрации города Сочи последовала на следующий день после того, как Лоладе начал делать свои публикации.

«Глава Сочи встретился со студентом из Нигерии, чья критика в адрес сочинского карнавала была растиражирована рядом зарубежных СМИ», – гласит новость на официальном сайте администрации города.

– В карнавале участвовало более 3000 человек, и мне очень жаль, что кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса. Я очень сожалею, что Ваши чувства были задеты, но хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью, – приводит слова мэра Анатолия Пахомова портал.

Лоладе Одевуи, в свою очередь, отметил, что счастлив находиться в России .

– Мне нравятся люди здесь. Когда я ехал сюда, было много стереотипов о вашей стране. Но приехав сюда увидел совсем другую реальность. Благодаря тому, что я почувствовал теплоту и радушие людей. И я всегда буду рекомендовать ваш город свои друзьям и коллегам. Но мне важно, чтобы не было недопонимания в таких вопросах. И мы хотим, чтобы здесь как можно больше знали о нашем континенте, – сказал Одевуи.

В завершение встречи мэр курорта вручил студенту из Нигерии билет на полуфинал Кубка Конфедераций и книгу о Сочи на английском языке.

Где здесь расизм?

Скандал вызвал резонанс в СМИ, хотя даже многие англичане отмечают, что история и выеденного яйца не стоит.

«Достаточно политкорректности. Моя мама – черная, но даже она не видит во всем этом ничего неправильного», – пишет читатель под псевдонимом GeneralMBison из Лондона.

«Да ладно вам, в этом нет ничего от расизма», – вторит ему redcard из Манчестера.

«Господи, чувство юмора окончательно умерло», – комментирует новость cockneyabroard из Канады.

Есть, конечно, и те, кто воспринял всю эту историю всерьез.

«Все еще не понимаю, как они собираются принимать чемпионат мира в следующем году. Это будет кровавая бойня», – уверен Uncle_D из Германии.

«Вот почему Трамп любит русских», – считает Elisa Van Haussen из Ирландии.

«Неужели они не смогли найти ни одного камерунца во всей России?» – удивляется Olubadan из Нью-Йорка.

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