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Секретная схема Черчесова. Как сборная России провела шестой день сборов (видео)

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фото: РФС

Почему спартаковцев в сборной никто не спрашивает про дух, как сорвался эксклюзив со сноубордистом Виком Уайлдом и секретная схема сборной России – обо всем этом в репортаже корреспондента «Советского спорта».

НИ СЛОВА О ПРОШЛОМ

Сборная выходит на пик концентрации. Впереди турнир, который посмотрят даже те, кто о футболе знает лишь то, что в него играют мячом. Вроде бы мячом. И надо чтобы они все увидели положительный результат. Чтобы на наших с вами усталых демократических лицах воссияла улыбка.

Самый действенный способ  – это сосредоточить все жизненные силы на цели. Забыть о прошлом – об удачном или неудачном сезоне, о назначениях и отставках тренеров, о грядущей поездке в Хабаровск. Только – кубок конфедераций, только – новозеландцы со своим странным танцем хака и португальцы – с лучшим игроком сезона в мире. Так решили в сборной. Поэтому вопросы для игроков в пресс-подходах и интервью цензурированы: о клубных делах – не больше 25 процентов от всего спектра.

Возможно, это и правильно. Иначе бы спартаковцев замучили вопросами, пробовали ли они напиток Глушакова, видели ли спартаковский дух и чтобы сказали легендарному Евгению Серафимовичу Ловчеву при встрече. Теперь футболисты от этого избавлены. И наверняка этому рады. А значит – душевное состояние сборной улучшается. Верной дорогой идем.

Но как говорит тот самый Евгений Серафимович Ловчев (виделся с ним недавно и задал-таки свой вопрос), все решит результат. Что бы главный тренер сборной ни делал – закрывал команду от излишнего внимания или, наоборот, давал разгуляться журналисткой выдумке – оценку любого поступка будут подгонять под итоги кубка конфедераций. Кто не верит, спросите у Слуцкого.

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КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ-НЕПРОФЕССИОНАЛЫ

Интерес к сборной, кстати, есть не только у российских журналистов. В среду приезжали австрийские репортеры. С камерами – не поленились. А когда сборная только заселилась в отель в Нойштифте, в местной прессе, которая очень уважает Черчесова, вышла заметка на эту тему.

На днях приходили коллекционеры автографов. Опять же: австрийские. Вот повадились, да? И попросили всех игроков расписаться. А вы говорите 61-е место в рейтинге. Тьфу – на такие рейтинги! Правда, коллекционеры честно признались, что этот созыв сборной знают меньше предыдущих. Есть трудности с идентификацией игроков «Ростова»: кто из столь симпатичных людей – Полоз, а кто Бухаров и Ерохин? И это странно: «Ростов» знатно пошумел в Европе и его игроки-то как раз должны быть на слуху.

Потом эти ребята, которые стали уже мозолить нам глаза незнанием предмета, немного смутили Георгия Джикию. Попросили расписаться в специальной книжке с фотографиями, но открыли не ту страницу. Спартаковец, естественно, себя не нашел. Но вроде потом разобрались.

А еще тренировку команды посетил массажист сборной России по сноуборду. На вершинах Альп, которые подслушивали наш разговор, до сих пор лежит снег.

– До 11 утра можно тренироваться, а потом снег рыхлеет, – объясняли нам. – Кстати, еще вчера в горах тренировался олимпийский чемпион Вик Уайлд. Но сегодня уехал, – расстроил массажист. После словосочетания «олимпийский чемпион» мы уже были заряжены на эксклюзив.

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СЕКРЕТНАЯ СХЕМА

И последнее, ребят – доверю вам секрет об ориентировочном составе сборной и расстановке. Только строго между нами. Потому что вдруг вас подслушают австрийские коллекционеры, растреплют своим, а те, в свою очередь, донесут каким-то макаром до португальцев, мексиканцев и новозеландцев. А нам это надо?

В общем, в одном из упражнений моделировался выход из обороны в атаку. Игроков соперника исполняли манекены, а сборная России выстроилась по схеме 3-5-2. И так, стартовый состав в этом упражнении: три защитника: Кудряшов, Васин, Джикия, опорник – Тарасов, центр поля – Газинский, Ерохин, фланги – Жирков и Самедов, нападение – Смолов, Полоз.


Понятно, что, скорее всего, в открытой части тренировки никто бы не стал показывать журналистам, пусть даже бесконечно преданным идеалам сборной, тот состав, что выйдет в первом матче кубка конфедераций против Новой Зеландии.

А отсутствие в вышеназванном списке Глушакова вовсю трубит нам: это упражнения исполнялось в смешанных составах, чтобы те, кто еще не в старте, подтягивались за первачами. Думается, так оно и есть. Но для истории все же зафиксируем.

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