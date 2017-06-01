«Прочитав о коммунизме и войнах, начал понимать русских». Самый русский бразилец

Бразильский вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме готовится к своему второму турниру в составе сборной России – Кубку конфедераций. Но, как метко заметил тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче, Гилерме – не только бразилец, он – россиянин. После этого интервью вы в этом окончательно убедитесь.

«ЧЕРЧЕСОВ – СИЛЬНЫЙ ТАКТИК»

- Чем занимаете свободное время на сборах? Карты, видеоигры?

- Нет, в основном это восстановление после тренировок – сауна, массаж. После обеда люблю поспать. Еще смотрю фильмы, слушаю музыку, - говорит Гилерме.

- Всех заинтересовали специальные очки, которые используются на тренировках вратари в сборной. Сталкивались с такими раньше?

- Нет, первый раз. Пока у нас было две тренировки с ними - очень помогает, но надо привыкнуть. В этих очках мигает лампочка, которая отвлекает тебя от мяча. Можно регулировать яркость, скорость мигания. И когда мяч летит на тебя, чтобы его поймать, надо концентрироваться на сто процентов. После того, как снимаешь их, разница существенная.

- Вы назвали Акинфеева лучшим вратарем сезона. За счет чего ему удается так долго держать уровень?

- Талант. Плюс слаженная и хорошая оборона в ЦСКА, с которой они вместе играют много лет. Это помогает действовать стабильно.

- В чем особенность тренера Черчесова?

- Он очень хорош в тактике. Хорошо читает игру. Поэтому помогает исправить какие-то ошибки сразу по ходу матча.

- Он ведь тоже был вратарем. Ничего вам не подсказывает?

- У нас очень сильный тренер вратарей – Гинтарас Стауче. Возможно, между собой они о чем-то совещаются. Гинтарас постоянно нам подсказывает по технике, по движениям.

- На одной из тренировок Черчесов спросил вас: «Гиля, ты бразилец или индус?». Почему?

- Я в простой ситуации неточно отдал пас. Вот он и пошутил. На тренировках такое бывает. Для атмосферы в команде это хорошо.

- С кем больше всего общаетесь в сборной?

- С Головиным, Миранчуком, Тарасовым. И с вратарями, конечно.

«ЗАПИСЫВАЛ ЗНАЧЕНИЯ РУССКИХ СЛОВ В ТЕТРАДКУ»

- Вы здорово говорите по-русски, причем используете порой непростые слова. Что было самым сложным в изучении языка?

- Начать говорить. Первое время очень стеснялся что-то сказать русским ребятам. И сейчас в разговоре какое-то слово может выскочить из головы. Русский язык вообще очень сложный. Только спустя два года начал все понимать.

- Вы изучали язык сами, без репетитора.

- У меня было два урока, когда я только приехал в Россию. Учил алфавит. А потом улетел в отпуск, вернулся – травма крестообразных связок. Тогда уже не до языка было. Когда вернулся в строй, начал просить ребят объяснять некоторые слова. После тренировок записывал новые слова в тетрадку. На третий год начал смотреть фильмы на русском языке, понимать сюжет.

- Многие легионеры, поиграв в России несколько лет, так и не выучили язык. Почему вы взялись?

- Мне так легче. Не хочу от кого-то зависеть – в магазине, на тренировках. Чтобы не ходит постоянно с переводчиком. Хотел жить своей жизнью.

- Жена знает русский?

- Она не очень хорошо на нем говорит, но все понимает.

КОММУНИЗМ И БОРЩ

- Что больше всего удивило в России?

- Погода точно нет. Ожидал, что будет холодно. Наверное, люди удивили. В Бразилии все очень эмоциональные, а здесь – холодные. Но потом, когда начал читать о вашей истории, понял, почему так – большие войны серьезно повлияли на людей. И теперь такой стиль общения для меня привычен.

- Что запомнилось из прочитанного о Советском Союзе?

- Что был коммунизм. Не знаю, что еще выделить. Я не так глубоко погружался в это.

- Три вещи, которые особенно нравятся в России?

- Музыка. Очень люблю гулять с детьми в московских парках. В Бразилии такого мало. И третье - еда. Любимые блюда – борщ, пельмени.

- А три вещи, которые не нравятся?

- Погода. Пробки. А третьей нет.

- Какой период в России был самым сложным?

- Когда два раза подряд «рвал» кресты на одном и том же колене. После второго раза мне было стыдно, потому что получал зарплату, но два года никак не мог заиграть. Тогда появлялись мысли о возвращении в Бразилию. Но в итоге все наладилось.

- Где планируете жить после окончания карьеры?

- Пока не решил. Хочу жить и в России, и в Бразилии. На две страны. Здесь пока нет своего жилья, но, думаю, скоро будет. В каком городе хотел бы поселиться? Где-нибудь в Подмосковье.

«В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ БРАЗИЛИИ ОПАСНО»

- Вы родились в бразильском городе Катагуазис, штат Минас-Жерайс. Что турист должен знать, приезжая к вам на родину?

- Для туризма там ничего интересно. Небольшой городок на 70 тысяч жителей. Деревенского типа. Зато жизнь в нем очень спокойная и безопасная. Никаких проблем, которые могут быть, например, в мегаполисах – в Сан-Паулу, Рио, Куритибе.

- Преступность имеете ввиду?

- Да, в больших городах опасно. Могут напасть с пистолетом, отобрать машину. Со мной когда-то тоже был такой случай – остановился на светофоре, подошли двое с оружием и заставили выйти из автомобиля. Пришлось подчиниться. И это произошло даже не в фавелах, а просто на улице в Куритибе.

- Что же тогда происходит в фавелах?

- Если у вас нет там знакомых, то в них лучше вообще не заходить.

- И ситуация не налаживается?

- Становится только хуже. В стране очень большой кризис – и экономический и политический.

- В 2014 году в Бразилии был ЧМ. Правда, что в стране беда со стадионами, которые построили к турниру?

- Есть проблемы. Изначально строительство затягивалось, многое не успели сделать к чемпионату. Прошло три года, стадионы достроили, но сделали это плохо. И есть сложности с использованием арен. Например, на стадионе в городе Манаус просто некому играть. И он стоит, пустуют. Или великая «Маракана». Рядом базируются несколько больших команд – «Фламенго», «Ботафого», «Васко», «Флуминенсе». Но у муниципалитета не хватает денег на содержание «Мараканы» – никто не ухаживает за стадионом, охраны, по сути, нет. Два месяца назад один человек вошел внутрь и начал все ломать, что-то украл. Власти ждут, что придет какая-нибудь компания, арендует арену и наведет порядок. Но пока этого никто не захотел.