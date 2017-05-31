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«В Риме побывала в аду». Касаткина – о недавней травме и первой победе в Париже

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дарья Касаткина
Дарья КасаткинаФото: Gettyimages.ru

Обыграв в первом круге Открытого чемпионата Франции Янину Викмайер, Дарья Касаткина рассказала о проблемах с ногой и планах на текущий турнир.

Дарья Касаткина в спортивном костюме под ареной имени Сюзанны Ленглен прыгала от нетерпения, наблюдая за мужским матчем на 16-м корте: «Скорее, ну выигрывайте же!». «Не скачи как сумасшедшая! Успокойся», – смеялся рядом тренер россиянки Владимир Платенек. И играл ведь не любимый Дарьей Рафаэль Надаль. Нет, сама Касаткина горела нетерпением выйти на свой первый за две недели матча. Россиянка не выступала с первого круга Рима, где подвернула ногу в борьбе с Барбарой Стрыковой. К счастью, проблемы со здоровьем не помешали ей удачно стартовать на «Ролан Гарросе» – бельгийка Янина Викмайер была обыграла в двух трудовых сетах.

– Что с вами случилось в Риме? начинаем беседу с Касаткиной.
– Там был чистый ад! Меня отвезли с кортов в госпиталь и там я сидела перед дверью в кабинет доктора с ногой как у слона. Сидела, и гадала – что мне сейчас скажут и когда это все закончится…

– Травма случилась на пустом месте?
– Именно. У меня вообще травм никогда не было, а тут подвернула ногу... Причем, играла-то очень хорошо. Когда упала и нога стала раздуваться на глазах, подумала: «Пипец!». Мне потом фотку показали – щелкнули в тот самый момент, как я упала. Просто кошмар. Я даже боялась представить, что у меня там...

– И вот выходит врач...
– Когда он сказал: «Надрыв связки второй степени, восстановление три недели», то мой брат выдохнул и я выдохнула тоже. Это было облегчение, потому что есть еще третья степень - там полный разрыв и операция. После таких хороших новостей пошла купила себе мороженое. И не одно.

– Что было потом?
– Три-четыре дня я просто лежала, и мне мой тренер по ОФП мягко разминал мышцы. Потом пошли простые упражнения. Реабилитация длилась по три часа шесть дней подряд. После четырех дней начала потихоньку нагружаться физически – играть в баскетбол на одной ноге. Процедуры мне делали холодным воздухом, массажем, электричеством, плюс были упражнения в бассейне, с резинкой… Сначала было очень больно, но постепенно пришла в себя.

«Для меня Цуренко – неудобная соперница». Макарова – о поражении во втором круге

– Когда вам определили срок возвращения?
– Мне было сказано: «К Уимблдону заживет». Я кричала: «К какому Уимблдону, мне это не подходит, хочу к «Ролан Гаррос!». Сама удивлена, как быстро удалось восстановиться после случившегося. Думаю, мое острое желание вернуться мне помогло.

– «Ролан Гаррос» пропустить было никак нельзя?
– Это особенный турнир для меня. Мой первый турнир по юниорам, первая основная сетка по взрослым... Я знаю тут все.

– Когда начали тренироваться в полную силу?
– За день до матча. Это была первая тренировка без боли. Приехала в Париж за пять дней до начала, тренировалась несколько раз с девочками, но на самом деле не бегала, а стояла на одном месте – боялась сдвинуться и это было ужасно! Накануне матча на тренировке первый раз достала укороченный, мой тренер обнял меня со словами: «Это, Даша, знак уверенности в себе». К Уимблдону буду готова на 200 процентов, но и здесь хочу задержаться на две недели.

– Чем можно было заняться в Риме, когда лежали с больной ногой на диване?
– Смотрела чемпионат Италии, мужские матчи. Само собой порадовалась за Сашу Зверева, который выиграл там титул. Но очень расстроилась, что Рафа проиграл. Он ведь мой кумир.

– Вы ближе у нему не стали? Он вас знает?
– Теперь знает. Мой тренер с ним знаком. Он купил для меня биографию Надаля с потрясающими иллюстрациями, подошел к Рафе и попросил подписать специально для меня. Рафа сделал очень приятную надпись: мол, лично для Даши. Я потом подошла поблагодарить, с тех пор мы с Рафой здороваемся.

– Как справляли юбилей – вам в начале мая 20 лет исполнилось.
– Весело. Дело было в Мадриде, мама ко мне приехала и я собрала большую кампанию. Были Даша Гаврилова, – куда ж без нее! – Кристина Младенович и Аня Конюх. Белинда Бенчич должна была приехать, но не смогла. Зато создала нам чат-группу, в которой мы теперь общаемся и друг друга на дни рождения зовем.

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Викмайер Я. (Бельгия) - 7:5, 6:4

Место и дата

30 мая 18:00, , Онлайн-трансляция

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