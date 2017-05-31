«Для меня Цуренко – неудобная соперница». Макарова – о поражении во втором круге
Разгромив на старте турнира первую ракетку планеты Анжелику Кербер, Екатерина Макарова сама уступила во втором круге. С тем же самым счетом – 2:6, 2:6. И куда менее грозной сопернице – украинке Лесе Цуренко.
Когда Элину Свитолину на большой пресс-конференции попросили назвать фаворитов «Ролан Гарроса», она сначала отказалась от прогнозов, но потом то ли в шутку, то ли всерьез сказала: «Леся Цуренко». По той игре, которую показала сама Цуренко в матче с Екатериной Макаровой, она и правда находится в хорошей форме.
Макарова же пришла на встречу с журналистами после своего второго за день, парного матча, который они с Еленой Весниной выиграли у француженок Фиены Фирро и Марго Йеролимос за явным преимуществом (6:2, 6:3).
– Объясните, что произошло
в одиночке? – первый
вопрос россиянке.
– Леся для меня непростой соперник. Помню, в прошлом году на харде в Майами я «летела» ей сет и уступала 2:4 во втором. Как-то все же вылезла из того почти проигранного матча. Но знала, что меня и сегодня ждет тяжелая борьба. Не могу сказать, что сама наошибалась: отдам должное Цуренко, она сыграла здорово.
– Вы вышли на корт с бинтами
на левой ноге, а во втором сете вызвали
врача, который бедро затейповал. Что за
травма?
– После победы над Кербер на тренировке после пяти минут игры почувствовала резкую боль. Наверное, сказалось напряжение от матча с Анжеликой – не сразу, но на следующий день. Организм был под перегрузкой. Ничего, я не падаю духом, грунт это не самое мое любимое покрытие, впереди теперь трава и хард. Плюс хотя бы в том, что на этом турнире я смогла почувствовать свою игру, к тому же мы только начали борьбу в парном разряде.
– За вас довольно сильно
переживали зрители. Слышно, что кричат
с трибун?
– Мне очень помогает, когда за меня болеют. Если играю на большом стадионе, сразу прошу свою команду: ведите себя активнее, потому что в игре хочется черпать от них энергию. Это не всегда получается, и на маленьких кортах, как сегодня, они как-то стесняются громко болеть: например, если я не сыграла навылет, но вынудила соперницу совершить ошибку, никто не хлопает. Со стороны, наверное, слишком активное боление в таких случаях выглядит чудно. Но я все равно своего добьюсь. В Туре немало теннисисток, с которыми ездит мужская команда, так они абсолютно не стесняются поддерживать своих девушек по полной.
– Поделитесь мнением – кто
фаворит чемпионата?
– Трудно сказать, все очень ровно играют. До турнира и про меня говорили, что я пройду далеко, но в итоге все закончилось уже во втором круге. Думаю, победит точно кто-то из топ-10 или топ-15.
– Чем себя порадовали после
успешного прошлого года, принесшего
вам олимпийское золото?
– Мы третий раз поехали на Алтай с любимым человеком и компанией друзей. Никакое море меня не перетянет, хотя мы и планировали отдых на морском курорте.
– Чем же вас Алтай заманил?
– Там шикарные ванны, бани, вкусная еда, свежие продукты, походы по горам и потрясающие виды! Наша страна такая большая, и в то же время мы очень мало про нее знаем. А так как я патриот, то захотела найти место для отдыха дома. И нашла.
Матч
Макарова Е. (Россия) - Цуренко Л. (Украина) - 2:6, 2:6
Место и дата
31 мая 12:00, , Онлайн-трансляция